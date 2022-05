7 thực phẩm vị chua càng ăn vòng eo càng mi nhon

Chanh

Chanh rất giàu vitamin C, giúp tăng cường tốc độ đốt cháy chất béo và calo thừa trong cơ thể. Ngoài ra chanh chứa axit citric, giúp kiểm soát sự dao động của đường trong máu, làm giảm cảm giác thèm ăn. Cũng nhờ tính axit cao mà chanh có tác dụng giảm sự hấp thu của đường từ thức ăn.

Nước cốt chanh giúp tăng cường việc hấp thụ canxi từ các loại thực phẩm mà bạn ăn. Lượng canxi này được lưu trữ trong các tế bào. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, càng có nhiều canxi trong tế bào thì khả năng đốt cháy chất béo càng cao. Chanh còn chứa pectin, có tác dụng làm giảm cảm giác đói, giúp bạn ăn ít hơn. Uống nước chanh thường xuyên giúp làm sạch ruột, giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng, hỗ trợ giảm cân vì chất thải lưu lại ở đại tràng cũng làm tăng thêm trọng lượng cơ thể.

Cam

Tương tự chanh, cam chứa nhiều chất chống oxy hóa, giàu vitamin, không có chất béo, vì thế nó là một trong những loại trái cây thân thiện với việc giảm cân. Cụ thể trong 100 gam cam chỉ có 47 calo nên nó được cho là loại trái cây "negative calorie" vì chứa ít calo hơn nhu cầu cơ thể.

Dâu tây

Dâu tây chứa lượng calo rất thấp (chỉ khoảng 28 calo trong mỗi chén), không có chất béo, lại ít natri và đường nên nó là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm trọng lượng cơ thể.

Bên cạnh đó dâu tây còn là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Trung bình một chén dâu tây chứa 51,5mg vitamin C, đáp ứng khoảng 1/2 nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Như vậy, chỉ cần nạp vào hai chén dâu tây, bạn đã nạp đủ lượng vitamin C cần thiết. Vitamin C vừa có khả năng tăng cường miễn dịch vừa là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vì vậy ăn dâu tây giúp thon dáng lại làm đẹp da.

Dứa

Dứa có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm tăng khả năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Dứa có tác dụng giảm cân mạnh mẽ nhờ 2 tiêu chí: Lượng calo ít và cần nhiều năng lượng để tiêu hóa. Dứa rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Ăn dứa sẽ đem lại cho bạn cảm giác no lâu, giảm thèm ăn vặt. Hơn nữa chất xơ có trong dứa sẽ giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbohydarte, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo.

Me

Me chứa polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh. Loại quả này còn có chứa axit hydroxycitric (HCA) giúp ích cho việc giảm cân vì nó ức chế một loại enzyme trong cơ thể góp phần lưu trữ chất béo.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp giàu protein, giúp bạn ít thèm ăn hơn.

Sữa chua là một sản phẩm từ sữa, được làm ra bằng cách dùng vi khuẩn lên men, tạo ra axit lactic và tạo gel trong sữa. Sữa chua Hy Lạp cũng được làm như vậy, sau đó loại bỏ váng sữa, lactose và các chất lỏng khác để tạo ra một loại sữa chua có kết cấu đặc, béo hơn và có vị chua hơn.

Sữa chua Hy Lạp giàu protein, vì vậy tạo cảm giác no lâu. Một bữa ăn giàu protein sẽ giúp bạn ăn ít hơn, từ đó giúp giảm cân. Hơn nữa, carbohydrate dạng sợi và chất béo tốt có trong sữa chua Hy Lạp cũng giúp tăng cường trao đổi chất, khiến mỡ không bị tích tụ. Tuy nhiên tiêu thụ sữa chua khi bụng đói không được khuyến khích cho những người mắc bệnh về dạ dày. Những người bị viêm dạ dày mãn tính nên ăn sữa chua sau khi ăn khoảng 1 giờ .

Cà chua

Cà chua là loại quả mọng nước, ít calo, giàu chất xơ và chứa hàm lượng vitamin A, B6, C, B1, B2... rất cao. Chúng rất thích hợp để bạn thêm vào thực đơn giảm cân của mình.

Đặc biệt cà chua có khả năng hút mỡ, rất tốt cho việc hấp thụ lượng mỡ dư thừa trong ruột, đẩy lượng mỡ và chất độc ra ngoài cơ thể. Do đó nó giúp các chị em giảm béo bụng hiệu quả. Cà chua cũng mang lại cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng.

Trong 200g cà chua chỉ chứa khoảng 30 calo, mỗi bữa bạn chỉ cần uống một ly nước ép cà chua kết hợp với thực đơn giảm cân bao gồm đồ ăn nhạt và thực vật có nhiệt lượng thấp thì chỉ trong vòng 10 ngày có thể giảm từ 4-5 kg.