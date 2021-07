7 thức uống làm tăng nguy cơ mắc ung thư nhưng nhiều người Việt vẫn thích dùng mỗi ngày

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo, thường xuyên dùng đồ uống có nhiệt độ trên 65 độ C có thể gây bệnh ung thư vòm họng. Nguyên nhân là do đồ uống nóng có thể gây tổn thương các tế bào ở cơ quan vòm họng này. Vậy nên, để việc uống nước không gây hại cho sức khỏe, bạn nên uống nước ở nhiệt độ hợp lý, trong đó lý tưởng nhất là từ 12 – 15 độ C. Nước ở nhiệt độ này sẽ giống với nước ở trong các tế bào sinh vật sống, do đó cơ thể dễ dàng hấp thu hơn.