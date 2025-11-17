81 sản phẩm của Mailisa "biến mất" khỏi hệ thống, hé lộ điểm bất thường trong hệ sinh thái có doanh thu trăm tỷ

81 sản phẩm của Mailisa được Bộ Y tế cấp phiếu công bố biến mất khỏi hệ thống

Liên quan đến mỹ phẩm Doctor Magic, trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện Cục Quản lý dược cho hay, đã cấp 81 phiếu công bố còn hiệu lực cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare của hệ sinh thái Mailisa.

Cục Quản lý dược cũng đang tiếp tục rà soát một số nội dung khác liên quan đến các sản phẩm này, bao gồm các chỉ số về chất lượng.

Thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic mà Thẩm mỹ viện Mailisa quảng cáo rầm rộ suốt thời gian qua. Ảnh chụp màn hình

Theo quy định hiện hành, mỹ phẩm phải được công bố trước khi đưa ra thị trường để kinh doanh, được quản lý chất lượng theo phương thức hậu kiểm. Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Cục Quản lý dược quản lý, tiếp nhận phiếu công bố.

Hàng năm, Cục Quản lý dược đều triển khai hoặc phối hợp cơ quan chức năng, các địa phương để hậu kiểm mỹ phẩm. Tuy nhiên, với mỹ phẩm Doctor Magic do Mailisa kinh doanh, hiện Cục Quản lý dược chưa có thông tin chính thức về việc hậu kiểm.

Doanh nghiệp có sản phẩm mỹ phẩm cần nộp "phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm" về Cục Quản lý dược để được cấp số tiếp nhận. Hồ sơ gồm phiếu công bố, giấy ủy quyền (đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm trong nước không do cùng một đơn vị sản xuất) và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm nhập khẩu.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, toàn bộ các sản phẩm từ kem dưỡng, kem trị nám, sữa rửa mặt, kem chống nắng, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ... do bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống Mailisa - trực tiếp quay quảng cáo trên các nền tảng Facebook, TikTok đều thuộc thương hiệu Doctor Magic.

Doctor Magic được Mailisa giới thiệu trên website là dòng sản phẩm được hệ thống này nhập khẩu - phân phối chính ngạch không qua bất kỳ trung gian hay đại lý nào và đã có phiếu công bố mỹ phẩm do cơ quan quản lý cấp.

Nhìn chung, sản phẩm đầy đủ tem phụ ghi rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối và mã số giấy phép lưu hành mỹ phẩm.

Trong đó, các sản phẩm Doctor Magic được hệ thống Mailisa nhập khẩu và phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE.

Theo Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, MK SKINCARE là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) - chồng bà Mai, thành lập năm 2017. Địa chỉ trụ sở MK SKINCARE ở TP.HCM, ngành nghề chính là bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh…

MK SKINCARE có vốn điều lệ lúc mới thành lập 10 tỉ đồng. Nhìn dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, sau 8 năm hoạt động, chưa thấy MK SKINCARE có thay đổi về quy mô vốn.

Hiện ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Nhiều loại mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic từng được rao bán trên website này đã không còn

Tuy nhiên, theo ghi nhận, vài ngày sau khi đóng cửa với lý do "bảo trì", cuối tuần qua website Mailisa.com đã mở trở lại. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi nhiều loại mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic từng được rao bán trên website này đã không còn.

Cụ thể, tại trang chính, khi kéo xuống mục "sản phẩm" vẫn hiển thị hình ảnh và thông tin mỹ phẩm Doctor Magic với dòng giới thiệu: "Mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu - phân phối chính ngạch, đã có phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số...".

Tuy nhiên, khi nhấp vào xem sản phẩm không hiện ra phần giới thiệu sản phẩm mà chuyển về trang chủ, giới thiệu đội ngũ y bác sĩ và chủ thương hiệu Mailisa là bà Phan Thị Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh.

Tuy nhiên, đến 16h chiều 17/11, mục sản phẩm trên website chính thức của Thẩm mỹ viện Mailisa đã không thể truy cập được (Ảnh chụp màn hình)

Điểm bất thường trong hệ sinh thái Melisa với doanh thu khủng

Mailisa là thương hiệu thẩm mỹ được sáng lập từ năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh. Hiện tại, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai đứng tên hàng loạt doanh nghiệp tại Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc…

Theo thông tin trên báo Dân Trí, các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề. Đặc biệt, vợ chồng Mailisa để nhiều công ty có tên gọi rất giống nhau, chỉ khác nhau ở cách sắp xếp các cụm từ, viết hoa viết thường hay dấu cách.

Chẳng hạn, với tên thương hiệu là sự biến thể từ Mailisa như MAILISA, Mailisa, MAI LI SA,... Trong khi đó với tên công ty lại xáo trộn các cụm từ như Công ty TNHH MTV Dịch vụ MAILISA và Công ty TNHH Dịch vụ MTV MAILISA là 2 doanh nghiệp khác nhau.

Trong đó, ông Hoàng Kim Khánh đang đứng tên 1 loạt doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE; Công ty TNHH Thương mại Mailisa; Công ty TNHH MTV Mailisa; Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH Dịch vụ MTV Mailisa; Công ty TNHH MTV Thương mại Mailisa; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mailisa...

Bà Phan Thị Mai đứng tên một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY; Công ty TNHH MAI LI SA...

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, thương hiệu tuy có khác nhau về tên gọi nhưng đa phần đều thuộc thương hiệu Mailisa.

Trong các doanh nghiệp này, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA thành lập năm 2007 được xem là đơn vị khởi nghiệp đầu tiên của Mailisa với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Mai Li Sa. Hiện, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA cũng là doanh nghiệp chủ chốt trong hệ sinh thái.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA có người đại diện theo pháp luật là Phan Thị Mai, trụ sở chính đặt tại Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Đáng chú ý, một số công ty của vợ chồng bà Mai chỉ đăng ký vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng đến vài tỷ đồng, nhưng báo cáo doanh thu nhiều năm lên đến trăm tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế có năm đạt hàng trăm tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của chuỗi thẩm mỹ viện này cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Ông Hoàng Kim Khánh vừa ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa vào ngày 28/10 sau hơn 7 năm thành lập. Lý do giải thể được đưa ra là hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

Chỉ sau đó một ngày (29/10), ông Hoàng Kim Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa (tại Phú Quốc, An Giang). Lý do được nêu trong quyết định giải thể vẫn tương tự là hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

Bà Mai cũng từng là chủ sở hữu kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA thành lập tháng 7/2009. Ngành nghề chính là xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay đã ngừng hoạt động.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY do bà Mai thành lập tháng 8/2023, giữ chức vụ Giám đốc và Người đại diện pháp luật. Tuy nhiên đến cuối tháng 5 vừa qua, công ty đã bất ngờ thông báo giải thể với lý do theo quyết định của chủ doanh nghiệp là bà Phan Thị Mai.

Theo thông tin tự giới thiệu trên website, ông Hoàng Kim Khánh là tổng giám đốc điều hành, người đặt nền móng định hình hệ thống Mailisa phát triển bền vững. Còn bà Phan Thị Mai, vợ ông Khánh, giữ vai trò tổng giám đốc, chuyên gia thẩm mỹ trực tiếp giám sát chất lượng chuyên môn tại tất cả các chi nhánh.