Á quân The Voice Kids và 2 thí sinh Bolero bị nữ CEO đại gia đưa cả thông tin cá nhân lên livestream

Sáng 26/10, nữ CEO đại gia tiếp tục livestream về những vấn đề nóng trong xã hội. Đáng nói là Á quân The Voice Kids (tạm gọi là A) và 2 thí sinh từng tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca (B và C) tiếp tục bị gọi tên.

Theo đó, nữ CEO liên tục gọi tên A, B, C và nhiều nhân vật khác. Thậm chí, thông tin liên quan đến họ tên, năm sinh của A, B, C cũng xuất hiện trên livestream không dưới 2 lần.

A tham gia cuộc thi The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí vào năm 2014, khi đó A chỉ mới 12 tuổi. Nhờ theo đuổi dòng nhạc khác biệt nên A mới gây ấn tượng mạnh. Sau đó, A được cặp vợ chồng ca sĩ - nhạc sĩ chọn vào đội và hỗ trợ đi vào các vòng trong. Đến năm 2015, A ký hợp đồng quản lý với ca sĩ hải ngoại L. Ca sĩ L còn công bố thông tin nhận A làm con gái nuôi. Dẫu vậy, mối quan hệ cha nuôi - con nuôi này đã nhanh chóng đổ vỡ vì lý do tế nhị. Đến nay, A không còn xuất hiện bên cạnh L nữa.

Về phần B và C, 2 người từng đăng ký tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca 2017. Trước khi phát sóng chương trình, ekip sản xuất Tuyệt đỉnh song ca phát hành trailer quảng bá, có hình ảnh B và C.

Tuy nhiên, do cuộc sống riêng tư của B và C có nhiều điều chưa rõ ràng nên cơ quan quản lý văn hóa mới yêu cầu ekip sản xuất phải thay đổi hình ảnh, chỉnh sửa thông tin. Cuối cùng, B và C quyết định rút khỏi cuộc thi, đồng thời phần trình diễn của B và C cũng bị ekip sản xuất chương trình xóa bỏ để không gây tranh cãi thêm.

A, B, C hiện đang sống cùng 1 nơi. Điểm chung của A, B và C là đều sở hữu giọng hát ngọt ngào và chiếm cảm tình từ khán giả bởi phong cách giản dị, nhẹ nhàng.