Ác nữ gây sốt màn ảnh Hàn đầu năm 2023 đóng phim mới: Nội dung căng cực, ra mắt ngay tháng 3

Hồi đầu năm nay, The glory đã tạo ra một cơn sốt cực kỳ lớn. Dĩ nhiên, cái tên gây được nhiều sự chú ý nhất chắc chắn chẳng ai khác ngoài Song Hye Kyo. Dẫu vậy, còn một sao nữ khác dù không xuất hiện quá nhiều nhưng cũng khiến cho người xem cảm thấy ấn tượng, và đó là Shin Ye Eun.

Trong The glory, Shin Ye Eun vào vai nữ phản diện Park Ji Yeon hồi còn đi học. Vốn được biết đến như một trong những nữ thần thanh xuân của màn ảnh Hàn, thế nhưng Shin Ye Eun lại khiến khán giả cảm thấy "sởn da gà" trước biểu cảm lạnh lùng cùng ánh mắt độc ác mỗi khi Park Ji Yeon cùng nhóm bạn tra tấn Moon Dong Eun.

Shin Ye Eun gây ấn tượng mạnh với khán giả dù không có quá nhiều đất diễn trong The glory - nguồn: Netflix

Sau The glory, khán giả sẽ gặp lại Shin Ye Eun trong bộ phim The secret romantic guesthouse (tạm dịch: Nhà trọ lãng mạn) phát sóng vào ngày 20/3 sắp tới. Đây là dự án truyền hình của đài SBS, kể về cô gái trẻ Yoon Dan Oh, người từng được sống trong nhung lụa nhưng nay lại phải cố gắng điều hành nhà trọ Ihwawon Inn.

Yoon Dan Oh sẽ có mối quan hệ đặc biệt với 3 vị học giả đào hoa mang trong mình những bí mật sâu kín. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau đi tìm Lee Seol, người đã mất tích từ 13 năm trước.

Trailer cực căng của phim The secret romantic guesthouse do Shin Ye Eun đóng chính - nguồn: SBS

Một vài hình ảnh khác của phim The secret romantic guesthouse do Shin Ye Eun đóng chính:

Shin Ye Eun khoe nhan sắc cực phẩm trong phim mới - nguồn: SBS

Biểu cảm đáng yêu của Shin Ye Eun - nguồn: SBS

Sau The glory, khán giả gặp lại Shin Ye Eun trong The secret romantic guesthouse - nguồn: SBS

Vai nam chính trong The secret romantic guesthouse do Ryeoun đảm nhận - nguồn: SBS

Đón xem phim The secret romantic guesthouse vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên SBS, bắt đầu từ ngày 20/3.

Nguồn: Netflix, Soompi