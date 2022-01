8 loại quả may mắn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Mỗi gia đình sẽ bài trí và trang hoàng nhà cửa để đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau. Những ngày cuối năm, khi chuẩn bị thực phẩm cho dịp Tết, bánh kẹo tiếp khách đầu xuân thì còn cần một số loại quả để hút may mắn và tiền tài vào nhà.

Phong tục đặt hoa quả may mắn trên bàn vào ngày Tết không chỉ tượng trưng cho sự no đủ mà còn là mẹo phong thủy giúp gia chủ mời gọi may mắn, thịnh vượng vào nhà.

1. Quất ngọt (Quất đường) - Sức khỏe và an lành

Loại quất này có quả thuôn oval chứ không tròn như đồng xu giống quất ta. Cây quất trưng vào ngày Tết thường có chất bảo quản, kích thích đồng thời quả quất loại này cũng chua nên không dùng để ăn.

Loại quất ngọt (quất đường) vị the the, thơm và ngọt. Chúng giàu vitamin A và vitamin C cùng nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Bày trên bàn một đĩa quất ngọt cũng là một điềm lành, vì người ta tin rằng quất đường sẽ mang lại may mắn, phúc thọ.

2. Cam, quýt - May mắn và hạnh phúc

Cũng tốt lành như quất, màu sắc của cam quýt cùng hương thơm dễ chịu của chúng thu hút may mắn và hạnh phúc. Cam quýt cũng là một biểu tượng được sử dụng nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên Đán. Bởi vì chúng tượng trưng cho sự may mắn, "khổ tận cam lai".

Ngày đầu năm mới, nếu ai đó tặng cho bạn một quả cam thì hãy cảm ơn người ấy thật nhiều. Điều này dự báo trong năm mới bạn sẽ nhận được nhiều may mắn và hạnh phúc, làm gì cũng nhận được thành quả tốt đẹp.

3. Lựu - Thịnh vượng và sung túc

Lựu đỏ là loại quả may mắn, đặc biệt trong dịp Tết. Màu đỏ không chỉ chứa nhiều sinh khí có tác dụng xua đuổi tà ma mà quả lựu còn là biểu trưng cho sự trường thọ, dồi dào và thịnh vượng.

4. Dưa lưới vàng - Sự đoàn viên

Mỗi một loại quả may mắn trong phong thủy đều hàm chứa một ý nghĩa khác nhau. Nếu như lựu tượng trưng cho sự dồi dào, cam quýt báo hiệu cho sự may mắn thì dưa vàng thể hiện sự hoà thuận, đoàn kết.

5. Táo - An khang và thuận lợi

Táo cũng là một biểu tượng may mắn trong dịp Tết. Trưng bày táo ngày Tết, làm quà tặng cho người thân và bạn bè để thu hút sự an khang, hanh thông trong năm mới. Vào đêm giao thừa, cả nhà đoàn viên, có thể ăn táo để mong cầu một năm ấm êm, hoà thuận.

6. Nho - Giàu có

Trong phong thủy, nho là hiện thân cho của cải vật chất và thành công. Trong cuộc sống, nho cũng biểu tượng cho may mắn khi gặp hung hoá cát.

Có niềm tin cho rằng, ăn 12 quả nho vào đúng giao thừa thì bạn sẽ gặp may mắn trong 12 tháng của năm.

7. Dứa - Bình an

Quả dứa chín thơm lừng, vàng ruộm nhiều mắt lớn tượng trưng cho sự sáng suốt trong cả năm. Bởi vậy, vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều gia đình sử dụng dứa để bày mâm ngũ quả, nấu ăn và bày trên bàn tiếp khách. Điều này tượng trưng cho mong muốn một năm tốt lành, bình an trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

8. Xoài - Hạnh phúc

Quả xoài trong văn hoá phương Đông mang nhiều ý nghĩa. Một trong những ý nghĩa đó là biểu tượng may mắn không thể thiếu trong dịp Tết. Những quả xoài mọng căng, đầy đặn sẽ là một lời chúc phúc tốt lành cho bạn và gia đình trong năm mới.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

https://afamily.vn/8-loai-qua-may-man-khong-the-thieu-trong-dip-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022-2022012016333169.chn