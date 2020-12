Á hậu Huyền My diện váy ôm, khoe vòng 1 gợi cảm trong sinh nhật tuổi 26

Xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 26 của Á hậu Huyền My có sự góp mặt của Trọng Đại, MC Thái Dũng, diễn viên Quỳnh Nga, diễn viên Huỳnh Anh và bạn gái Bạch Lan Phương…

Xuất hiện tại buổi tiệc, Huyền My diện bộ váy ôm khoe vòng một gợi cảm và nhan sắc rực rỡ. Chia sẻ về tuổi mới, Huyền My tâm sự: “Đã rất nhiều người hỏi mình có đang hài lòng với cuộc sống này không, thật sự là mình không cần gì hơn nữa. Sinh nhật 26 tuổi của bé Mỳ rất rất hạnh phúc, cám ơn mọi người”.

Cũng trong bữa tiệc sinh nhật, Huyền My gửi lời cảm ơn tới bố mẹ đã luôn theo sát để hỗ trợ và ủng hộ cô về mặt tinh thần. Chia sẻ về một năm vừa qua, Huyền My cho biết: "2020 là một năm có quá nhiều biến động với thế giới nói chung và Huyền My nói riêng. Nhưng cũng chính nhờ có một năm 2020 đầy trắc trở mà My đã có cơ hội sống chậm lại để nhìn nhận về những gì mà mình trải qua, và những điều mà mình mong muốn trong tương lai".

Huyền My chia sẻ thêm: "Nhân dịp đón tuổi mới, My không mong gì hơn là sức khoẻ, sự bình an cho bản thân và gia đình, bạn bè cũng như mong rằng Việt Nam và thế giới sẽ sớm vượt qua dịch COVID-19 để trở lại với cuộc sống bình thường".