9 loại rau quả tuyệt ngon, có nhiều trong mùa hè mà bạn nên sử dụng để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa dịch bệnh

Mùa hè là thời điểm thời tiết hanh khô, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào nên tạo điều kiện để các dịch bệnh phát triển và bùng phát mạnh mẽ. Các loại bệnh mùa hè thường gặp chủ yếu là sốt xuất huyết, thủy đậu, tiêu chảy, đau mắt đỏ... Thời gian gần đây, dịch Covid-19 bắt đầu quay trở lại với nhiều chuyển biến bất thường, vì vậy điều cần làm hơn cả là nâng cao sức để kháng để phòng bệnh tốt hơn.

Trong thời điểm này, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên ưu tiên bổ sung trái cây và rau xanh bởi chúng là nguồn vitamin dồi dào, chứa nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa có tác dụng cung cấp nước, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng tốt nhất.

Vậy loại rau, loại quả nào tốt nhất để nâng cao đề kháng?

1. Dưa hấu

Dưa hấu là loại quả đặc trưng số 1 của mùa hè, loại quả này chứa tới 92% là nước vì thế chúng giữ vai trò cung cấp nước, giải nhiệt rất tốt. Không những vậy, dưa hấu còn chứa nhiều vitamin A, B6, C, axit amin, chất xơ, canxi, sắt... Nó cũng có chứa hàm lượng lycopene cao, quan trọng đối với sức khỏe xương và tim mạch, giúp củng cố sức đề kháng tốt hơn.

2. Quả mận

Mận là loại quả chỉ xuất hiện duy nhất vào mùa hè, chúng chứa nhiều chất xơ, sorbitol và isatin... đều là những chất giảm táo bón và hỗ trợ tiêu hóa tuyệt vời. Đồng thời, các chất này cũng có tác dụng trong việc bảo vệ tim của chúng ta khỏi huyết áp cao và khả năng bị đột quỵ. Ăn mận cũng có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và ung thư vú do chúng có chứa anthocyanin, sắc tố tạo màu xanh đỏ ở mận.

3. Xoài xanh

Xoài xanh không chỉ có hương vị đặc biệt, mà còn chứa lượng lớn các vitamin quý giá như vitamin A, C D, sắt, kali, canxi... Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tờ Newtimes, các nhà khoa học cho biết xoài xanh là loại quả giàu vitamin C bậc nhất. Thậm chí, lượng vitamin C trong xoài xanh còn nhiều gấp 35 lần quả táo, 18 lần quả chuối, 9 lần quả chanh và 3 lần quả cam. Hàm lượng pectin và chất xơ có nhiều trong xoài có thể làm giảm cholesterol và kiểm soát huyết áp và nhịp tim. Ngoài ra, xoài còn có đặc tính tăng cường sức đề kháng, giúp bạn vượt qua các loại dịch bệnh trong mùa hè một cách an toàn.

4. Đu đủ

Đu đủ nổi tiếng nhất khi chứa lượng vitamin A, vitamin C, folate và các chất phytochemical rất lớn. Đặc biệt, đu đủ có chứa papain, một hợp chất có thể điều trị nhiều bệnh về đường tiêu hóa. Đu đủ có lượng bera-carotene cao hơn cả cà rốt, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh tim...

5. Trái cây có múi: Cam, quýt, chanh, bưởi...

Những loại trái cây có múi đều chứa lượng vitamin C vô cùng dồi dào, loại khoáng chất này có tác dụng trong việc làm tăng hoạt động sản xuất tế bào bạch cầu. Đây là chìa khóa giúp chống lại việc nhiễm trùng. Vì cơ thể không tự sản xuất hay lưu trữ vitamin C, vì vậy việc bổ sung trái cây có múi hàng ngày rất tốt trong việc củng cố sức đề kháng.

6. Tỏi

Vào mùa hè, tỏi rất nên góp mặt nhiều trong mâm cơm vì chúng chính là vị thuốc giúp giảm huyết áp và làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Đặc biệt, trong tỏi chứa allicin, có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

7. Cải bó xôi

Trong các loại rau, cải bó xôi nổi tiếng nhất với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Cải bó xôi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và beta carotene. Cải bó xôi càng nấu đơn giản thì càng giữ lại được nhiều chất dinh dưỡng.

8. Ớt chuông

Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng lượng vitamin C trong ớt chuông đỏ gấp đôi so với quả cam. Vitamin C giúp hỗ trợ biểu mô và hoạt động của các tế bào trong hệ miễn dịch, thiếu hụt chất này sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiễm trùng và mắc nhiều loại bệnh, do đó trong mùa hè bạn rất nên bổ sung ớt chuông vào thực đơn ăn uống của mình.

9. Quả dứa



Vào mùa hè, có thể thấy dứa là một trong những loại trái cây nhiệt đới được yêu thích nhất do nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe, như chống viêm, tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo, điều chỉnh huyết áp... Chính vì vậy mọi người nên tận dụng khoảng thời gian mùa hè để được ăn những quả dứa ngọt ngào, thơm ngon và bổ dưỡng nhất.

