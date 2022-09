Á hậu Ngô Trà My khoe loạt ảnh "cô dâu" xinh đẹp, xác nhận mang bầu lần 2

Trên trang cá nhân hôm nay (19/9), Ngô Trà My bất ngờ đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật trong trang phục váy cô dâu đầy sức hút. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là người đẹp đã chính thức xác nhận mang bầu lần 2 sau nhiều đồn đoán. Cô viết: "Sinh thần 19 tuổi. Tuổi thì vẫn 19 mà năm nay girl xinh "một lứa" chính thức thăng hạng lên thành hai vì món quà siêu to - khổng lồ được bố cháu tặng kèm". Qua hình ảnh, có thể thấy dù bụng bầu khá lớn nhưng Ngô Trà My vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Dưới phần bình luận, người thân, bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Ngô Trà My.

Ngô Trà My sinh năm 1992, cô tốt nghiệp Đại học Thăng Long chuyên ngành Tài chính ngân hàng và xuất sắc giành danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thời điểm đi thi, Trà My sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78, số đo ba vòng 83-64-99 cm.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1, Trà My được đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016. Tuy nhiên, cô quyết định từ chối, cơ hội này sau đó được trao cho Á hậu 2. 2 tháng sau tuyên bố không đi thi quốc tế, Ngô Trà My kết hôn với bạn trai tên Lê Hoàn, hơn cô 13 tuổi, là doanh nhân xuất thân trong gia đình giàu có ở Hải Dương. Được biết, nhà chồng cô sở hữu cơ ngơi bề thế trong khu phố nhà giàu ở TP.HCM.

Sau khi kết hôn, Trà My sinh con gái đầu lòng tên Khánh Vi vào tháng 8/2016. Cô tâm sự từng trải qua chứng trầm cảm sau sinh do thay đổi nội tiết tố, cảm thấy bản thân luôn mệt mỏi, chán chường, tự ti về ngoại hình. Tuy nhiên, nhờ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ chồng và mẹ nên cô dần vượt qua chứng trầm cảm. Hiện Trà My chưa có ý định quay lại showbiz mà để dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ. /.