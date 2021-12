8 cách để "dằn mặt" đồng nghiệp qua email nhưng vẫn giữ hình ảnh lịch sự chuyên nghiệp, đi làm công ty không thể không biết!

Trong công ty của mỗi người chúng ta đều tồn tại những người đồng nghiệp như vậy. Những người mà cả đời không bao giờ đọc email. Những người mà đọc xong email rồi cũng như chưa đọc. Hay những người chẳng bao giờ tìm được email mà họ cần phải đọc. Những đồng nghiệp "đáng mến" ấy không ít thì nhiều sẽ khiến bạn phát điên đôi lần.

Sự thờ ơ, vô tư và ngốc nghếch của những đồng nghiệp này không thể nói thẳng mặt mà bạn cũng chẳng thể nào giải tỏa cho hết bằng những lời nói cay cú trực diện. Đó là lý do mà chúng ta, những nhân viên văn phòng duyên dáng và tinh tế đã phải sử dụng những từ hoặc cụm từ như một cách dằn mặt bóng gió, thể hiện sự bất mãn và tức giận một cách chuyên nghiệp.

Đặt trường hợp ngược lại, nếu một ngày bạn nhận được email với nội dung tương tự từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, hy vọng bạn đủ tinh ý để nhận ra rằng họ đang cố gắng để thể hiện cho bạn biết rằng: "Bạn xứng đáng bị một cú đấm ngay vào mặt!".

1. As per my last email - Như email trước tôi đã nhắc đến...

Bạn đã ghi chú tất cả mọi thứ, viết rõ ràng mọi thông tin cần thiết trong email gửi cho đồng nghiệp. Vậy mà cuối cùng cô ta lại làm ngược lại hoặc sai lè ra như chưa từng đọc những gì bạn viết vậy. Đây là cụm từ thể hiện sự tức giận lẫn tuyệt vọng của bạn. Nó có thể được hiểu là lời gào thét của bạn vào mặt đồng nghiệp rằng: "Trời ơi! Cô có bị mù hay sao mà không đọc được những gì tôi đã viết?", hoặc "Cô có vấn đề trong chuyện đọc hiểu à?".

2. To reiterate - Tôi muốn nhắc lại là...

Vâng, lại là nhắc lại! Lại là cái kiểu đọc email như chưa từng biết đọc trong đời. Cũng đi làm công ăn lương như nhau nhưng vì sao bạn lại phải hao tổn công sức để nhắc đi nhắc lại cho anh đồng nghiệp "đáng kính" cùng một nội dung đã gửi trước đó? Hay là từ giờ phải thu thêm tiền phí nhắc nhở mới biết mặt?

3. CC thêm sếp quản lý trực tiếp

Bạn cần thêm nhân chứng, bạn cần thêm bất cứ ai đó chứng kiến sự chuyên nghiệp của bạn cũng như cách làm việc tệ hại của đồng nghiệp. Đó là lúc bạn cần CC (gửi bản sao) cho một người khác trong công ty. Tốt nhất là gửi cho sếp trực tiếp của anh ta, bạn sẽ thấy mọi việc được giải quyết một cách êm xuôi ngay lập tức. Ở cấp độ tiếp theo và về cơ bản, đây cũng là lời tuyên chiến đanh thép của bạn.

4. Thank you for your input - Cám ơn thông tin/sự góp ý của bạn!

Nhưng mà tôi không cần! Bạn đủ khôn ngoan, đủ chuyên nghiệp và đủ tự tin để giải quyết công việc của mình. Bất kỳ sự góp ý nào từ bên ngoài cũng sẽ làm bạn mất tập trung và trở nên bối rối trong quá trình làm việc. Đặc biệt là từ các vị đồng nghiệp lắm chuyện, cứ tưởng mình biết tất và tỏ ra hào sảng với việc cho lời khuyên!

5. Respectfully - Với tất cả sự tôn trọng...

Tôi muốn nói với bạn là "hãy ngậm miệng vào và đừng làm gì thêm nữa".

6. Best regards! - Trân trọng!

Tùy vào nội dung trước đó bạn đã viết, "best regards" hay "trân trọng" có thể được hiểu theo những nghĩa khác nhau. Nếu như bạn đang thật sự tức giận và trước đó email đã truyền tải những câu chữ chứa đầy hàm ý phẫn nộ, "best regards" chính là cách để bạn hét vào mặt đồng nghiệp rằng "Đi chết đi!" hay "Biến m* đi!".

7. Moving forward - Trong tương lai/ Từ giờ về sau...

Bạn đang muốn nói với đồng nghiệp rằng: "Tất cả mọi người đều tiến về phía trước, ai cũng đang làm ra những điều có ý nghĩa và chỉ có bạn là không". Tốt nhất là từ giờ trở đi/từ nay về sau cô ấy/anh ấy đừng nên tham gia vào công việc thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Đây là một lời cảnh cáo!

8. As a reminder - Tôi muốn nhắc bạn rằng...

Viết email cho đồng nghiệp trong công ty là một công việc đòi hỏi kỹ năng "nhẫn nhịn" cao độ. Khi bạn đang vô cùng tức tối vì cái sự rề rà của đồng nghiệp nhưng vẫn phải thể hiện bản thân chuyên nghiệp, đó là lúc bạn phải thể hiện trình EQ tuyệt đỉnh bằng cách nhắc nhở cho anh ta/cô ta về thời hạn deadline cần hoàn thành một cách tinh tế. Ẩn sau câu nói thân thiện này chính là hàm ý: "Não cô còn dùng được không?", "Não cô mất khả năng dung nạp thông tin rồi phải không?".