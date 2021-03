8 loại thực phẩm đại bổ: Không những tốt cho sức khỏe lại còn giúp trẻ hóa làn da từng ngày

Phụ nữ hay đàn ông đến một độ tuổi từ 30 sẽ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, những dấu hiệu lão hóa trên làn da. Để cải thiện điều đó, chúng ta sẽ tìm đến những liệu trình trẻ hóa, chăm sóc da chuyên sâu từ các thẩm mỹ viện, spa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để tham gia vào các liệu trình này. Vậy nên, chúng tôi gợi ý những thực phẩm ăn hàng ngày dưới đây để giúp giảm nếp nhăn cho làn da của bạn.

1. Bông cải xanh

Bông cải xanh vẫn luôn được biết đến là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Từ việc giúp ngăn chặn các tết bào ưng thư, bổ sung dưỡng chấ cho cơ thể. Thì theo Eat This, loại rau này còn bổ sung chất xơ, protein cho cơ thể và có khả năng chống lại sự xuất hiện của các nếp nhăn. Tiến sĩ Paul Jarrod Frank - bác sĩ da liễu thẩm mỹ nổi tiếng ở New York (Mỹ) nói: "Bông cải xanh chứa thành phần chống viêm và lão hóa cho da, vì vậy mọi người nên kết hợp vào chế độ ăn mỗi ngày như xào với tỏi hoặc dầu olive".



2. Rau bina

Rau bina hay còn gọi là cải bó xôi, được biết đến rất nhiều trong những thực đơn giảm cân, tăng sức đề kháng. Tiến sĩ Frank cho biết: "Rau bina có nhiều vitamin chống oxy hóa bao gồm A, C, E, K để ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn". Bạn nên kết hợp chúng trong món salad hoặc trứng cho bữa sáng.

3. Hạnh nhân

"Trong các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân, chúng có chất béo tốt cho cơ thể và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời", tiến sĩ Frank nói.



Sữa hạnh nhân, hạnh nhân cũng giúp giảm nếp nhăn, đảo ngược các dấu hiệu lão hóa bởi giàu vitamin E và chất chống oxy hóa. Điều này sẽ giữ cho làn da của bạn trẻ trung, căng bóng và khỏe mạnh hơn.

4. Bơ

Thành phần chính trong bơ chứa chất béo lành mạnh, các vitamin chống oxy hóa và axit béo chống viêm. Với quả bơ, mọi người có thể thưởng thức dưới nhiều dạng như cắt nhỏ để dùng trong món salad, xay nhuyễn với trứng hoặc ăn kèm bánh mì.

Có thể bạn chưa biết, không chỉ thịt quả bơ mà hạt của nó cũng có khả năng giúp cơ thể kiểm soát quá trình lão hóa của cơ thể, ngăn ngừa nếp nhăn, thúc đẩy sự hình thành của các tế bào mới. Điều này là nhờ các chất chống oxy hóa trong hạt bơ.

5. Việt quất

Việt quất được biết đến như một thần dược của tự nhiên giúp chị em duy trì sắc đẹp và thanh xuân của mình như mới đôi mươi. Chính các chất chống oxy hóa trong việt quất tiêu biểu là anthocyanin – chất chống oxy hóa cực mạnh có tác dụng phá hủy các gốc tự do có trong cơ thể, tăng cường sản sinh collagen giúp làn da luôn săn chắc, nếp nhăn bị xóa mờ, nám bị đánh bay mất. Các bác sĩ da liễu thẩm mỹ khuyên mọi người nên trộn loại quả này với sữa chua hoặc bột yến mạch.

6. Dầu olive

Ngoài chất béo không bão hòa, dầu olive chứa chất chống oxy hóa như vitamin E và polyphenol. Bởi vitamin E có thể ngăn ngừa sự phân hủy collagen trong da dẫn đến nếp nhăn. Polyphenol đã được chứng minh là hoạt động hiệu quả với kem chống nắng để ngăn tia UV gây hại cho da.

7. Cá hồi

Các loại cá, chẳng hạn như cá thu, cá hồi và cá ngừ có chứa axit béo omega 3 được chứng minh giảm viêm do tia UV gây tổn thương lên da. Theo Eat This chia sẻ, một số nghiên cứu chỉ ra kết hợp vitamin E, C với axit béo omega 3 giúp thúc đẩy collagen nuôi dưỡng làn da.

8. Mâm xôi

Bác sĩ Ilyas cho biết: "Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh có đặc tính bảo vệ và hỗ trợ da trong việc ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Vì vậy, hãy thưởng thức tất cả loại quả có màu đỏ mọng như dâu tây, dưa hấu bởi chúng cũng có tác dụng tương tự".

Nếp nhăn và làn da xỉn màu có thể khiến bạn trông mệt mỏi và kiệt sức, ngay cả sau một đêm ngủ ngon lành. May mắn thay, quả mâm xôi hoạt động như phép màu trên da, bảo vệ nó khỏi các tia có hại của mặt trời. Ngoài ra, khả năng chống oxy hóa của vitamin C có hiệu quả làm giảm sự đổi màu và các đốm đồi mồi. Sử dụng quả mâm xôi làm mặt nạ hồi sinh để khôi phục lại vẻ ngoài trẻ trung.