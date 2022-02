8 mẫu váy liền sang chảnh, hack dáng cực siêu đang sale tới 50% để nàng xúng xính hẹn hò lễ Tình nhân

Đã là phái đẹp thì nàng nào không thích làm điệu, chính vì vậy mà những món quà như mỹ phẩm, trang sức hay váy áo luôn là gợi ý đầu tiên khi các chàng muốn tặng quà cho nửa yêu thương của mình. Đặc biệt nhất là trong lễ Tình nhân sắp tới, một bộ váy áo duyên dáng, nữ tính sẽ là món quà không chỉ thực tế, an toàn mà còn thể hiện sự lãng mạn và quan tâm của bạn dành cho người yêu của mình.

Lãng mạn nhất là khi, các nàng diện luôn thiết kế váy áo vừa được tặng, duyên dáng sáng bước bên chàng trong buổi hẹn ngọt ngào của riêng hai người. Nếu như các chàng đang băn khoăn không biết nên mua váy áo thế nào và ở đâu thì hãy nhanh tìm hiểu những gợi ý dưới đây nhé.

Chất liệu lụa mềm mại bay bổng bao giờ cũng mang lại sức hấp dẫn đầy mê hoặc cho phái đẹp trong mọi hoàn cảnh. Now What cũng gợi ý đến các nàng mẫu váy lụa sang trọng kiêu kỳ hợp từ công sở đến các sự kiện quan trọng khác.

[Box We Buy] - Váy lụa Now What

Thiết kế của SIXDO mang sắc đỏ nổi bật, và bạn sẽ trở thành quý cô khiến chàng mê đắm trong buổi hẹn hò lãng mạn tới.

[Box We Buy] - Đầm đỏ SIXDO

Thiết kế đầm cổ yếm của everluxe giúp nàng kheo được bờ vai mảnh mai cùng vóc dáng thon thả gợi cảm của mình. Thiết kế còn có chi tiết trần lưng nhẹ nhàng lấp ló tấm lưng ong đủ khiến chàng phải mê hoặc.

[Box We Buy] - Đầm cổ yếm everluxe

Thiết kế của Lalin mang sắc vàng cổ điển nhẹ nhàng tô điểm cho nhan sắc của các nàng. Bộ váy duyên dáng để nàng thanh lịch đến công sở và ngọt ngào nữ tính vô cùng trong những buổi hẹn hò cùng chàng.

[Box We Buy] - Đầm Lalin

Thiết kế của Peony thiên về dáng ôm với kiểu dáng trần vai gợi cảm. Thiết kế rất hợp để diện trong thời tiết vào Xuân vẫn còn se lạnh này.

[Box We Buy] - Váy liền Peony

Bạn sẽ ngọt ngào duyên dáng như tiểu thư đài các khi diện thiết kế này của Leila. Bộ váy đen điểm xuyết chi tiết tay bồng mềm mại khéo hack dáng thon gọn và che bắp tay cho nàng chưa thật sự tự tin với vóc dáng của mình.

[Box We Buy] - Váy liền Leila

Thiết kế đầm trắng của Lyno đậm style Hàn Quốc sang chảnh và tôn dáng vô cùng, ngay cả nàng không sở hữu đường cong chuẩn chỉnh hay vòng eo thon gọn thì diện lên cũng vô cùng gợi cảm, cao sang.

[Box We Buy] - Đầm trắng Lyno

Thiết kế của Shilla mang sắc vàng tươi trẻ trung nổi bật, kiều dáng xòe chữ A cùng chi tiết lệch vai giúp các nàng thêm xinh xắn, yêu kiều trong buổi hẹn hò lãng mạn.

[Box tag giá] - Đầm vàng Shilla

https://afamily.vn/8-mau-vay-lien-sang-chanh-hack-dang-cuc-sieu-dang-sale-toi-50-de-nang-xung-xinh-hen-ho-le-tinh-nhan-20220213113142604.chn