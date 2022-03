Á hậu Dương Tú Anh chia sẻ kinh nghiệm chăm con F0

Con trở thành F0 – Nỗi lo lớn của mọi ông bố, bà mẹ



Trước làn sóng dịch lớn nhất từ trước đến nay, bé Kem - quý tử nhà Dương Tú Anh cũng không tránh khỏi mắc bệnh. Nhờ phương pháp chăm con khoa học và hiện đại, cô tự tin cùng con thuận lợi vượt qua giai đoạn F0, không lo di chứng hậu Covid-19. Dưới đây là toàn bộ kinh nghiệm chăm con F0 được nàng á hậu bật mí với những bà mẹ cũng đang chăm sóc con mắc phải căn bệnh này.

Theo thông tin từ Bộ Y Tế, đa số trẻ mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc chỉ xuất hiện một số triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên việc chăm sóc trẻ tại nhà cũng khiến không ít bố mẹ lo lắng. Nhiều người băn khoăn nên phải làm gì và khi nào cần phải đưa con tới bệnh viện thăm khám.

Bên cạnh đó, sau khi khỏi bệnh, một số bé cũng có nguy cơ gặp phải hội chứng Mis-C, điều này càng khiến các bậc phụ huynh lo lắng hơn. Chính vì vậy mà ngay khi con mắc bệnh, bố mẹ cuống cuồng tìm đủ cách, thậm chí nhiều bậc phụ huynh vội dùng cho con các loại thuốc từ kháng sinh tới thuốc kháng virus,... với quan điểm "thuốc đắng dã tật".

Con mắc Covid-19 là nỗi lo của mọi bậc cha mẹ

Thay vì quá lo lắng và vội vàng, bố mẹ cần chú trọng các phương pháp khoa học để chăm sóc trẻ tại nhà đảm bảo vừa an toàn, vừa hiệu quả, khi muốn dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Á hậu Dương Tú Anh đã chăm con F0 chóng khỏe như thế nào?

Khi bé Kem trở thành F0, điều đầu tiên nàng á hậu làm là liên hệ bác sĩ để khám và tư vấn cụ thể. Hiểu rằng con bệnh ở mức độ nhẹ, Dương Tú Anh tìm tới các giải pháp tăng đề kháng, giảm triệu chứng ho và sổ mũi an toàn, hiệu quả để chăm sóc. Cụ thể như sau:

Tăng đề kháng

Nâng cao sức đề kháng chính là biện pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất. Á hậu Tú Anh tập trung cải thiện, đảm bảo cân bằng chế độ dinh dưỡng của con. Mỗi bữa ăn luôn đảm bảo đủ các nhóm chất dinh dưỡng: chất bột, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất.

Chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng là giải pháp tự nhiên để tăng cường sức đề kháng

Ngoài ra, do Kem bị đau họng nên cô cũng ưu tiên lựa chọn thực đơn chủ yếu là các món ăn mềm, món nước dễ nhai, dễ nuốt.

Giảm viêm mũi, sổ mũi

Sổ mũi, viêm mũi tuy không nguy hiểm nhưng khiến trẻ rất khó chịu. Nước muối sinh lý chỉ có tác dụng vệ sinh làm sạch mũi. Để giảm sổ mũi, viêm mũi cho con thì nước muối sinh lý thôi là chưa đủ.

Nước muối kháng khuẩn giúp giảm viêm mũi, sổ mũi cho trẻ

Nước muối kháng khuẩn Fysoline được nàng á hậu tin dùng cho con từ hồi còn sơ sinh. Kem dùng tới hôm thứ 3 đã thấy các triệu chứng viêm mũi, sổ mũi được cải thiện, mũi dễ chịu và hơi thở thông thoáng hơn hẳn. Fysoline không chất gây co mạch, không kháng sinh, không chất bảo quản nên an toàn cho mọi lứa tuổi nên Dương Tú Anh hoàn toàn an tâm tin chọn cho bé Kem cũng như cho cả gia đình.

Giảm ho, đau họng

Đều đặn 3 lần mỗi ngày vào sáng ngủ dậy, trưa và tối trước khi đi ngủ, bé Kem được mẹ tập cho cách súc miệng họng đúng bằng nước súc miệng dành riêng cho trẻ nhỏ để sạch khuẩn, loại bỏ đờm nhầy.

Để cải thiện tình trạng ho và đau họng của con, Dương Tú Anh lựa chọn siro ho có nguồn gốc thảo dược lành tính, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các loại kháng sinh hay thuốc ho hóa dược khi chưa được bác sĩ khuyến cáo thì cô sẽ tuyệt đối không lạm dụng.

Tìm hiểu thêm về Fysoline kháng khuẩn giúp giảm viêm mũi, sổ mũi cho cả gia đình tại:

Chèn TVC Fysoline 30s: https://www.youtube.com/watch?v=fkty08kElYk

Nước muối sinh lý kháng khuẩn Fysoline được bổ sung chiết xuất Thyme từ cỏ xạ hương, đồng sulfat pentahydrat và glycerol giúp hỗ trợ giảm viêm mũi, sổ mũi, nghẹt mũi an toàn và hiệu quả. Fysoline kháng khuẩn không chứa chất gây co mạch, không kháng sinh, không corticoid. Fysoline được lưu hành trên toàn Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác. Ở Việt Nam, sản phẩm được phân phối tại các điểm bán uy tín trên toàn quốc như: nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc (Long Châu, Pharmacity...); các cửa hàng, hệ thống các chuỗi siêu thị mẹ và bé (Con Cưng, BiboMart, Kidsplza...),… Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - Số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

https://afamily.vn/a-hau-duong-tu-anh-chia-se-kinh-nghiem-cham-con-f0-2022032118262822.chn