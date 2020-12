"Ác nữ" của "Cuộc Chiến Thượng Lưu": Trên phim ngầu và ác bao nhiêu thì khi ở cạnh chồng lại "lầy lội" bấy nhiêu

Một diễn đàn mạng xã hội mới đây vừa đăng tải loạt hình ảnh đời thường của "Ác nữ" trong "Cuộc Chiến Thượng Lưu" Kim So Yeon cùng ông xã là tài tử Lee Sang Woo.

Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước một khía cạnh khá hài hước của Kim So Yeon ngoài đời thực. Nhiều người để lại bình luận hài hước rằng: "Cheon Seo Jin trong phim thì hành chồng, ngoài đời thì lại bị chồng 'hành'". Loạt hình được đăng tải trên trang cá nhân của Kim So Yeon. Trong loạt hình được chia sẻ, ông xã Kim So Yeon thể hiện bản tính "lầy lội" ôm chặt vợ bằng cánh tay đô con lực lưỡng, nữ diễn viên thì thể hiện một gương mặt cam chịu.

Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên trước tính cách hiền lành khác hẳn trên phim của "ác nữ điện ảnh" Kim So Yeon. Trên phim ghê gớm bao nhiêu thì ngoài đời, Kim So Yeon lại hiền lành bấy nhiêu. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mặt mộc đẹp hoàn hảo của Kim So Yeon dù đã bước sang tuổi 40. Kim So Yeon và ông xã Lee Sang Woo chính thức về một nhà vào năm 2017 sau một thời gian hẹn hò.