8 thành phần siêu sao trong cuộc đua "chống già" ở tuổi ngoài 30: Ngoài Vit C, Retinol và SPF còn 5 ứng viên nữa mà chị em chưa biết tới

1. Axit hyaluronic (HA)



* Tại sao nó lại là siêu sao chống lão hóa:

Bác sĩ Devgan (bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được hội đồng chứng nhận MD, MPH, FACS) khẳng định: "Axit hyaluronic là một thành phần chính của collagen trong cơ thể và nó có thể hấp thụ gấp 1000 lần trọng lượng của nó trong nước. HA được sử dụng thường xuyên trong quy trình chăm sóc da, nó mang lại một làn da ngậm nước, tiến tới làn da thủy tinh mà phái đẹp ao ước".

* Hướng dẫn sử dụng từ chuyên gia:

Axit hyaluronic an toàn để sử dụng hàng ngày, bạn có thể sử dụng nó cả sáng và tối, đặc biệt là buổi sáng vì nó cung cấp đủ nước cho làn da của bạn cả ngày, hỗ trợ những sản phẩm khác như kem chống nắng hay giúp lớp trang điểm mềm mịn và tiệp da bền lâu hơn.

Vichy Minéral 89, Glossier Super Bounce của The Ordinary, The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5.

2. Astaxanthin

Thành phần này có khả năng ức chế hình thành các gốc tự do gây hại mạnh hơn Vitamin E tới 14 lần, hơn Beta carotene 54 lần, Vitamin C 65 lần. Khả năng vô hiệu hóa các oxy đơn phân tử mạnh hơn Vitamin E 550 lần, Vitamin C 6000 lần.

* Tại sao nó lại là siêu sao chống lão hóa:



"Astaxanthin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có nguồn gốc từ vi tảo. Nó giúp củng cố lại collagen và bảo vệ các mô, tế bào không bị phá hủy bởi các gốc tự do. Astaxanthin được biết đến là một trong những thành phần hoạt động tốt nhất cho ngăn ngừa lão hóa và đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên phải hoạt động ngoài trời" - Bác sĩ da liễu Renée Rouleau (CEO của dòng chăm sóc da Renée Rouleau Skin Care) khẳng định.

* Hướng dẫn sử dụng từ chuyên gia:

Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, Astaxanthin thường có trong serum và kem dưỡng, và theo bác sĩ Rouleau, Astaxanthin nên được dùng vào ban đêm trước bước làm sạch da.

Renée Rouleau Firm & Repair Overnight, DHC Astaxanthin Collagen All-in-One Gel và Renée Rouleau Firm & Repair Overnight.



3. Niacinamide

* Tại sao nó lại là siêu sao chống lão hóa:

Bác sĩ Rouleau khẳng định: "Niacinamide là một dạng Vitamin B3 tan trong nước, giúp tăng mức Ceramide trong da, cải thiện khả năng giữ ẩm của da. Nó kích thích tuần hoàn trong lớp hạ bì của da và có thể làm giảm hắc tố trên da gây các vết thâm nám, tàn nhang. Niacinamide cũng đóng vai trò như một chất chống oxy hóa để bảo vệ tế bào, màng và mô khỏi sự tấn công của các gốc tự do và thậm chí có thể làm giảm sự đổi màu (đốm nâu và sẹo sau mụn) bằng cách ngăn chặn sự chuyển giao melanin từ tế bào hắc tố sang tế bào sừng".

Đó còn chưa kể, niacinamide cũng rất thích hợp để dùng cho làn da dầu, dễ lên mụn vì thành phần này giúp kiềm dầu siêu hiệu nghiệm và làm dịu những đốm mụn tấy đỏ.

* Hướng dẫn sử dụng từ chuyên gia:

"Mặc dù không có tác dụng phụ nào được biết đến liên quan đến niacinamide, nhưng một số người có thể bị mẩn đỏ khi sử dụng với nồng độ cao. Vậy nên bạn luôn cần thử với nồng độ thấp trước rồi mới nâng dần lên", Rouleau lưu ý.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%, Paula's Choice 10% Niacinamide Booster và SkinCeuticals Metacell Renewal B3.

4. Peptide

* Tại sao nó lại là siêu sao chống lão hóa:

"Peptide là các chuỗi axit amin, là các khối cấu tạo của protein sản sinh ra nhiều collagen và làm dày cấu trúc hỗ trợ của da. Gần như tất cả các loại Peptide đều có khả năng giao tiếp tế bào kích thích để đến da để tự sửa chữa hư tổn. Đó là một thành phần chiến lược đặc biệt nếu bạn muốn có một làn da săn chắc và mịn màng" - Bác sĩ Rouleau.

* Hướng dẫn sử dụng từ chuyên gia:

Peptide có thể được sử dụng an toàn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày kể cá sáng - tối. Chọn peptide nên chọn các dòng sản phẩm có độ thấm nhanh ví dụ như serum, kem dưỡng, công thức có thể kết hợp với vitamin C, vitamin E, Niacinamide và các thành phần chống oxi hóa…

Aesthenia Peptide Ampoule, Vitabird C12 Dual Drop và Peter Thomas Roth Peptide 21 Wrinkle resist.

5. Ceramides

Ceramides là thành phần quan trọng trong hàng rào bảo vệ da, và khi không có đủ, các tình trạng da như chàm, khô và kích ứng có thể xảy ra.

* Tại sao nó lại là siêu sao chống lão hóa:"

Chuyên gia Libby (Tiffany J. Libby, MD FAAD, nhà hóa mỹ phẩm kiêm Giám đốc điều hành của BeautyStat Cosmetics Ron Robinson) giải thích: "Khi chúng ta già đi, mức độ Ceramide trong da giảm một cách tự nhiên, khi chúng ta 30 tuổi gần 40% lượng Ceramide bị cạn kiệt. Sang tuổi 40, con số đó tăng lên 60%. Chúng ta cần bổ sung Ceramide để tái củng cố hàng rào độ ẩm của da, từ đó sẽ săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn, căng mọng hơn và ít nếp nhăn hơn".

* Hướng dẫn sử dụng từ chuyên gia:

Cũng giống như 4 thành phần trên, Ceramides an toàn để sử dụng cho tất cả mọi người và dùng sáng - tối đều được. Ceramide trên bề mặt da có tác dụng ngăn cản sự thoát nước, luôn duy trì độ ẩm ở mức lý tưởng cho da giúp làn da dẻo dai và khỏe mạnh nên luôn là một thành phần chủ chốt trong kem dưỡng chống lão hóa.

Dr.Jart+ Ceramidin Cream, SkinCeutical Triple Lipid Restore 2:4:2 và Elizabeth Arden Retinol Night Serum.

Nguồn: Who what wear