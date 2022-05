7 phim Hàn lên sóng tháng 5: So Ji Sub và "thánh nữ 18+" comeback, ngôi sao "Vườn sao băng" đóng siêu phẩm cổ trang

Ngày 2/5: Trái tim đẫm máu

Trái tim đẫm máu (Bloody heart) kể về vua Lee Tae, người buộc phải từ bỏ Yoo Jung - cô gái mình yêu thương vì vướng vào vòng xoáy đấu tranh quyền lực. Câu chuyện tình yêu giữa họ được ví như phiên bản cổ trang Hàn Quốc của Romeo và Juliet.



Bộ phim có sự tham gia của ác nữ Người tình ánh trăng - Kang Han Na trong vai Yoo Jung, Lee Joon trong vai vua Lee Tae và Park Ji Bin trong vai vua Lee Tae hồi trẻ.

Poster phim Trái tim đẫm máu.

Nhìn Kang Han Na dịu dàng nhường này...

... thật khó để liên tưởng đến ác nữ Yeon Hwa của Người tình ánh trăng.

Cho những ai chưa biết, Park Ji Bin từng góp mặt trong siêu phẩm Vườn sao băng. Ở bộ phim này, anh vào vai Geum Kang San, em trai của nữ chính Geum Jan Di - do Goo Hye Sun thủ vai.

- Thể loại: Cổ trang, lãng mạn

- Số tập: 16

- Phân loại nội dung: 15+

- Lịch chiếu: Thứ Hai, thứ Ba

Ngày 6/5: Âm thanh của phép màu

Đây là dự án phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của tài tử Ji Chang Wook sau "bom xịt" Cửa Hàng Tiện Lợi Saetbyul. Ở dự án lần này, anh hợp tác cùng Choi Sung Eun và "nam phụ vạn người mê" Hwang In Yeop.



Âm thanh của phép màu (The sound of magic) nói về cuộc đời gian khó của cô học sinh Yoon Ah Yi và một cậu học sinh dù xuất sắc nhưng lại thiếu ước mơ Na Il Deung. Cả hai gặp gỡ ảo thuật gia bí ẩn Lee Eul (Ji Chang Wook), và đó là cuộc gặp khiến cuộc đời họ rẽ sang một trang khác.

Tạo hình của Ji Chang Wook trong Âm thanh của phép màu.

- Thể loại: Âm nhạc, giả tưởng, chính kịch

- Số tập: 6

- Phân loại nội dung: 13+

- Lịch chiếu: Thứ Sáu

Ngày 9/5: Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri

Bộ phim Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri (Woori The Virgin) kể về Oh Woo Ri, cô gái muốn giữ gìn sự trong trắng của mình cho đến lúc kết hôn. Tuy nhiên vì một tai nạn xảy ra trong cuộc kiểm tra y tế, Woo Ri lại mang thai. Đáng nói hơn, ngay sau khi cô biết trong bụng mình đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ, bạn trai của Woo Ri lại bất ngờ đưa ra lời cầu hôn.

Cho những ai chưa biết, người thủ vai Oh Woo Ri không ai khác mà chính là "người đẹp Gangnam" Im Soo Hyang. Nam diễn viên Shin Dong Wook đảm nhận vai Lee Gang Jae, bạn trai của Woo Ri. Trong khi đó, bố của đứa trẻ mà Woo Ri đang mang là Raphael, và nhân vật này được giao cho ngôi sao Yêu: Kết hôn và ly dị - Sung Hoon.

Sung Hoon trong Cô nàng trong trắng Oh Woo Rin.

Tác phẩm mới của "người đẹp Gangnam" hứa hẹn sẽ rất đáng xem.

- Thể loại: Lãng mạn, hài hước, châm biếm

- Số tập: 14

- Phân loại nội dung: 15+

- Lịch chiếu: Thứ Hai, thứ Ba

Ngày 13/5: Biệt thự hoa hồng

Dù được nhớ đến như nữ hoàng mới của dòng phim 18+ Hàn Quốc, thế nhưng công bằng mà nói, Lim Ji Yeon sở hữu khả năng diễn xuất không hề tệ. Cô tích cực thử sức với nhiều dạng vai diễn khác nhau, và vai Ji Na trong bộ phim giật gân - bí ẩn mang tên Biệt thự hoa hồng (Rose mansion) có thể sẽ là bước đột phá trong sự nghiệp của ngôi sao Vương triều dục vọng.



Trong phim, Ji Na sẽ cùng thám tử Min Soo (Yoon Kyun Sang) đưa sự thật bị che lấp về vụ mất tích của chị gái cô ra ánh sáng. Họ điều tra những người hàng xóm tham lam, đáng ngờ để rồi phát hiện ra một sự thật khó tin.

Mong rằng Biệt thự hoa hồng sẽ là bộ phim đưa khán giả đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

- Thể loại: Giật gân, bí ẩn

- Số tập: 12

- Phân loại nội dung: 18+ (bạo lực)

- Lịch chiếu: Thứ Sáu hàng tuần

Ngày 19/5: Nụ hôn của giác quan thứ sáu (Lãng mạn, giả tưởng)

Câu chuyện phim Nụ hôn của giác quan thứ sáu (Kiss Sixth Sense) kể về Hong Ye Sul, cô gái có khả năng nhìn thấy tương lai của một người nếu hôn người đó. Mọi chuyện bắt đầu khi Ye Sul vô tình môi chạm môi với Cha Min Hoo - ông chủ của mình. Bất ngờ hơn, cảnh tượng mà cô nhìn thấy là hai người sẽ "lên giường" với nhau.



Nụ hôn của giác quan thứ sáu có sự góp mặt của Seo Ji Hye và Yoon Kye Sang. Công bằng mà nói, dàn cast của phim không sở hữu visual quá nổi bật. Thế nhưng hy vọng với cốt truyện mới lạ, tác phẩm này sẽ được khán giả đón nhận.

Nụ hôn của giác quan thứ sáu sở hữu dàn cast với visual không quá nổi bật.

- Thể loại: Lãng mạn, giả tưởng

- Số tập: 10

- Phân loại nội dung: 15+

- Lịch chiếu: Thứ Tư

Ngày 25/5: Eve

Eve chắc chắn là một trong những bộ phim được trông đợi nhiều nhất vì nội dung hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch tính. Nhân vật chính của Eve là Lee Ra El, cô gái được sinh ra bởi một người cha thiên tài và một người mẹ xinh đẹp.



Sau biến cố bất hạnh của gia đình, Ra El trở thành một "bông hoa nguy hiểm". Cô rất quyến rũ, nhưng lại có thể gây "chết người". Cô là nhân vật chủ chốt của cuộc ly hôn trị giá 2000 tỷ won. Nội dung phim sẽ đưa khán giả khám phá những câu chuyện bên trong của phi vụ bạc tỷ này.

Eve có sự góp mặt của "điên nữ" Seo Ye Ji. Diễn xuất của cô là điều đã được khẳng định. Qua teaser, có thể thấy Seo Ye Ji cực kỳ hợp vai. Cộng thêm nội dung gay cấn, khả năng cao đây sẽ là một quả bom tấn đích thực.

Seo Ye Ji làm toát lên khí chất của một "bông hoa nguy hiểm".

- Thể loại: Lãng mạn, chính kịch âm hưởng

- Số tập: 16

- Phân loại nội dung: Chưa có

- Lịch chiếu: Thứ Tư, thứ Năm

Ngày 27/5: Bác sĩ luật sư



4 năm kể từ Terius phía sau tôi (My secret terius), So Ji Sub mới lại góp mặt trong một bộ phim truyền hình. Tác phẩm lần này của anh mang tên Bác sĩ luật sư (Doctor Lawyer) và nam tài tử vào vai nam chính Han Yi Han.



Vốn là một bác sĩ phẫu thuật tài năng, thế nhưng Han Yi Han lại không thể tiếp tục cầm dao mổ vì một vụ việc chứa đầy nghi vấn. Quyết tâm rửa sạch nỗi oan mình đang mang, anh lựa chọn trở thành luật sư.

Mong rằng màn comeback này của So Ji Sub sẽ không làm các fan thất vọng.

- Thể loại: Chính kịch, giật gân

- Số tập: 16

- Phân loại nội dung: 15+

- Lịch chiếu: Thứ Sáu, thứ Bảy

https://afamily.vn/7-phim-han-len-song-thang-5-so-ji-sub-va-thanh-nu-18-comeback-ngoi-sao-vuon-sao-bang-dong-sieu-pham-co-trang-20220501114815114.chn