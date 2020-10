Á hậu Kiều Loan - Tường San lập kỷ lục chưa từng có tại gameshow, thắng 115 triệu đồng để làm từ thiện

Tập 10 chương trình Tường lửa lên sóng tối 22/10 với sự góp mặt bất ngờ của hai Á hậu Kiều Loan và Tường San. Cùng tấm lòng nhân hậu, các người đẹp tiết lộ sẽ mang số tiền hơn 115 triệu đã thắng được đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi được MC Trường Giang hỗ trợ hướng dẫn, hai người đẹp nắm bắt hiểu rõ luật chơi nhanh chóng. Dưới sự cổ vũ của khán giả, kết thúc vòng đầu tiên cả hai trả lời đúng toàn bộ 5 câu chương trình đưa ra. Mọi việc diễn ra thuận lợi từ trả lời chính xác ngay câu hỏi vòng 1 cho đến những cú thả bóng xuất thần đều rơi vào ô giá trị tiền cao. Nhờ đó, hai cô gái đạt được số tiền hơn 75 triệu đồng sau vòng 1. Vận may dường như được chứng minh thực sự theo Kiều Loan và Tường San đúng ước nguyện.

Bên nhau vượt qua dễ dàng các câu hỏi, mọi thử thách dường như không thể làm khó sự đoàn kết, ăn ý của cặp Á hậu. Họ là 2 người chơi đã kiếm được số tiền cao nhất sau vòng 1 ở 2 mùa Tường lửa đến thời điểm hiện tại. Lần đầu tiên tham gia đã lập kỷ lục mới của chương trình chưa ai làm được, Trường Giang thán phục không ngớt lời khen ngợi Kiều Loan và Tường San chính là "con nhà người ta".

Bước vào vòng thứ hai, đội chơi phải tách nhau ra. Kiều Loan đến phòng băng trả lời câu hỏi, còn Tường San làm nhiệm vụ thả bóng trên sân khấu. Ngay màn thả bóng cược tiền đầu tiên, tiền tiếp tục rơi vào tài khoản khi Tường San thả trúng ô có giá trị tiền 100 triệu. Tuy vậy, Kiều Loan lại trả lời sai về "Bàn chân La Mã". Những giây phút hồi hộp và căng thẳng bắt đầu xuất hiện.

Trên tinh thần tham gia chương trình thì sẽ chơi hết mình, Tường San lựa chọn khá liều lĩnh nhân 3 số điểm. Thế nhưng đáp án không chính xác từ Kiều Loan khiến 3 quả bóng chuyển sang màu đỏ đồng nghĩa tài khoản bị trừ tiền về 0 đồng. Quan niệm mất rồi cũng sẽ có cơ hội lấy lại, Tường San không mất tinh thần nhiều mà vẫn giữ nụ cười trên môi.

Ở vòng 3 luật chơi khắt khe với loạt câu hỏi khó hơn, Kiều Loan tiếp tục nhận trọng trách trả lời những câu hỏi sắc bén thể hiện sự am hiểu kiến thức của mình về các lĩnh vực. Không may vào phút chót, Tường San thả quả bóng màu đỏ hoàn tiền trúng ô 500 triệu đồng. Chẳng còn thả đâu trúng đó, Á hậu đánh mất toàn bộ số tiền giành được. Do đó, tài khoản của hai người đẹp một lần nữa còn lại 0 đồng.

Trường Giang dí dỏm nhận xét Tường San là cô gái vàng trong làng tạo kỷ lục, chưa có nhân vật nào tham gia Tường lửa mà mỗi vòng đều tạo ra kỷ lục như Tường San. Suốt 2 mùa, cô là người chơi đầu tiên ở vòng 2 và vòng 3 tài khoản đều chỉ còn 0 đồng.

Lúc này giây phút cực kỳ gay cấn cao trào chính là khi Kiều Loan xử lý hợp đồng. Mọi chuyện thành bại phụ thuộc vào cô. Nếu Á hậu xé hợp đồng, cả hai sẽ ra về tay trắng. May mắn thay, Kiều Loan đã quyết định ký hợp đồng kịp lúc trong phòng băng. Kiều Loan cũng chia sẻ rằng khi có số tiền chắc chắn sẽ an tâm, cảm thấy mình đã góp phần nào đó cho mục tiêu đề ra là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Sự quyết đoán của Kiều Loan khiến Tường San thở phào vô cùng nhẹ nhõm. Chung cuộc đội chơi 2 nàng Á hậu ra về với tiền thưởng: 115,015 triệu đồng.

Người chơi cũng như khán giả đều được trải nghiệm cung bậc cảm xúc khác nhau từ "vui tột đỉnh" đến "buồn tuột dốc". Kịch tính qua đi, đội chơi Kiều Loan – Tường San ôm nhau mừng rỡ vì mục tiêu ấp ủ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng giải thưởng lớn sắp thành hiện thực.