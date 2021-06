90% mọi người nhầm bệnh ung thư dạ dày với viêm dạ dày thông thường: Nếu có 5 sự thay đổi này trên cơ thể, cảnh giác bệnh ung thư đang đến gần

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu là thời kỳ các tế bào ung thư mới còn nằm ở lớp niêm mạc dạ dày. Thông thường, kích thước khối u trong giai đoạn này thường rất nhỏ, vì thế nó gần như không ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa của dạ dày. Theo bác sĩ Zhu Zhi (công tác tại Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y Trung Quốc): Có đến 90% bệnh nhân bị nhầm lẫn giữa ung thư dạ dày và viêm loét dạ dày thông thường.

Hầu hết ung thư dạ dày giai đoạn đầu có thể được chữa khỏi bằng nội soi. Vì thế, điều quan trọng là cần phải phân biệt được 2 tình trạng bệnh này và kịp thời điều trị ung thư.

Cách phân biệt ung thư dạ dày và viêm dạ dày mà bác sĩ chỉ ra như sau:

- Đau bụng: Dù cả 2 bệnh đều sẽ gây đau bụng, nhưng người viêm loét dạ dày thường đau do ăn quá nhiều chất, ăn quá no đau đớn kéo dài đến trước bữa ăn tiếp theo thì biến mất. Trong khi đó, người mắc ung thư dạ dày có triệu chứng đau không rõ lý do, uống thuốc không thuyên giảm.

- Buồn nôn: Ở người viêm loét dạ dày, tình trạng buồn nôn sẽ giảm ngay khi bệnh nhân nôn mửa. Còn đối với ung thư dạ dày, cảm giác buồn nôn và ói mửa không mất đi mà ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có vệt máu trong chất nôn.

- Khối u: Một số bệnh nhân viêm loét dạ dày có thể sờ thấy khối u trong ổ dạ dày từ bên ngoài da. Biểu hiện của nó là cứng, bề mặt không trơn nhẵn, ấn vào có cảm giác đau. Tuy nhiên, nếu kích thước khối u lớn dần, cảm giác buồn nôn cũng ngày càng nghiêm trọng thì cần phải đi khám ung thư càng sớm càng tốt.

- Chán ăn: Cả 2 bệnh đều gây chán ăn, ăn không hấp thụ được. Xong người viêm dạ dày chỉ đơn thuần là chán ăn, mệt mỏi. Còn người bị ung thư dạ dày khi chán ăn còn đi kèm với sốt cao kéo dài, giảm cân đột ngột, đi ngoài ra máu...

5 sự thay đổi của cơ thể chứng tỏ bạn đã mắc ung thư dạ dày

Theo Tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật tổng quát El-Hayek của phòng khám Cleveland (Mỹ): Ung thư dạ dày là một trong những chẩn đoán phức tạp nhất bởi triệu chứng bệnh không khác gì so với các bệnh tiêu hóa lành tính khác. Xong nếu cơ thể hội tụ đủ 5 sự thay đổi này, bạn đừng chần chừ mà nên đi khám ung thư càng sớm càng tốt:

1. Giảm cân bất ngờ, không còn cảm thấy thèm ăn: Tiến sĩ El-Hayek cho hay: “Khi mắc bệnh, mọi người không còn cảm thấy đói và cuối cùng bắt đầu giảm cân mà không cần cố gắng. Đó có lẽ là triệu chứng đáng lo ngại nhất".

Giảm cân đột ngột là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày.

2. Bạn thực sự mệt mỏi: Tiến sĩ El-Hayek nói rằng điều này có thể là do số lượng hồng cầu thấp, mất máu nhiều, nặng lượng dồn để nuôi dưỡng khối u... tất cả những điều đó khiến bạn cảm thấy đuối sức.

3. Ợ nóng sau khi ăn: Thường xuyên ợ hoặc ợ nóng sau bữa ăn chính là một dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày. Ngoài ợ nóng, các dấu hiệu như rát họng, đau ngực… cũng cho thấy dạ dày của bạn đang mắc bệnh, hãy tìm gặp bác sĩ để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.



4. Vừa ăn xong đã muốn đi ngoài: Ở những người khỏe mạnh, thời gian để thức ăn tiêu hóa hết nằm trong khoảng từ 4 – 6 giờ. Nhưng nếu vừa ăn xong, bạn đã cảm thấy muốn đi ngoài ngay, có lúc bị táo bón, có lúc bị tiêu chảy, phân cũng có mùi lạ thì rất có thể dạ dày của bạn đã gặp trục trặc. Nếu trong phân có máu và không có nguyên nhân rõ ràng, rất có thể bạn đã mắc ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng.

5. Xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa mà trước giờ chưa từng trải qua như trào ngược, khó tiêu.

Nguồn: QQ, Clevelandclinic