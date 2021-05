8 nhân viên vũ trường New Phương Đông tụ tập mở nhạc ngay khu cách ly

Ngày 13-5, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho hay đã đưa người cách ly Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1994, ngụ thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) qua cách ly riêng tại phòng khác để chấm dứt tình trạng mất an ninh trật tự.



Khanh là nhân viên vũ trường New Phương Đông, là F1 của trường hợp dương tính Covid-19 tại vũ trường này, được cơ quan chức năng đưa vào cách ly tại Khu ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Khu ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng được sử dụng làm khu cách ly

Khanh được bố trí cách ly tại phòng 518 từ ngày 6-5, có kết quả âm tính với Covid-19 lần 1. Đến tối 10-5, vì khó ngủ, Khanh tự ý rời phòng, đến phòng 502 cùng 7 người khác (cũng là nhân viên vũ trường New Phương Đông) để tụ tập, mở nhạc ồn ào.

Sự việc lập tức bị tổ công tác Công an quận Liên Chiểu phát hiện, ngăn chặn. Qua kiểm tra nhân thân, 5 trong 8 nhân viên này từng liên quan đến việc sử dụng trái phép ma túy (trong đó có Khanh), thường tụ tập lại một phòng để nghe nhạc.

Bên cạnh việc răn đe nhóm nhân viên vũ trường New Phương Đông và đưa Khanh đi cách ly riêng tại phòng 208, Công an quận Liên Chiểu còn yêu cầu Khu ký túc xá phía Tây bố trí 7 nhân viên vũ trường New Phương Đông còn lại ở các khu vực dễ quản lý, theo dõi để phòng trường hợp nhóm này tái phạm.