8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang sống trong quá khứ và cần thay đổi

1. Bạn hoài niệm

Nỗi nhớ là một trong những cảm xúc phổ biến và quen thuộc với tất cả mọi người. Tâm trạng, mùi hương hoặc ký ức cụ thể nào đó có thể là điều gợi lên trạng thái cảm xúc này.

Nhưng nếu bạn trải qua nỗi nhớ quá thường xuyên thì sao? Đó là khi một khoảnh khắc thoáng qua của nỗi buồn đẹp đẽ biến thành sự thôi thúc dai dẳng, khiến bạn hồi tưởng những sự kiện trong quá khứ mãi không thôi.

Bạn có thể thấy mình đắm chìm trong ký ức và ở đó cho đến khi có điều gì đó hoặc ai đó “đánh thức” bạn. Bạn nhớ lại từng chi tiết, hồi tưởng cảm giác hạnh phúc khi đó như nào. Nỗi nhớ có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhưng cũng khiến bạn xa rời khoảnh khắc hiện tại.

2. Những tổn thương hoặc xung đột chưa được giải quyết trong quá khứ ám ảnh bạn

Những tổn thương thời thơ ấu hoặc những xung đột nghiêm trọng là điều không dễ để buông bỏ. Khi bị tổn thương, chúng ta thường chọn cách kìm nén cảm xúc thay vì giải quyết chúng. Thời gian trôi đi, những tổn thương chưa được giải quyết đó tích tụ trong tâm trí chúng ta, ảnh hưởng đến chúng ta theo những cách chính bạn cũng không ngờ. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã vượt qua từ lâu nhưng thực tế phản ứng cảm xúc của bạn đối với tình huống trong quá khứ lại nói điều ngược lại.

3. Bạn cảm thấy khó buông tay

Đó có thể là ký ức, một con người hoặc đồ vật cụ thể, bạn phải đấu tranh với việc buông bỏ. Bạn gặp khó khăn trong việc vượt qua sự chia ly hoặc quen với việc không thể ở gần một người bạn rất thân. Điều này cũng có thể xuất hiện trong những tình huống nhỏ nhặt nhất như bạn từ chối vứt bỏ đồ chơi nào đó từ thời thơ ấu của mình. Dường như bạn đang cố gắng nhớ lại quá khứ, dùng những món đồ từ thời thơ ấu của mình để níu kéo những ngày vui đã qua.

4. Bạn chống lại sự thay đổi

Những người sống trong quá khứ khó chấp nhận và đón nhận sự thay đổi. Họ giữ những thói quen bấy lâu của mình, những nơi họ vẫn đến và những người họ đã biết từ lâu. Họ không muốn trưởng thành và rời khỏi vùng an toàn của mình. Những người như vậy chỉ muốn mọi thứ vẫn như cũ.

Thận trọng khi tiếp cận những điều mới trong cuộc sống là điều hoàn toàn tốt nhưng sự phản kháng quá mức đối với sự thay đổi có thể khiến bạn mắc kẹt trong lối mòn. Tâm lý này cũng có thể khiến bạn phải chịu đựng những tình huống và con người độc hại vì bạn quá sợ hãi để thoát ra khỏi nơi đó.

5. Bạn nghĩ rằng mình từng có cuộc sống tốt hơn

Sống trong quá khứ thường có nghĩa là bạn tập trung vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống hiện tại so với trước đây. Bạn suy ngẫm về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ của mình và cho rằng mọi thứ lúc đó thực sự hạnh phúc và dễ dàng hơn.

Ở những người lớn tuổi, những câu nói như “Vào thời của tôi, mọi thứ rất khác” hoặc “Vào thời của tôi, mọi người sống với nhau chân thành hơn”… là điều hoàn toàn có thể hiểu được, vấn đề là nhiều người mang theo suy nghĩ đó suốt đời. Sự thật là suy nghĩ “cuộc sống từng tốt đẹp hơn” bắt nguồn từ việc không biết ơn những gì mình có và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

6. Hồi tưởng lại và ôm cảm giác tội lỗi

Sống trong quá khứ không chỉ khi bạn hướng sự tập trung vào những điều tốt đẹp đã qua. Đôi khi, thói quen tinh thần này khiến bạn nhớ lại những ký ức đau buồn, đổ lỗi cho bản thân về những điều đã xảy ra từ lâu.

Bạn có phải là người hay nghĩ về các tình huống trong quá khứ và phân tích tỉ mỉ không? Bạn muốn hiểu rõ hơn tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách như vậy, suy ngẫm về những lời đáng lẽ mình nên nói hay những quyết định mình nên đưa ra. Sau những suy nghĩ đó, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu bạn. Đó cũng là lý do tại sao bạn liên tục hồi tưởng lại tình huống trong quá khứ. Bạn nghĩ rằng đó là lỗi của mình và lẽ ra bạn nên tiếp cận nó theo cách khác.

7. Bạn có xu hướng giữ mối hận thù

Bạn đắm chìm trong những lỗi lầm trong quá khứ và cảm thấy cay đắng vì những điều ai đó đã làm với bạn nhiều năm trước. Bạn cảm thấy bực bội khi họ cố gắng giải thích hành vi của mình hoặc thuyết phục bạn tha thứ cho họ.

Tha thứ là điều không dễ để thực hiện nhưng việc giữ những mối hận thù chỉ khiến bạn trở nên tiêu cực hơn, kéo tụt bạn về phía sau và không thể tiến lên trong cuộc sống.

8. So sánh với quá khứ

Nếu bạn là người níu giữ quá khứ, bạn sẽ rất dễ có sự so sánh mọi thứ bạn có ngày hôm nay với những thứ bạn từng có. Có thể là cơ thể bạn hôm nay so với năm trước đó hoặc những người không còn là một phần cuộc sống của bạn hoặc công việc bạn có, thành phố bạn sống, chiếc xe bạn sở hữu… bất cứ thứ gì. Dù đó là gì đi nữa, sự so sánh luôn ủng hộ quá khứ của bạn và đặt tình hình hiện tại của bạn dưới lăng kính tiêu cực.

Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu trên ở mình, có lẽ bạn đã nhận ra sự ám ảnh bởi quá khứ đang ngăn cản bạn tiến lên trong cuộc sống. Đã đến lúc đón nhận sự thay đổi và buông bỏ những thứ đang kìm hãm bạn.