Á hậu Hoàng Oanh khoe cận mặt con trai, từ lông mày cho tới sống mũi cao giống hệt bố ngoại quốc

Trên trang cá nhân mới đây, Á hậu Hoàng Oanh đã chia sẻ lại hình ảnh của con trai đang nằm, mở mắt to tròn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh trông vô cùng đáng yêu.

Đi kèm với hình ảnh con trai, Á hậu Hoàng Oanh không quên nhắn nhủ: "Nhóc Tây mắt hơi hí của mẹ". Nguyên nhân khiến Hoàng Oanh gọi con là nhóc Tây mắt hơi hí là do thời điểm mới sinh, cậu nhóc được nhận xét là mắt to tròn. Tuy nhiên, theo em gái Á hậu Hoàng Dung thì hiện tại mắt cậu nhóc đã "bớt to" nên cả nhà mới gọi là nhóc Tây mắt hí.

Chia sẻ của Á hậu Hoàng Oanh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ ra thích thú với gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của con trai Hoàng Oanh. Đặc biệt khi nhìn cặp lông mày màu nâu cùng sống mũi cao, nhiều người nhận xét con trai Hoàng Oanh càng lớn càng giống hệt ông bố ngoại quốc.

Chắc hẳn trong tương lai, con trai Hoàng Oanh sẽ sở hữu gương mặt điển trai đầy thu hút, thậm chí có thể vượt xa cả ông bố của mình.