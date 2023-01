8 nguyên tắc nuôi dạy con gái dành cho phụ huynh hiện đại

Dưới đây là 8 nguyên tắc mà bà mẹ Anastasia (Mỹ) học hỏi và áp dụng để nuôi dạy 2 con gái của mình. Cô muốn chúng trở thành những người hạnh phúc và thoát khỏi định kiến cho rằng mục tiêu cuộc sống của mọi cô gái là kết hôn và sinh con.

Đừng chỉ khen ngợi ngoại hình

Thông thường, khi muốn dành lời khen cho một cô gái, mọi người thường tập trung vào vẻ bề ngoài, như thể đó là thành tựu chính của họ. Các chuyên gia khuyên bạn nên chú ý nhiều hơn đến ý tưởng, kỹ năng sáng tạo và hành vi của con gái bạn.

Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể nói với cô bé rằng con thật xinh đẹp, mà chỉ đơn giản là bạn cũng tập trung vào cả những thứ khác quan trọng hơn. Ngoài ngoại hình, tài năng hay trí tuệ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi đó là những yếu tố đôi khi không thuộc tầm kiểm soát của mỗi người. Hãy khen ngợi những nỗ lực mà trẻ đã bỏ ra để hoàn thành mục tiêu, điều này khuyến khích trẻ nỗ lực nhiều hơn trong tương lai.

Cho phép con gái tranh luận

“Con gái ngoan” là luôn nghe lời mẹ và không bao giờ cãi mẹ. Nhưng có phải mẹ lúc nào cũng đúng? Kể cả mẹ luôn đúng, con gái vẫn nên được quyền nói ra ý kiến riêng. Đừng chỉ dạy con ngoan ngoãn gật đầu, hãy để con biết nói “không” và giải thích quan điểm của mình một cách hợp lý. Bạn sẽ thấy con học được thêm rất nhiều điều.

Để con tự đưa ra lựa chọn

Thế giới hiện đại cần chúng ta biết cách đưa ra lựa chọn nhanh hơn, chính xác hơn. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó khăn khi làm điều này bởi họ không được dạy điều đó từ khi còn nhỏ. Nhiều phụ huynh có thói quen đưa ra mọi lựa chọn mà không hề hỏi ý kiến của con, điều này không mang lại nhiều lợi ích cho việc hình thành tính cách của con. Hãy tìm các cơ hội để trao quyền quyết định cho con, đơn giản như muốn mua món đồ chơi nào, muốn mặc đồ màu gì hay ăn gì cho bữa sáng hôm nay.

Trong tương lai, trẻ sẽ tự lựa chọn các sở thích và hoạt động ngoại khóa. Tất nhiên, chúng có thể sẽ bỏ dở giữa chừng, nhưng tự trải nghiệm điều mình lựa chọn vẫn tốt hơn cảm giác hối tiếc vì không bao giờ được thử.

Khuyến khích con theo đuổi sở thích

Khi trẻ biết mình thực sự thích gì và được quyền tham gia vào hoạt động đó, trẻ sẽ có cơ hội làm chủ các thử thách, thúc đẩy lòng tự trọng và khai phá tiềm năng của chính mình. Nếu có một niềm đam mê nhen nhóm, trẻ sẽ thích dành thời gian để phát triển các kỹ năng liên quan, thay vì dành hàng giờ xem TV hay iPad.

Quan sát con tự giải quyết vấn đề

Esther Wojcicki, tác giả cuốn sách nổi tiếng thế giới “Làm thế nào để nuôi dạy con thành công”, cho rằng ngày nay các bậc phụ huynh đang bảo vệ con quá mức. Điều này dẫn đến việc tạo ra một thế hệ không có khả năng chịu trách nhiệm. Nhiều người thậm chí đã trưởng thành vẫn không nhận thức được rằng mình có thể tự giải quyết các vấn đề cá nhân mà không cần phụ thuộc vào cha mẹ.

Là giáo viên tại Stanford, bà chứng kiến nhiều phụ huynh chuyển đến thành phố này và thay đổi cả cuộc đời chỉ vì con mình đăng ký vào trường đại học ở đây. Họ sẵn sàng dọn đường cho con để con không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Điều đáng sợ nhất là những đứa trẻ cảm nhận được điều này và luôn trông chờ sự bao bọc.

Tốt hơn hết hãy để trẻ học cách tự đương đầu với tình huống khó khăn, luyện tập thích nghi với sự khắc nghiệt của cuộc sống trưởng thành. Điều này cũng dạy chúng cách chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Dạy trẻ chấp nhận rủi ro

JoAnn Deak, tác giả cuốn Girls Will Be Girls nêu quan điểm: “Những cô gái luôn cố tránh rủi ro có lòng sự trọng thấp hơn những cô gái chấp nhận đối mặt với thử thách. Hãy thúc giục con gái bạn vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, chẳng hạn khuyến khích một cô bé nhát gan đạp xe xuống dốc”.

Thoạt nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng hãy bắt đầu từ những thử thách nho nhỏ mà trẻ có khả năng chinh phục được nếu không quá ám ảnh bởi sự an toàn. Lý do là đến tuổi trưởng thành, trẻ sẽ khó thành công hơn nếu không biết chấp nhận rủi ro.

Khuyến khích con đọc sách

Hãy giúp con có sự hứng thú với sách càng sớm càng tốt, bằng cách thường xuyên đọc sách cho con nghe. Khi con đã biết đọc, hãy đề nghị con tự đọc một số đoạn hoặc cho con đoán diễn biến tiếp theo của câu chuyện, thậm chí để con suy nghĩ mình sẽ làm gì nếu là nhân vật chính. Nếu con còn quá nhỏ, nhờ con lật trang sách cũng là một gợi ý tốt.

Kể chuyện cổ tích cho con

Truyện cổ tích bị nhiều người “kỳ thị” vì đầy rẫy những định kiến lỗi thời và phân biệt giới tính. Tuy nhiên, những câu chuyện này cũng giúp kích thích trí tưởng tượng của con. Thêm vào đó, bạn luôn có thể tìm thấy nhiều ý nghĩa khác trong mỗi câu chuyện để có thể bàn luận với con.