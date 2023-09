"Ác nữ" The Glory nhận trái đắng đầu tiên sau bê bối bạo lực học đường

Vụ việc "ác nữ The Glory" Kim Hieora bị tung bằng chứng tham gia băng nhóm bạo lực học đường đang là chủ đề hot nhất truyền thông Hàn Quốc hôm nay. Kim Hieora thừa nhận có chơi với nhóm "chị đại" Big Sangji, nhưng cô không đánh bạn bè, cũng như không trộm cắp tiền và hút thuốc.

Tên tuổi Kim Hieora vừa mới khởi sắc sau The Glory, nay nữ diễn viên đã phải chịu những thiệt hại đầu tiên từ bê bối trong quá khứ. Những bằng chứng Dispatch tung ra dần làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao Kim Hieora bị loại khỏi bộ phim truyền hình Jeong Nyeon. Vào tháng 4, đài MBC công bố dàn diễn viên gồm Kim Tae Ri, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran, Moon So Ri và Kim Hieora, nhưng đã loại bỏ "ác nữ" The Glory từ tháng 8.

Đài MBC loại bỏ Kim Hieora ra khỏi dự án phim Jeong Nyeon

Ở thời điểm đó, Kim Hieora thông báo rút lui với lý do cá nhân nhưng theo Osen , tin đồn nữ diễn viên là kẻ bắt nạt thời đi học đã lan truyền trong giới giải trí từ trước khi phim The Uncanny Counter 2 lên sóng. Đội ngũ sản xuất phim Jeong Nyeon đã yêu cầu Kim Hieora đưa ra bằng chứng chứng minh tin đồn là vô căn cứ để tránh ảnh hưởng bộ phim. Thế nhưng cuối cùng, 2 bên không thể đi đến thống nhất chung, dẫn đến việc Kim Hieora rút khỏi bộ phim Jeong Nyeon.

Kim Hieora thông báo rút khỏi phim Jeong Nyeon với lý do cá nhân, nhưng thực chất là do tin đồn bạo lực học đường

Liên quan đến tin đồn này, giới truyền thông Hàn Quốc từng nhiều lần liên hệ với công ty quản lý của Kim Hieora để xác minh. Vào thời điểm đó, công ty khẳng định chắc nịch rằng những tin đồn đều sai sự thật. Điều này khiến chương trình SNL Korea mùa 4 phải hoãn chiếu phần phát sóng của nữ diễn viên sinh năm 1989. Phải đến gần đây, cô mới trở lại ghi hình.

Nhưng ngay sau khi Dispatch đăng tải loạt bằng chứng, phía SNL Korea thông báo hủy phát sóng chương trình có Kim Hieora làm MC vào ngày 9/9 tới. Sự thay đổi đột ngột đã mang đến bầu không khí u ám trong ekip sản xuất chương trình. Chỉ mới vào ngày 4/9, Kim Hieora còn hào hứng chia sẻ: "Tôi đã lên kế hoạch chia sẻ nhiều khía cạnh của bản thân thông qua SNL Korea. Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, cùng với đội ngũ tài ba của chương trình".

Kim Hieora làm MC cho chương trình SNL Korea dự kiến phát sóng vào ngày 9/9. Nhưng sau khi Dispatch tung ra loạt bằng chứng, chương trình thông báo sẽ hủy phát sóng

Nguồn: Kbizoom