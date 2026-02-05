Á khôi Thanh Hương dịu dàng khoe sắc trong tà áo dài đón Xuân 2026

Những ngày cuối năm, khi phố phường bắt đầu ngập tràn sắc Xuân, áo dài tiếp tục trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ để lưu giữ khoảnh khắc giao mùa. Hòa vào không khí ấy, Á khôi Thanh Hương vừa đăng tải loạt ảnh bên tà áo dài truyền thống và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát.

Trong bộ ảnh mới, Thanh Hương xuất hiện với phong thái tự tin, rạng rỡ. Người đẹp lựa chọn các thiết kế áo dài mang gam màu tươi sáng, nhẹ nhàng như trắng tinh khôi và hồng pastel, tôn lên làn da sáng cùng vóc dáng cân đối. Kiểu tóc được biến hóa linh hoạt từ búi gọn sang trọng đến xõa tự nhiên, giúp cô toát lên nét đẹp vừa hiện đại, vừa mang đậm tinh thần truyền thống.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh, Thanh Hương cho biết: “Tết 2026 đang đến rất gần. Nhìn mọi người hối hả chuẩn bị cho năm mới, tôi cũng muốn làm một điều gì đó để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là văn hóa, là sự dịu dàng rất riêng của phụ nữ Việt mà tôi luôn trân trọng và hướng tới”.

Ở Thanh Hương, người ta dễ dàng nhận thấy sự hòa quyện giữa nét e ấp, nền nã của người con gái Việt truyền thống và sự tự tin, quyến rũ của vẻ đẹp hiện đại. Chính sự dung hòa này giúp hình ảnh của cô tạo được thiện cảm và dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 2004, quê Hải Phòng) được biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025. Trước đó, cô đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh từ khi còn là học sinh trung học phổ thông.

Sở hữu chiều cao cân đối cùng gương mặt sáng sân khấu, Thanh Hương từng theo học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Nền tảng kiến thức này giúp cô có ý thức rõ ràng trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân và hiểu biết về thẩm mỹ.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Thanh Hương cũng dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực kinh doanh và thiết kế nội thất. Người đẹp cho rằng phụ nữ hiện đại không nên giới hạn bản thân trong một khuôn mẫu cố định, mà cần chủ động khám phá và phát triển ở nhiều vai trò khác nhau.

“Sắc đẹp là lợi thế, nhưng tri thức mới là giá trị bền vững. Tôi vẫn đang nỗ lực học hỏi mỗi ngày, trau dồi ở nhiều lĩnh vực để làm giàu vốn sống và hoàn thiện bản thân”, Thanh Hương chia sẻ về định hướng tương lai.