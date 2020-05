8 năm hôn nhân mà chưa từng được cầm một đồng tiền của chồng, đến khi tôi đề nghị ly hôn thì anh nói một câu khiến tôi sốc óc

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Chào chị Hướng Dương,

Tôi đang muốn ly hôn chị ạ. Chồng tôi là một người đàn ông vô tâm và không có trách nhiệm với vợ con. 8 năm sống với nhau mà tôi chưa từng được cầm một đồng tiền nào của chồng. Bởi anh ấy không hề đưa tôi mà cứ giữ khư khư tiêu riêng cho mình. Tôi làm kế toán nhà hàng, lương được bao nhiêu lại bỏ ra lo sinh hoạt và chăm con.

Đến khi 2 con đi học (tôi có 2 con gái sinh đôi), tôi bảo chồng đưa tiền cho tôi đóng học cho các con thì anh bảo sẽ tự đóng. Và rồi hàng tháng anh tự đến trường của con đóng đủ tiền học, ngoài ra không một trách nhiệm gì khác. Nhiều khi tôi giận không nấu cơm mà dẫn 2 con đi ăn ngoài thì anh cũng bỏ ra ngoài ăn. Tôi nấu cơm thì anh ăn, tôi không phần cơm thì anh đặt đồ ăn ship đến rồi ăn một mình hoặc cho con gái cùng ăn và không hề nói một lời với tôi.

Ảnh minh họa.

Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy quá khó chịu, chồng mà như khách thuê trọ. Thế nên tôi quyết định chia tay. Không ngờ khi tôi nói chuyện này ra, anh cũng thản nhiên bảo rằng: "Nếu muốn ly hôn thì em tự viết đơn, tự gửi ra tòa, anh sẽ nuôi 2 đứa con. Em ra đi tay trắng".

Lời anh nói khiến tôi sốc óc. 8 năm qua tôi đã đổ vào gia đình này bao nhiêu thứ, giờ anh lại bảo tôi ra đi tay trắng? Đến con cũng không để tôi nuôi? Tôi đòi quyền nuôi con thì anh trả lời: "Anh sẽ không đồng ý. Nếu em muốn nuôi con thì ở lại, bỏ ý định ly hôn đi, còn nếu muốn ly hôn thì phải để con lại. Tùy em chọn".

Thấy chồng cương quyết như vậy, tôi biết rằng con đường ly hôn đơn phương sẽ rất khó khăn. Tôi phải làm gì bây giờ hả chị? Chọn phương án nào đây khi tôi không thể xa con nhưng cũng không muốn sống cùng người đàn ông vô trách nhiệm đó? (thulanm…@gmail.com)

Chào bạn,

Giữ lửa hôn nhân phải đến từ cả 2 phía, một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, một mình bạn chăm chút gia đình như vậy thì đúng là quá vất vả mà lại không mang tới một tổ ấm hoàn hảo. Bạn đã bao giờ ngồi lại nói chuyện với chồng chưa? Để xem lý do tại sao anh ấy lại trở nên như vậy? Do tính cách từ xưa, do tác động từ bên ngoài hay do chưa hài lòng về vợ?

Qua chia sẻ của bạn, Hướng Dương cảm thấy giữa hai vợ chồng bạn hoàn toàn không có sự trao đổi sẻ chia với nhau. Ngay từ khi cưới nhau về, chồng không hỗ trợ bạn tài chính chi tiêu cho gia đình, sao bạn không đề cập đến và yêu cầu anh ấy, để đến giờ hình thành nên một thói quen xấu? Hướng Dương nói như vậy để bạn từ từ tìm hiểu nguyên nhân khiến vợ chồng bạn sống chung với nhau nhưng lại chẳng khác gì hai lữ khách tạm thời bầu bạn.

Chồng bạn có vẻ không muốn ly hôn nên tìm cách giữ bạn lại, có thể không liên quan tới tình cảm mà chỉ đơn thuần là một nguyên nhân khác nhưng điều đó cũng cho thấy anh ấy vẫn muốn giữ gia đình. Chỉ cần điểm này bạn cũng có thể thử tìm cách thay đổi anh ấy một lần trước khi quyết định phương án ly hôn. Hãy đưa ra đề nghị san sẻ phí sinh hoạt và giúp đỡ việc nhà, dần dần từ những việc nhỏ nhặt để hướng tới những việc lớn hơn, nhóm lại lửa hôn nhân từ đống tro tàn.

Thời gian này, nếu bạn cảm thấy chán chường và áp lực quá, hãy về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian hoặc đi du lịch đâu đó để bản thân được thư giãn, tinh thần được thả lỏng, có thể đi với con hoặc đi với bạn bè, người thân. Ly hôn không phải việc của riêng bạn và chồng, mà còn liên quan tới con cái nữa. Nhưng nếu mọi chuyện quá sức chịu đựng của bạn thì hãy làm theo lý trí mách bảo nhé!

Chúc bạn sẽ sớm giải quyết được chuyện của mình một cách hợp lý nhất!

Thân ái,

Hướng Dương.