Á hậu Việt đang mang thai lần 3 với chồng kém tuổi?

Sau thời gian hẹn hò, Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đã đăng ký kết hôn vào đầu năm 2024. Cặp đôi có khoảng 5 năm bên nhau trước khi chính thức là vợ chồng. Dù đã có 2 con chung nhưng Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1995 mới đây chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên ông xã. Tuy nhiên cư dân mạng lại đổ dồn sự quan tâm vào vóc dáng của Trương Mỹ Nhân. Trong video, cô mặc chiếc váy màu đen ôm sát, để lộ vóc dáng có phần khác lạ. Netizen cho rằng vòng 2 của cô lùm lùm khác thường.

Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận nghi ngờ cặp đôi có thêm thành viên mới. Một cư dân mạng còn hỏi thẳng trực tiếp người đẹp 9x: "Ủa bà bầu đứa nữa, giờ tôi mới biết". Trương Mỹ Nhân liền lên tiếng phủ nhận: "Không có đâu ạ".

Trương Mỹ Nhân đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên ông xã Phí Ngọc Hưng. Nguồn: Trương Mỹ Nhân

Cô lên tiếng đính chính thông tin đang mang thai con thứ 3. Nguồn: Chụp màn hình

Sau hơn 5 năm bên nhau, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã có chung 2 nhóc tỳ. Ảnh: FBNV

Năm 2022, Trương Mỹ Nhân khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi lần đầu công khai đã có con gái đầu lòng tên Bona. Thời điểm ấy, bé đã được 2 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân mắc hội chứng buồng trứng đa nang và từng được bác sĩ chẩn đoán khả năng mang thai không cao, vì vậy khi biết mình có em bé, cô gần như vỡ òa vì quá bất ngờ.

Trước khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc, cùng nhau đồng hành và chăm sóc hai nhóc tỳ, Trương Mỹ Nhân và bạn đời cũng từng trải qua giai đoạn “đường ai nấy đi”. Theo lời nữ diễn viên, sự chia tay bắt nguồn từ những khác biệt trong suy nghĩ và tính cách khi cả hai còn trẻ, chưa đủ chín chắn để dung hòa mọi mâu thuẫn.

Trương Mỹ Nhân từng cho hay: "Các bạn thắc mắc tại sao tôi và ông Hưng chia tay, là do không hợp. Ngoài kia sẽ có nhiều nguyên nhân khiến mối quan hệ kết thúc, do ngoại tình, bị tổn thương hay nhiều điều khác. Còn với tôi, người yêu không làm gì tôi hết mà do sự không hiểu nhau cứ tích tụ dần và đến một ngày giọt nước tràn ly. Khi tôi nói một đằng, ông Hưng hiểu một nẻo, tự mỗi người thấy bị tổn thương và riêng tôi thì thấy thái độ của ổng không đúng với mong cầu của mình. Nói ra thì hơi ngại, nhưng vì kiểu đó mà chúng tôi chia tay trong lúc đã có em bé.

Chúng tôi không chia tay ngay, mà vẫn bên cạnh nhau nhưng tình cảm mờ dần. Đến một ngày tôi quyết định dừng lại vì cảm thấy cả hai không yêu nhau nữa, thì đùng một cái tôi phát hiện mình đã có con. Khi đã hết tình cảm thì mình không thể bắt người ta đồng hành, chăm sóc mình như vợ chồng và bản thân tôi cũng không muốn".

Trước khi có cuộc sống viên mãn, cả hai từng chia tay rồi tái hợp. Ảnh: FBNV

Cặp đôi bén duyên từ một chương trình truyền hình thực tế tại Malaysia vào khoảng năm 2018. Trương Mỹ Nhân từng thẳng thắn chia sẻ rằng, ở thời điểm đầu, cô không có thiện cảm, thậm chí khá “khó chịu” với Phí Ngọc Hưng do sự khác biệt trong tính cách cũng như cách làm việc. Tuy nhiên, càng tiếp xúc và đồng hành cùng nhau, nữ người mẫu dần thay đổi suy nghĩ, nhận ra Phí Ngọc Hưng là người dễ thương và mang lại cảm giác thú vị. Chính Trương Mỹ Nhân là người chủ động “bật đèn xanh”, mở lối cho mối quan hệ và đồng ý hẹn hò.

Trương Mỹ Nhân từng ghi dấu ấn với danh hiệu Quán quân Người mẫu trẻ châu Á 2015 tại Hàn Quốc, sau đó là ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2017. Năm 2018, cô tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1.

Bên cạnh vai trò người mẫu, Trương Mỹ Nhân còn lấn sân diễn xuất, tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp…

Phí Ngọc Hưng kém bạn gái 1 tuổi, hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu. Anh được đông đảo khán giả chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sở hữu ngoại hình sáng và phong thái tự tin, Phí Ngọc Hưng dần chiếm được cảm tình của công chúng qua các phim ngắn, sitcom và nhiều dự án giải trí khác.