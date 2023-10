9 loại kem dưỡng ẩm giúp da căng bóng, mịn mướt trong suốt mùa lạnh hanh khô

Trời vào mùa lạnh cũng là lúc không khí thay đổi. Lúc này đây, không khí hanh khô khiến làn da dễ khô căng và bong tróc. Do đó, nhưng loại kem dưỡng ẩm sâu sẽ là sản phẩm quan trọng lúc này. Nhân dịp cận kề ngày sale 10/10, đang có nhiều loại kem dưỡng được sale mạnh mà bạn có thể tranh thủ sắm về.



Nếu bạn có làn da dễ bị kích ứng, cấu trúc da hư tổn sau mụn hay sau quá trình xâm lấn (lăn kim/ peel/ laser…) thì kem dưỡng phục hồi da tổn thương Bioderma Cicabio Crème sẽ là sản phẩm không thể bỏ qua. Em nó có chứa hoạt chất độc quyền Antalgicine, Resveratrol, Hyaluronic Acid và Glycerine... giúp loại bỏ sự khó chịu ngay tức thì, dưỡng ẩm và bảo vệ hàng rào da khỏe mạnh.

Kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost Nourishing có chứa Hyaluronic Acid giúp cấp ẩm sâu. Kết cấu dạng gel thẩm thấu nhanh, không nhờn dính và khả năng giữ ẩm lên tới 48 giờ sẽ giúp làn da luôn căng mọng, mịn mướt. Em nó còn đang có chương trình mua 1 tặng 1 rất đáng để bạn sắm ngay.



Những nàng có da dầu và da hỗn hợp có thể tham khảo Laneige WaterBank Blue HA Cream. Em kem dưỡng dạng gel này sẽ bổ sung độ ẩm cho làn da khô và dầu mà không gây bết dính. Sản phẩm giúp duy trì độ ẩm trên da trong 48h và làm dịu làn da kích ứng. Thành phần có chứa Blue Hyaluronic Acid, dưỡng ẩm sâu đến lớp thứ 10 của da.

Kem dưỡng ẩm gia tăng sự đàn hồi của da ALBION INFINESSE EXPANSION CREAM sẽ là sản phẩm phù hợp với những cô nàng có làn da lão hóa. Sản phẩm phục hồi cấu trúc da bền vững và săn chắc thông qua việc nhanh chóng thúc đẩy sự hình thành các mô da và nguyên bào sợi. Kết cấu kem đặc mịn giàu dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu để làn da đạt được hiệu quả săn chắc đàn hồi từ sâu bên trong.



Kem dưỡng ẩm trà xanh innisfree Green Tea Seed Hyaluronic Cream là sản phẩm đình đám nhà innisfree. Kem chứa panthenol, chiết xuất trà xanh, 5 loại HA giúp cấp ẩm, làm dịu, kháng viêm, phục hồi hàng rào da khỏe mạnh.



Nếu vừa muốn dưỡng ẩm vừa muốn làm sáng da thì bạn có thể tham khảo Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Cream. Kem bổ sung vitamin C và vitamin E giúp tăng cường khả năng giữ ẩm, cân bằng lượng dầu và nước trên bề mặt giúp làn da luôn khô thoáng, ẩm mượt. Thành phần vitamin C từ chiết xuất quýt xanh trong kem dưỡng Goodal Green Tangerine Vita C giúp chống oxy hóa, điều hòa lượng hắc tố melanin bên dưới da, cải thiện làn da tối màu, dưỡng da sáng khỏe.



Kem hồng dưỡng ẩm tức thì 100H Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator - Moisturizer không chứa dầu với Men Vi Sinh Lô Hội độc quyền, Hyaluronic Acide & nước Lô Hội hoạt tính có khả năng cấp ẩm thẩm thấu chuyên sâu qua 10 tầng da và liên tục trong suốt 100 giờ ngay cả sau khi rửa mặt.



Kem dưỡng dạng gel I'm From Vitamin Tree Water-gel dành cho làn da dầu thiếu ẩm, tiết dầu nhiều, xỉn màu và thô ráp. Sản phẩm chứa 68% chiết xuất từ lá hắc mai biển trên đỉnh núi Taebaek được ủ lên men và quả của cây hắc mai biển (còn gọi là Vitamin Tree) kết hợp các thành phần thiên nhiên khác như: Sea Berries, Hoa hồng Jericho, Snow Lotus… giúp kiềm dầu, làm dịu nốt mụn.



Kem dưỡng ẩm mịn mượt căng sáng da OHUI Miracle Moisture Cream với khả năng thẩm thấu cao, hoàn thiện quá trình dưỡng ẩm cho làn da ẩm mượt, căng sáng. Kem thẩm thấu nhanh, mát mịn và không gây bóng hay nhờn. Cùng với đó là mùi thơm đặc trưng của hoa mẫu đơn, thoang thoảng mùi sâm đất Hàn Quốc.