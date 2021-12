8X Hà Nội kể chuyện về thú chơi vòng tay: Sau vài năm gia tài lên đến hơn trăm triệu, tài nhất là khiến chồng từ phàn nàn sang ủng hộ cực nhiệt tình

Khoảng thời gian năm 2017, 2018 có lẽ lúc thú chơi vòng và charm trở nên thịnh hành hơn cả. Lúc này, các hội nhóm về Pandora hay Trollbeads trở nên vô cùng rộn ràng, các post khoe vòng trong nhóm xuất hiện liên tục, chiếc vòng nào cũng hết sức đẹp, chiếc charm nào cũng mê đắm.

Không nằm ngoài cuộc chơi, Phạm Thanh Trà My, bà mẹ 2 con, 35 tuổi và hiện đang sống ở Hà Nội, cũng bước chân vào con đường nghiện chơi charm.

Sau vài năm đắm chìm trong thú chơi này, chị Trà My đã trở thành một "dân chơi" chính hiệu với bộ sưu tập charm cực "khủng" về cả số lượng và giá trị mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Gia tài trị giá hơn trăm triệu, số lượng charm cũng hơn trăm chiếc

"Mình bắt đầu chơi vòng và charm từ năm 2017. Lý do là thấy cô bạn thân đeo vòng xinh quá, con gái thì hay đam mê với trang sức mà, nên mình phải hỏi cô bạn mình đeo vòng của hãng nào, mua ở đâu. Xong cuối mình là đã dấn thân vào mua chiếc vòng Pandora đầu tiên." - chị Phạm Thanh Trà My kể lý do mình bước vào con đường chơi vòng và charm.

Chị Phạm Thanh Trà My, "dân chơi" charm đích thực.

Từ những chiếc charm bạc có giá trị nhẹ nhàng, chị My dần dần tìm hiểu sâu hơn về các loại vòng, charm, rồi tìm tòi về các thương hiệu trang sức. Chị My kể: "Dần dần bộ sưu tập vòng của mình càng ngày càng nhiều cả về số lượng và chủng loại, từ Pandora đến Trollbeads, rồi sang cả OHMbeads, Niwabeads, Swarovski,... cứ cái charm nào đẹp, có ý nghĩa là mình rước về hết."

Nghiêm túc và có đầu tư là cách chị My chơi charm. Không chỉ mua theo kiểu ngẫu hứng hay bỏ tiền ra mua một cách linh tinh, chị My tìm hiểu ý nghĩa từng chiếc charm, từng viên đá, rồi phối vòng theo cách riêng của mình.

Glass và đá, một phần trong bộ sưu tập "khủng" của chị My.

Chiếc charm đắt nhất chị My từng mua là charm đá ngọc lục bảo của Trollbeads, giá trên website cho chiếc charm này là 5 triệu đồng. Nhưng hội mê đá thì sẽ biết mỗi viên đá lại có một vẻ đẹp riêng, không viên nào giống viên nào. Mà trước đây, để được chọn được viên đá đẹp thì cả giá phải trả cao hơn rất nhiều. Để được chọn mua được charm đá ngọc lục bảo theo đúng ý, chị My phải mua hóa đơn lên đến 50 triệu.



Charm đá ngọc lục bảo cũng là chiếc charm chị My thích nhất, nó cuốn hút chị từ cái nhìn đầu tiên và khiến chị không thể rời mắt được. "Mệnh mình là mệnh hỏa, rất hợp với mộc và mình cũng rất thích màu xanh lá nên mình khá là ưu ái với đá ngọc lục bảo. Viên đá này thì càng đẹp bởi độ trong và màu xanh của em ý, có thể nói là rất đặc biệt. Mình hay giao lưu với các chị em trong hội và viên này có thể nói là rất độc đáo, ai chơi charm cũng mê." - chị My chia sẻ.

Ngọc lục bảo, viên đá đắt đỏ nhưng cũng khiến chị My mê mệt. Tuy cùng là màu xanh nhưng mỗi viên lại mang 1 vân hoa và sự tương phản ánh sáng khác nhau.

Nói về gia tài của mình, chị My tâm sự bản thân chị cũng không nhớ chính xác mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền vào thú chơi này, nhưng khẳng định chắc chắn là hơn 100 triệu. Còn số charm chị My sở hữu cũng sương sương100 viên đá, charm bạc và gold, còn vòng thì cũng cả hơn chục cái.

Thừa nhận đây là một thú chơi đắt đỏ, chị My chia sẻ: "Chơi charm là một đam mê và rất dễ nghiện, đây cũng là một thú vui khá xa xỉ vì giá của một chiếc charm không hề rẻ. Mọi người có thể mua một chiếc vòng đeo kỉ niệm, còn nếu muốn sưu tập thì chắc chắn cần cân nhắc về tài chính."

Một vài chiếc vòng ấn tượng của chị My, có đủ từ charm bạc, charm vàng cho đến các loại đá xịn sò.

Chồng từng phàn nàn rồi lại chuyển sang ủng hộ hết mình, còn mua charm tặng vợ

Chơi charm cũng như bao thú chơi khác, nó có thể ảnh hưởng ít nhiều tới các thành viên trong gia đình. Nhiều chị em vẫn đùa rằng phải giấu chồng mua charm hay các nhóm chơi charm thường đều là nhóm kín để các anh chồng không biết.

Với những người không biết về charm thì ắt hẳn sẽ thấy đống vòng và charm giống như "mớ" đồ hàng của lũ trẻ con. Nhiều anh chồng lại càng cảm thấy khó hiểu hơn khi biết mấy chiếc charm bé xíu mà lại... có giá trên trời. Những ngày đầu chơi charm, chị My cũng từng bị chồng phàn nàn không ít lần khi thấy bộ sưu tập của chị ngày càng "nở" ra.

Chị My cho biết, chơi charm là được thỏa mãn về tinh thần. Mỗi khi mua được charm mình thích hay săn lùng được charm hiếm cảm giác rất thoải mái. Rồi khi đeo chiếc vòng đi làm, đi chơi được mọi người khen vòng đẹp thế lại càng rất vui, đặc biệt với những charm kỉ niệm mỗi lần nhìn thấy là chị lại nhớ về những ký ức vui vẻ nên cảm giác rất "yomost".

Vì thế, chính cách chơi charm nghiêm túc và yêu charm một cách say mê, anh chồng của chị My cũng hiểu được sở thích của vợ mình. Không còn những lời phàn nàn nữa, anh chồng chuyển sang ủng hộ vợ hết mình. Thậm chí, thỉnh thoảng chồng chị My còn tặng quà các dịp kỷ niệm của cả hai bằng charm luôn.

Những chiếc vòng và charm cùng chị My đi du lịch.

Chiếc vòng tỏa sáng trên tay khiến ai nhìn cũng mê.

Thế mới thấy, khi đam mê một thứ gì đó mà lại nhận được sự ủng hộ của người thân thì đúng là "hổ mọc thêm cánh". Vui thì vui thật nhưng tốn tiền thì cũng không kém đâu à nha.



Gặp đủ tình huống éo le khi săn charm nhưng chốt lại là có cực nhiều bạn thân

Để sưu tầm được chiếc charm mình thích, có những lúc các chị em phải săn lùng rất khó khăn. Có một dạo những chiếc charm búp bê của Spritbeads được sản xuất với số lượng giới hạn khiến nhiều chị em muốn mua cũng không được. Vì thế mà có người mua 850K nhưng pass lại chiếc charm này với giá 5 triệu.

Những chiếc charm búp bê Spritbeads gây "bão" một thời trong hội chị em chơi charm, đặc biệt là chiếc charm búp bê búi tóc.

Charm "cat in love" ở giữa là chiếc charm mà chị My phải khó khăn lắm mới mua được, mua xong lại chơi thân luôn với người "pass" luôn.

Hay khi hãng Ohmbeads ra bộ sưu tập Heart of Stone với những chiếc charm trái tim cực ấn tượng. Thế nhưng người mua sẽ không biết charm trái tim của mình màu gì và phải tự mình đập hộp đá ra mới biết. Chơi charm cũng may rủi phết chứ chẳng đùa.

"Trong một lần lướt các hội nước ngoài ngắm charm, ngắm đá, mình tình cờ biết đến một trang bán Trollbeads của nước ngoài, thế là hì hục tìm hiểu cách order charm từ nước ngoài về. Mua xong thì là quá trình chờ đợi charm được ship về nước. Mỗi lần mở gói hàng mình đều thấy rất hồi hộp, mở xong thì có cả vui cả buồn. Vui là khi mở được viên đá đúng ý, buồn là nhiều khi hình một kiểu mà nhận về thực tế một kiểu. Xong có những viên đá như kiểu không có duyên với mình, mình theo dõi tracking thấy charm ý đi một vòng xong lại về đúng nơi bán. Không ship được sang cho mình." - chị My tâm sự.

Chơi charm vui nhất là những lúc đi offline với hội chị em cùng sở thích như này.

Thế nhưng, có những lần săn charm tuy khó nhưng thành quả nhận được lại hết sức mỹ mãn. Chị My tâm sự: "Charm 'cat in love' của OHMbeads là một trong những charm mình săn khó nhất, một phần vì lúc mình biết đến thì charm này đã ra lâu rồi, mà hồi đấy thì ở Việt nam khá ít người chơi OHMbeads, có mấy người chơi thì không ai pass. Mình biết 1 cô bạn cũng cùng tên, có chiếc charm này, thế là mình quyết định gạ cô ý pass lại charm này cho mình. Thậm chí mình còn sang nói chuyện đến mấy buổi liền cơ, xong thế nào thành... chơi thân luôn ý. Sau đó thì mình xách được cả bộ sưu tập OHMbeads của cô ý về. Lúc cầm được charm đấy trên tay thấy vui lắm."

Nhờ chơi charm mà chị My có một hội chị em thân thiết.

Rồi thú vị nhất khi chơi charm với chị My là mỗi lần tổ chức offline ngắm charm và giao lưu với các chị em cùng sở thích. Chị My nhớ nhất là buổi offline của hãng OHM tổ chức ở Hồ Chí Minh. Trước đấy chị My cũng đã sang Thái Lan tham dự một buổi offline rồi nhưng mà vướng mắc về ngôn ngữ làm buổi offline đấy chơi không đã. Đến buổi tổ chức ở Việt Nam thì mọi thứ đều tuyệt vời. Từ địa điểm, ban tổ chức, các trò chơi giao lưu, gặp gỡ các chị em mà bình thường chỉ nói chuyện trên Facebook và quan trọng nhất đương nhiên là mua được kha khá charm mình thích.



Cái được khi chơi charm đó chính là sự giao lưu và quen biết được nhiều người bạn mới cùng chung sở thích, học được kha khá điều thú vị từ những buổi giao lưu như kỹ thuật chụp ảnh, cách bảo quản charm này, cách mix vòng, cách mua charm...

Vì thế khi được hỏi "Niềm vui lớn nhất khi chơi charm của chị là gì?", chị My không ngần ngại trả lời rằng: "Đó là khi mình quen biết được 2 cô bạn thân, giờ thành hội chị em cây khế, tháng nào cũng gặp gỡ cà phê, ăn tối, ngắm charm và chia sẻ về cuộc sống, thi thoảng còn đi phượt cùng nhau."