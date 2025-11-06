8 món đồ đỉnh như hack, tôi muốn mua đi mua lại 100 lần

Có những món đồ khi xem quảng cáo chúng ta sẽ thấy vô thưởng vô phạt, không có gì đặc biệt nhưng dùng rồi mới thấy đỉnh vượt tưởng tượng. Những thứ tưởng nhỏ nhặt này lại chăm chút ngôi nhà một cách cẩn thận và chi tiết nhất, giúp không gian sống trở nên gọn gàng, tiện nghi và dễ chịu hơn rất nhiều.

8 món đồ "nhỏ mà có võ" dưới đây là minh chứng rõ ràng nhất.

1. Miếng rửa bát bằng xơ mướp

Nếu bạn nghĩ chỉ có máy rửa bát hoặc bọt biển mới làm sạch được chén đĩa thì có lẽ nên thử lại với miếng xơ mướp tự nhiên. Cấu trúc sợi xơ đan chặt giúp miếng rửa này vừa đủ mềm để không làm trầy xước bề mặt nồi, vừa đủ cứng để đánh bay vết dầu mỡ.

Điều đặc biệt là xơ mướp có khả năng hút dầu tự nhiên, chỉ cần rửa bằng nước nóng là sạch, không cần dùng quá nhiều nước rửa chén. Ngoài ra, chất liệu 100% thực vật cũng thân thiện với môi trường, khô nhanh và hạn chế vi khuẩn phát triển, điều mà các loại mút nhân tạo khó làm được.

Gợi ý nơi mua: Miếng rửa chén xơ mướp

2. Thanh chắn đa năng

Đây là một trong những món đồ mà ai yêu thích tối giản cũng nên có. Thanh chắn nhựa có thể điều chỉnh độ dài giúp bạn tận dụng tối đa mọi góc trống trong nhà, từ lắp dưới bàn làm việc để kẹp hộp khăn giấy, trong tủ giày để tạo thêm ngăn chứa, đến ở bếp để treo muỗng, kẹp, khăn lau.

Cơ chế xoắn cố định chắc chắn mà không cần khoan tường giúp việc lắp đặt cực kỳ linh hoạt, tháo ra và gắn lại chỉ mất vài giây. Không chỉ tiết kiệm diện tích, món đồ này còn giúp không gian nhìn gọn gàng, dễ thở hơn rất nhiều.



Gợi ý nơi mua: Thanh ngăn chia tủ quần áo - tủ bếp

3. Giá đỡ nắp nồi kiêm kệ điện thoại

Một chiếc giá đỡ nhỏ có thể thay đổi trải nghiệm nấu ăn đáng kể. Mẫu giá đỡ nắp nồi kết hợp kệ điện thoại giúp bạn dễ dàng xem công thức nấu ăn, mà khi nấu nướng cũng không cần đặt điện thoại trên mặt bếp.

Phần móc giữ nắp nồi được thiết kế gọn, tránh để nước hoặc dầu chảy ra bàn bếp, giữ không gian sạch sẽ hơn. Với những ai thích vừa nấu vừa xem phim hay nghe nhạc thì đây thật sự là một trợ thủ tinh tế cho căn bếp hiện đại.

Gợi ý nơi mua: Giá đỡ nắp nồi

4. Miếng dán ký hiệu công tắc

Nếu bạn từng bấm nhầm công tắc hàng chục lần mỗi khi sử dụng thì bộ ký hiệu dán công tắc là cứu tinh đích thực. Chỉ cần vài miếng dán đơn giản, mỗi công tắc được đánh dấu rõ ràng từ đèn phòng khách, phòng ngủ đến đèn hành lang... rất dễ nhận diện. Một số loại còn có chất liệu dạ quang giúp bạn không cần mò mẫm trong bóng tối. Món đồ nhỏ này đặc biệt hữu ích cho gia đình có người lớn tuổi, giúp họ sử dụng đèn một cách an toàn và thuận tiện hơn.

Gợi ý nơi mua: Tem dán công tắc

5. Giá phơi đồ hút chân không

Những căn hộ hiện đại thường có ban công hẹp hoặc không gian phơi đồ hạn chế. Lúc này, giá phơi hút chân không trở thành giải pháp hoàn hảo. Không cần khoan tường hay dán keo, chỉ cần ép sát vào kính hoặc gạch là bám chặt, chịu được sức nặng đáng kể. Ngoài ra, một số loại còn có thể xoay 180 độ giúp bạn phơi đồ theo hướng ánh nắng, khô nhanh hơn. Khi không dùng, bạn có thể dễ dàng tháo ra mà không để lại dấu vết.

Gợi ý nơi mua: Giá phơi hút chân không

6. Kệ xoay đựng gia vị

Nếu tủ bếp hoặc tủ lạnh nhà bạn luôn trong tình trạng lộn xộn, bừa phứa thì kệ xoay 360 độ là món đồ nên có. Chỉ cần một vòng xoay nhẹ, mọi hũ gia vị, chai nước sốt hay hộp đồ ăn đều hiện ra trước mắt để bạn tiện lấy hơn. Bề mặt kệ trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thiết kế nhiều tầng giúp tăng không gian chứa mà không chiếm chỗ cũng là 1 điểm cộng. Nhìn chung, đây là món đồ giúp căn bếp trở nên ngăn nắp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Gợi ý nơi mua: Khay đựng gia vị xoay 360 độ

7. Dụng cụ cố định ga giường

Không còn cảnh mỗi sáng phải chỉnh lại ga giường vì bị xô lệch. Bộ dụng cụ cố định ga giúp giữ bốn góc ga luôn căng phẳng, ngay cả khi bạn xoay trở liên tục khi ngủ. Bạn chỉ cần kẹp vào bốn góc và cố định dưới nệm, ga giường sẽ luôn ngay ngắn như trong khách sạn. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng mang lại cảm giác dễ chịu vì không còn cảnh phải nhìn giường chiếu xô xệch, lộn xộn, đúng chuẩn lối sống chỉn chu mà nhiều người hướng đến.

Gợi ý nơi mua: Kẹp giữ cố định chăn ga

8. Muỗng tạo hình thịt viên

Được thiết kế với lỗ tròn ở giữa, muỗng này giúp tạo hình thịt viên cực nhanh và đều, khi dùng bạn không cần chạm tay vào hỗn hợp. Chỉ cần múc, ép nhẹ, rồi dùng thìa thường gạt ra là xong. Kết quả cho ra những viên thịt tròn trịa, đẹp mắt như làm bằng khuôn. Với những ai yêu nấu nướng, đây không chỉ là món dụng cụ tiện ích mà còn giúp việc bếp núc trở nên thú vị, tiện lợi hơn rất nhiều.

Gợi ý nơi mua: Muỗng làm thịt viên

Nguồn: post.smzdm