Á hậu Việt xinh đẹp tuyên bố 30 tuổi mà chưa lấy chồng sẽ không kết hôn nữa, giờ ra sao ở tuổi 29?

Á hậu Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô đoạt danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng Huyền My xứng đáng với ngôi vị hoa hậu hơn là Kỳ Duyên.

Nhan sắc hiện tại của á hậu Huyền My.

Tuy nhiên ngay sau đó, Huyền My đã vấp phải ồn ào đầu tiên khi trở thành người nổi tiếng. Đó là loạt ảnh cô mặc nội y bị cho là thiếu chuẩn mực trình diễn trong quán bar trước khi tham gia hoa hậu.

Sự vụ này khiến Huyền My phải giải trình với ban tổ chức cuộc thi và nhiều người cho rằng đây chính là lý do mà Huyền My dù sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng 1m74 nhưng cô không được giải cao nhất. Tuy nhiên, khi có danh hiệu, Huyền My vẫn rất đắt show. Cô hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, MC.

Ngoài ồn ào trên, trong 10 năm hoạt động showbiz, Huyền My còn từng bị tố "thả thính" người yêu của bạn. Scandal này từng gây bão trên mạng xã hội nhưng ngay lập tức, mẹ Huyền My đã lên tiếng phủ nhận: "Khi biết được thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cô gái đã tung tin”, mẹ người đẹp nói trên tờ Dân trí.

Liên tiếp gặp những ồn ào không hay, Huyền My trở nên sống kín tiếng. Cô ít chơi với đồng nghiệp showbiz, chủ yếu tham gia sự kiện và sống khá khép kín bên gia đình. Và trong suốt 10 năm gia nhập giới giải trí, cô chưa từng công khai bất cứ mối tình nào dù liên tiếp dính phải tin đồn tình ái với nhiều thiếu gia trẻ.

Người đẹp mới chỉ từng tiết lộ cô có 2 cuộc tình nhưng chưa bao giờ chia sẻ danh tính, hình ảnh. Vài năm trở lại đây, Huyền My thường than thở "ế" trên mạng xã hội và giới truyền thông. Trong một bài phỏng vấn trên Zing, á hậu Huyền My từng tuyên bố nếu đến năm 30 tuổi cô chưa lấy chồng thì sẽ không kết hôn nữa.

"Tôi thích lập gia đình sớm để được gần bên con như hai người bạn. Nhưng tiếc là duyên chưa đến. Tôi không muốn lấy chồng quá muộn. Nếu 30 tuổi mà chưa lấy chồng, chắc tôi sẽ không kết hôn nữa", Huyền My chia sẻ.

Đến hiện tại Huyền My đã bước sang tuổi 29 nhưng cô vẫn chưa kết hôn. Thậm chí trên mạng xã hội cá nhân, Huyền My để trạng thái hiện tại là "độc thân".

Trong một status chia sẻ gần đây dưới phần bình luận của người quen, Huyền My cũng thừa nhận đang không có ai. Cô cũng hài hước chia sẻ, chắc mẹ cô sẽ lên chức bà nội trước khi thành bà ngoại vì rất có thể em trai của cô còn kết hôn trước. Phần lớn nhiều người cho rằng, Huyền My quá kén chọn nên mới chưa tìm được người đầu ấp tay gối ở tuổi 29.

Bên cạnh đó cũng không ít người tò mò về lời tuyên bố năm nào của Huyền My vì sang năm cô sẽ chính thức bước sang tuổi 30.