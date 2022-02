Hơn 700.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong do viêm phổi, làm sao đo được nồng độ ô nhiễm trong nhà và để không khí luôn sạch

Ô nhiễm không khí trong nhà thậm chí có hại hơn cả ô nhiễm không khí ở ngoài trời. Ngôi nhà được xây thành một khối kiến trúc khép kín, mọi thành viên trong gia đình cùng sinh hoạt, chia sẻ với nhau bầu không khí bên trong. Đặc biệt đối với những gia đình thường xuyên đóng kín cửa hay các căn hộ chung cư thì không khí trong nhà khó được lưu thông



Không khí trong nhà mà bạn hít thở là một loại không khí hỗn hợp bao gồm các chất kích thích, chất gây ung thư, hóa chất gây hại, chất gây độc thần kinh, mạt bụi nhà, chất gây dị ứng và vi trùng…

Tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở mọi độ tuổi. Người già, trẻ nhỏ, những người bị bệnh mãn tính và cả những người chăm sóc họ là người có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh do không khí trong nhà ô nhiễm. Theo WHO, ô nhiễm không khí trong nhà là một trong những nguyên nhân chính có liên quan hơn 700.000 trường hợp trẻ dưới 5 tuổi tử vong do viêm phổi.

Vấn đề đặt ra là đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà như thế nào?

Hỏi: Cháu đang chăm sóc hai con sinh đôi 2 tuổi, vì dịch Covid-19 nên cháu và các con thường xuyên ở nhà, rất ít khi ra ngoài. Nhưng hai bé thường xuyên bị ho và viêm họng. Theo cháu được biết thì không chỉ ô nhiễm ngoài trời mà ô nhiễm trong nhà cũng rất có hại. Vậy làm cách nào để cháu có thể đo được chất lượng không khí trong nhà, nhất là với gia đình có con nhỏ thì cần lưu ý gì để không khí trong nhà luôn sạch sẽ nhất?

PGS. TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự Phòng, Bộ Y tế, chia sẻ:

Làm sao đo được chất lượng không khí trong nhà

Trong thời gian COVID, nhiều trẻ em ở nhà không được đi học, ra ngoài trời. Trẻ em không ra ngoài trời có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sức đề kháng. Tiếp xúc ánh sáng mặt trời hấp thụ vitamin D thì trẻ em mới phát triển, phát triển sức đề kháng, tránh còi xương. Nếu ở trong nhà lâu ngày, thiếu ánh sáng mặt trời sẽ làm giảm sức khỏe của trẻ em, trẻ dễ bị cảm lạnh, ho, viêm phổi.

Thêm vào đó, bụi mịn PM10, PM2.5 rất nhỏ, có thể vào trong nhà qua các khe hở, khe cửa. Cộng thêm, ở trong nhà có bụi từ tường, vôi ve, đồ dùng trong nhà, từ quần áo, giường chiếu bay lên... nên khi đóng kín cửa tình trạng ô nhiễm càng thêm trầm trọng.

Vì vậy, bạn không nên quá e ngại mà cần cho các con ra ngoài trời tiếp xúc ánh mặt trời, đặc biệt vào mùa đông, để tăng cường vitamin và tăng cường sức đề kháng. Thứ hai, cần quét dọn nhà, lau dọn đồ đạc thường xuyên để sạch bụi. Thứ ba, bạn có thể lắp đặt các loại máy để đo đạc nồng độ bụi, mức độ ô nhiễm không khí trong nhà, máy làm sạch không khí. Tuy nhiên, khi mua nên tham khảo loại có thể lọc được bụi mịn PM2.5.

Ngoài ra, cần chú ý chế độ dinh dưỡng của các con. Cần cho con ăn nhiều thịt cá, rau và thực phẩm bổ dưỡng khác để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa ốm, sốt...

