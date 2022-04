8 set skincare chất lượng giá hời: Đủ từ chống nắng đến ngừa lão hóa, ai sắp đi du lịch sẽ rất cần

Mùa Hè đến, mùa du lịch về cũng là lúc các chị em lại đang bắt đầu xúng xính áo quần, lên đồ đẹp xinh để cho những chuyến đi đầy hứa hẹn. Bên cạnh khoản váy áo, về khoản skincare, bạn cũng đừng quên chăm chỉ dưỡng cẩn thận để giúp da luôn khỏe đẹp, bảo vệ da dưới cái nắng gay gắt của mùa Hè. Trong trường hợp ngại mang những món đồ skincare cầu kỳ thì bạn có thể tìm đến những set skincare nhỏ gọn, tiện dụng dưới đây. Tuyệt hơn là phần đa trong số đó còn đang có giá khuyến mãi hấp dẫn.

Để dưỡng da trắng sáng, tha hồ lên ảnh sống ảo đẹp xinh trong Hè này thì bạn có thể tham khảo ngay set dưỡng trắng, nâng tông của Laneige. Set bao gồm kem dưỡng trắng, nâng tông đi kèm mút dặm tiện dụng, giúp F5 làn da trắng mịn nhanh chóng. Bên cạnh đó, set skincare này còn sữa rửa mặt 150ml, nước cân bằng, sữa dưỡng, tinh chất dạng minisize nhỏ gọn, tiện lợi khi mang đi du lịch.



Set dưỡng 12h giảm mụn, ngừa thâm của La Roche-Posay đúng là chân ái dành cho hội mê du lịch. Em nó bao gồm đầy đủ các bước dưỡng cơ bản: Sữa rửa mặt, kem dưỡng, chống nắng giúp. Nhờ có set skincare này mà bạn có thể dễ dàng tút tát làn da nhanh chóng, bảo vệ da khỏi ánh nắng gay gắt mùa Hè.

innisfree cũng mang đến set dưỡng phục hồi da mụn, chống nắng với kem chống nắng innisfree Intensive Triple-shield Sunscreen đình đám, có chỉ số SPF50+ PA++++ chống nắng cao giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV; bộ sản phẩm phục hồi da với Retinol innisfree Retinol Cica Clear Ampoule Set với tinh chất, miếng dán làm dịu và kem dưỡng ẩm tiện dụng giúp cải thiện, ngừa lão hóa.

Vi vu nắng Hè, da dễ đen sạm, thâm nám nên 1 em serum vitamin C sẽ là chân ái vô cùng cần kíp. Sắm ngay set Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum Special Set là bạn đã có ngay serum fullsize đi kèm serum + gel dưỡng minisize và bông tẩy trang. Dù dùng tại nhà hay mang đi du lịch cũng quá tiện.

Những nàng hay makeup đậm thì đừng bỏ qua set tẩy trang + làm dịu mắt của Yves Rocher. Set bao gồm: Tẩy trang 100ml chiết xuất hoa cúc hữu cơ giúp loại bỏ hiệu quả mọi lớp trang điểm, xịt khoáng chiết xuất hoa cúc hữu cơ giúp làm dịu, cấp ẩm tức thì.

DHC vốn đã quá nổi tiếng trong làng skincare. Những tín đồ của hãng mỹ phẩm Nhật Bản này có thể tăm tia sắm ngay set Olive Sube Sube Travel Kit bao gồm: Dầu tẩy trang, xà phòng rửa mặt, nước hoa hồng, tinh chất dưỡng. Thiết kế set nhỏ gọn, toàn món skincare cơ bản, quá tiện để mang đi du lịch đúng không nào?

Những nàng có làn da dầu, dễ bị lên mụn có thể tham khảo set Some By Mi Super Matcha chứa chiết xuất trà xanh. Set bao gồm: Sữa rửa mặt, mặt nạ đất sét, nước hoa hồng và tinh chất. Tất cả đều ở dạng minisize nhỏ gọn, tiện lợi.

Đi du lịch, bạn sẽ cần những sản phẩm cấp ẩm và làm dịu da hiệu quả để cấp cứu kịp thời làn da "bêu nắng", vậy set mini này của COMMONLABS là lựa chọn an toàn và hợp lý.

