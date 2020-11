90% chị em bị lỗ chân lông to nhưng lại chẳng biết nguyên nhân tại sao và giải quyết thế nào

Lỗ chân lông nở to là vấn đề nan giải đối với nhiều cô gái, dù bạn có vệ sinh và chăm sóc da hàng ngày thì vấn đề lỗ chân lông vẫn luôn tồn tại và thậm chí là ngày 1 lộ rõ! Trên thực tế, nguyên nhân gây ra lỗ chân lông to có thể được chia thành 4 loại: Lỗ chân lông bị tắc nghẽn do bụi bẩn, mất nước, lão hóa và da bị ép quá mức, chỉ cần xem bạn thuộc đối tượng nào là bạn có thể giải quyết được vấn đề từ nguyên nhân nào!



Phương pháp làm sạch sai

Lầm tưởng 1: Rửa mặt bằng nước ấm để mở lỗ chân lông và loại bỏ bụi bẩn, mụn đầu đen

Lỗ chân lông không dễ dàng "mở ra", rửa mặt bằng nước nóng hoặc ấm chỉ làm tăng độ ẩm, nếu da dưới cùng quá khô sẽ khiến da tiết nhiều dầu hơn để dưỡng ẩm. Tăng tiết bã nhờn, trộn lẫn với các chất ô nhiễm trong không khí và lớp trang điểm sẽ chỉ khiến vấn đề mụn đầu đen thêm trầm trọng. Ngoài ra, rửa mặt bằng nước nóng trong khi tắm sẽ gây ra vấn đề mất nước, đồng thời sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da và làm xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn!

Lầm tưởng 2: Lạm dụng cọ rửa mặt

Để loại bỏ mụn đầu đen nhiều cô gái chăm chỉ dùng các loại cọ rửa mặt để kỳ cọ nhưng thực tế phần lông mềm của cọ không thể làm sạch hoàn toàn bụi bẩn từ tận sâu trong lỗ chân lông, tình trạng tắc nghẽn hay mụn đầu đen vẫn tồn tại. Thay vì cọ, bạn nên sử dụng các sản phẩm rửa mặt có thành phần enzyme để nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da, đồng thời làm sạch sâu chất nhờn và bụi bẩn trong lỗ chân lông.

Lầm tưởng 3: Làm sạch càng kỹ càng tốt

Nhiều người nghĩ lỗ chân lông to là do mụn đầu đen, vậy nên phải làm sạch càng sâu càng kỹ thì càng tốt. Nhưng thực tế nếu làm sạch sâu quá mức sẽ chỉ làm cho da khô hơn, thậm chí còn khiến da chảy xệ và nhanh lão hóa hơn.

4 phương pháp giải quyết vấn đề lỗ chân lông to

1. Lỗ chân lông to do làm sạch sai cách

Đặc điểm: Vị trí chữ T tiết nhiều dầu, mụn đầu đen và mụn đầu trắng thường xuất hiện trên mũi, lỗ chân lông to tập trung ở trán và mũi, lỗ chân lông tròn.

Nguyên nhân: Nếu bạn lười tẩy trang và làm sạch, chất sừng và bụi bẩn mỹ phẩm sẽ tích tụ trong lỗ chân lông, lâu dần sẽ nở ra. Cùng với việc tiết quá nhiều bã nhờn, quá trình trao đổi chất không thể diễn ra suôn sẻ, dầu, chất sừng và bụi bẩn không thể được loại bỏ và thải ra ngoài. Theo thời gian sẽ dễ hình thành mụn đầu đen và mụn đầu trắng, lỗ chân lông bị nở to hơn.

Cách chăm sóc da: Làm sạch da, tẩy tế bào chết đúng cách. Nên sử dụng các sản phẩm rửa mặt có thành phần enzyme, có thể nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da, đồng thời làm sạch sâu các chất nhờn và bụi bẩn trong lỗ chân lông. Duy trì sự cân bằng nước và dầu của da.

2. Lỗ chân lông to do da khô

Đặc điểm: Lỗ chân lông to tập trung nhiều ở má, có lúc lỗ chân lông mịn nhưng cũng có lúc rất to, da dễ khô, mẩn đỏ, bong tróc và thường gặp phải tình trạng bị cakey khi trang điểm.

Nguyên nhân: Do da thiếu ẩm, gây ra tình trạng da thô ráp, lỗ chân lông to.

Cách chăm sóc da: Làm sạch và dưỡng ẩm nhẹ nhàng. Nên sử dụng kem dưỡng ẩm sâu, serum, dầu dưỡng thiên về khả năng dưỡng ẩm để cấp nước cho da.

3. Lỗ chân lông to do lão hóa

Đặc điểm: Lỗ chân lông tập trung nhiều ở má, hình dạng dài hơn, chủ yếu là giọt nước/hình chữ Y, lỗ mở không quá to.

Nguyên nhân: Khi da lão hóa và collagen bị mất đi, độ đàn hồi của da sẽ giảm dần và trở nên lỏng lẻo. Các vấn đề như nếp nhăn, lỗ chân lông to và da sần sùi cũng đi kèm với chúng. Nếu da bị khô và lão hóa, lỗ chân lông nở to (hình chữ Y), nếp nhăn trên da nhiều thì đó là dấu hiệu của lão hóa da, cần phòng tránh và duy trì sớm.

Cách chăm sóc da: Chống lão hóa và làm săn chắc da, tăng cường dưỡng ẩm, nên sử dụng vitamin B và C để giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khả năng phục hồi của da, tăng độ đàn hồi và săn chắc toàn diện!

4. Lỗ chân lông to do nặn mụn trứng cá

Đặc điểm: Sau khi nặn mụn trứng cá không đúng cách khiến lỗ chân lông nở to, đồng thời xuất hiện tình trạng lỗ chân lông nở to và sẹo mụn, mụn bọc, mụn trứng cá xuất hiện nhiều lần.

Nguyên nhân: Nhiều bạn gái thường vô tình nặn mụn, nhân mụn khiến vết thương không đều màu. Về lâu về dài lỗ chân lông nở to, da bị tổn thương, viêm chân lông, sẹo ...

Cách chăm sóc da: Tránh nặn mụn trứng cá không đúng cách, đặc biệt là nặn mụn bằng tay. Nên sử dụng gel rửa mặt có tác dụng làm ấm để massage lỗ chân lông to theo chuyển động tròn, có thể từ từ làm tan bụi bẩn trong lỗ chân lông, hiệu quả hơn là nặn trực tiếp mụn đầu đen bằng kim hoặc ngón tay.