Á hậu Thúy An tổ chức tiệc chia tay đời độc thân trước ngày cưới, hội bạn toàn mỹ nhân hot nhất nhì Vbiz "lên đồ” cực lầy!

Vào giữa tháng 11/2020, Á hậu Thuý An đã xác nhận vừa được cầu hôn, cô sẽ chính thức lên xe hoa vào đầu năm 2021. Sau khi kết thúc 2 năm nhiệm kỳ Á hậu Hoa Việt Việt Nam đầy rực rợ, Thúy An sẽ bước sang một hành trình mới, cùng chồng sắp cưới vun đắp gia đình nhỏ.

Đặc biệt, vào tối ngày 4/12, Thúy An còn tung loạt ảnh trong buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân cùng hội bạn toàn nàng hậu đình đám Vbiz. Dễ dàng nhận ra, những mỹ nhân hot nhất nhì Vbiz như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Ngọc Hân, Thùy Tiên, Phương Nga,... đều góp mặt trong ngày đặc biệt của Thúy An. Để buổi tiệc thêm thú vị, Thúy An cùng dàn hậu đã diện đồ thú cực đáng yêu.

Không giấu được niềm hạnh phúc, Thúy An chia sẻ: "Cảm ơn các chị em đã luôn bên cạnh ủng hộ, cổ vũ và hạnh phúc thay dùm cô em này. Sắp bắt đầu một hành trình mới với nhiều điều thú vị". Khung ảnh tập hợp các mỹ nhân có visual "đỉnh của chóp" khiến dân tình "thả tim" đến mỏi tay, netizen còn để lại bình luận, hy vọng hội bạn này sẽ là dàn dâu phụ trong hôn lễ của Thúy An.

Thuý An đã có buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân vui hết cỡ bên cạnh hội bạn thân toàn khuôn mặt hot của Vbiz

Các nàng hậu nhí nhố, diện đồ hình thú trong ngày đặc biệt của Thúy An

Các cô nàng nhí nhố hết cỡ, khuôn mặt Thúy An rạng ngời đúng kiểu phụ nữ hạnh phúc, nhìn phát biết ngay!

Vào tầm tháng 1/2021, Thúy An sẽ chính thức theo chồng về dinh ở tuổi 23

Được biết, bạn trai Thúy An là người không hoạt động trong showbiz, anh cũng là mối tình đầu của nàng hậu. Bạn trai Thúy An có học vấn bậc tiến sĩ, từng có 12 năm sinh sống ở Anh. Khi trở về Việt Nam, chồng sắp cưới của Thúy An từng làm việc ở sân bay, hiện tại anh đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.



Đám cưới của Á hậu Thúy An sẽ diễn ra vào khoảng tháng 1/2020, cả hai dự định tổ chức ở 2 địa điểm là An Giang và TP.HCM.

Các mỹ nhân vui vẻ chúc phúc Thúy An, trước khi nàng Á hậu bước sang một chặng đường mới

Bạn trai Thúy An không hoạt động trong showbiz, cả hai đã có thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi đi đến quyết định hôn nhân

