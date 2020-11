9 set quà dưỡng da được mong chờ nhất mùa Black Friday 2020

Vào mỗi dịp cuối năm, đặc biệt là trước ngày lễ mua sắm lớn nhất, Black Friday và cho đến các ngày lễ sau đó, các hãng lại cho ra mắt các set mỹ phẩm bao gồm các sản phẩm bán chạy nhất của hãng trong suốt thời gian vừa qua. Để làm cho những set quà này trở nên hấp dẫn hơn, hầu hết các hộp này đều chứa ít nhất một sản phẩm fullsize với mức giá thấp hơn so với khi bạn mua lẻ. Bên cạnh đó, những bộ quà tặng chăm sóc da cũng bao gồm những chai nhỏ (sample hoặc travelsize) được xếp hạng Best of Beauty được bình chọn bởi Allure.

Cosrx Holiday Toner Collection (khoảng 580.000 VNĐ)

Cosrx Holiday Toner Collection là bộ sản phẩm bao gồm các loại toner được yêu thích của Cosrx, một thương hiệu dưỡng da đến từ Hàn Quốc. Chắc chắn khi nhìn vào bao bì, ai cũng sẽ yêu thích chai nhỏ màu vàng Full-Fit Propolis Synergy Toner. Sản phẩm chứa 72,6% keo ong đen, giúp chống lại mụn đồng thời nuôi dưỡng làn da.

Những tín đồ của Axit Hyaluronic (một chất dưỡng ẩm) sẽ hài lòng khi thấy Hydrium Watery Toner trong set này. Trong khi đó, những người yêu thích rau má sẽ không thể kiềm chế khi thấy Pure Fit Cica Toner, loại nước cân bằng giúp làm dịu da với bảy loại chiết xuất rau má khác nhau trong thành phần. Để tẩy tế bào chết, chúng ta có Refresh ABC Daily Tone, giúp loại bỏ tế bào da chết một cách dễ dàng với Axit Alpha Hydroxy (AHA), Axit Beta Hydroxy (BHA) và Vitamin C.

Dr. Jart Soothing Hydration Set (khoảng 1.320.000 VNĐ)

Cho dù bạn là người mới sử dụng Centella Asiatica (Cica) hoặc đã quá quen với chất làm dịu da kỳ diệu này, thì không thể bỏ qua Dr.Jart Soothing Hydration Set. Có thể gọi đây là set "toàn năng" nhất bởi set có tất cả những sản phẩm với đầy đủ chức năng của một bộ dưỡng da. Bộ dưỡng da này phù hợp với những làn da nhạy cảm và dễ kích ứng hoặc da khô bởi khả năng làm dịu, lành tính và cung cấp độ ẩm tuyệt với.

Một hộp chứa một chai Cicapair Tiger Grass Serum tiêu chuẩn, là sản phẩm được các biên tập viên Allure ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc yêu thích trong việc giúp giảm mẩn đỏ và làm dịu mụn. Bạn cũng sẽ nhận được một tuýp nhỏ kem Cicapair Tiger Grass Cream, một chai nhỏ Dermaclear Micro Water, là một loại nước micellar có thành phần từ nước dừa, và một miếng mặt nạ dưỡng ẩm.

Drunk Elephant Dewy - The Polypeptide Kit (khoảng 1.740.000 VNĐ)

Nếu bạn đã nghe về chu trình dưỡng da "cá heo" (Dolphin Skin) thì bạn sẽ không thể bỏ qua bộ dưỡng da này đến từ Drunk Elephant. Làn da tiêu chuẩn của Dolphin Skin là một làn da căng bóng, mọng nước và ẩm. Cũng giống như những điều làn da bạn sẽ có khi dùng bộ sản phẩm dưỡng da này.

Slaai Makeup-Melting Butter Cleanser từng đoạt giải Best of Beauty, giúp rửa sạch mọi lớp makeup cứng đầu và bụi bẩn. Set cũng đi kèm với Bamboo Booster, sản phẩm hỗ trợ dưỡng mà bạn có thể kết hợp cùng với dầu dưỡng da hoặc kem dưỡng để giúp da mịn màng hơn. Một lọ nhỏ B-Hydra Intensive Hydration Serum có chứa Natri Hyaluronate, "mịn hoá" những làn da khô cằn nhất.

Vào ban đêm, bạn có thể thoa A-Passioni Retinol Cream để giúp làm giảm sự tăng sắc tố và mụn trứng cá đồng thời làm sáng da. Hũ nhỏ Protini Polypeptide Cream kết thúc chu trình dưỡng da và khóa tất cả dưỡng chất trước đó. Ngoài ra, hãng còn tặng bạn một chiếc gương màu cam kèm theo set để ngắm nhìn làn da rực rỡ của bạn bất cứ khi nào muốn.

Belif Glowy Holidays Kit (Khoảng 530.000 VNĐ)

Chiếc túi hình tròn mang không khí lễ hội này bao gồm những sản phẩm travel-size, được lựa chọn bởi các biên tập viên Allure. Bộ sản phẩm Belif Glowy Holidays dành tặng bạn năm sản phẩm, có tác dụng chính là cung cấp độ ẩm từ dòng Aqua Bomb.

Bắt đầu với Aqua Bomb Makeup Removing Cleansing Balm để làm sạch da, sau đó, vỗ nhẹ Hungary Water Essence lên da để cân bằng độ ẩm, tiếp theo là sản phẩm chủ chốt, The True Cream - Aqua Bomb. Khi bạn cần bổ sung thêm độ ẩm cho làn da, hãy sử dụng mặt nạ ngủ Aqua Bomb thấm nhanh, không gây nặng hay bí da. Và sản phẩm kem dưỡng ẩm cho mắt dành riêng cho vùng da quanh mắt vốn đã vô cùng nhạy cảm.

Glow Recipe Glowipedia Glass Skin Kit (khoảng 3.000.000 VNĐ)

Đây là set dưỡng da đắt nhất trong danh sách này nhưng bạn sẽ có được toàn bộ sản phẩm là travelsize (lớn hơn sample) và một vài sản phẩm fullsize. Nếu bạn muốn biết bí mật của làn da Hàn Quốc căng bóng, trắng hồng, hãy thực hiện các bước như sau:

- Làm sạch sâu với Blueberry Bounce Gentle Cleanser (30ml)

- Đợi da ráo nước, sau đó cấp ẩm lại cho da với Watermelon Glow Ultra-Fine Mist (75ml)

- Xử lý các vùng da tối màu, thâm mụn và làm mịn da với Pineapple-C Bright Serum (30ml)

- Dưỡng ẩm sâu cho da với sản phẩm chứa chất chống oxy hóa Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer (25ml)

- Nâng cấp chu trình dưỡng da bằng mặt nạ ngủ Watermelon Glow Sleeping Mask (30ml) 2-3 lần/tuần.

Mario Badescu Discover Mario: Meet The Mists Kit (Khoảng 230.000 VNĐ)

Mario Badescu Discover Mario: Meet The Mists Kit là set dưỡng da bao gồm các sản phẩm nước hoa hồng (ở nhiều phiên bản khác nhau) dạng xịt bán chạy nhất của hãng. Tất cả đều dễ dàng bỏ vào ví, túi đựng đồ vệ sinh và tủ trang điểm để bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào, dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Lô hội xanh, Dưa chuột và Trà xanh mang lại cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng khi xịt lên da. Các chai có thành phần Lô hội, Hoa cúc hoặc chai màu tím từ Hoa oải hương dịu nhẹ.

Tatcha Balanced Skin Duo (Khoảng 580.000 VNĐ)

Không ngoa khi nói rằng bộ đôi quyền năng Tatcha Balanced Skin Duo nên được trao giải thưởng bộ đôi hoàn hảo cho da dầu. Các biên tập viên của Allure tin rằng The Deep Cleanse Exfoliating Cleanser, sản phẩm đã từng đoạt giải Best of Beauty Award, là "đỉnh của chóp" trong việc ngăn da tiết bã nhờn và làm sạch lỗ chân lông. Sản phẩm cùng bộ, The Water Cream, cũng khiến các biên tập viên mê mẩn vì kết cấu "bôi cứ như không", nhẹ tênh như mây (sản phẩm cũng đã giành được giải thưởng được yêu thích nhất, bình chọn bởi độc giả vào năm ngoái).

Laneige Water Wonderland Set (khoảng 904.000 VNĐ)

Độ ẩm là yếu tố mà mọi người đều có thể thêm vào trong quy trình dưỡng da của mình với bất kể sản phẩm nào. Vì thế, bộ Laneige Water Wonderland được lựa chọn để mang đến cho bạn những sản phẩm có thể thêm vào chu trình dưỡng da bất cứ lúc nào. Một chai xịt khoáng và sản phẩm kem dưỡng Water Bank nổi tiếng. Mặt nạ ngủ cấp nước và mặt nạ ngủ môi, từng đoạt giải Best of Beauty, cũng xuất hiện trong set này và ở kích thước fullsize, để hoàn thiện các bước dưỡng da ban đêm.

Herbivore Cloud Nine 5-Piece Favorites Collection (khoảng 1.250.000 VNĐ)

Một số sản phẩm đáng mơ ước nhất của Herbivore Botanicals được tập hợp lại trong Herbivore Cloud Nine 5-Piece Favorites. Điểm nổi bật trong chiếc hộp màu hồng này là sữa rửa mặt làm sạch dạng thạch Pink Cloud Rosewater + Tremella, có kết cấu mềm mại từ một loại nấm giàu Vitamin D. Các sản phẩm màu xanh tuyệt đẹp là Blue Tansy Fruit Enzyme Clarity Mask và Lapis Face Oil. Cả hai sản phẩm đều có màu xanh từ thành phần Azulene (dưỡng ẩm và chống viêm). Bạn cũng sẽ nhận được một lọ nhỏ Prism 12% AHA + 3% BHA Exfoliating Glow Serum và một lọ Coco Rose Exfoliating Body Polish.