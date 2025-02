Vì sao năm nay cúm mùa gia tăng?

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM, nhận định bệnh cúm mùa năm nay không phải chủng mới, vẫn là cúm mùa kinh điển.

Tuy nhiên do thời tiết năm nay lạnh hơn mọi năm nên số người mắc bệnh nhiều hơn, bệnh cũng dễ trở nặng hơn.

Theo BS Khanh, bệnh viêm hô hấp do nhiều virus gây ra, vì thế người dân có thể mắc cảm cúm hai đến ba đợt. Các bệnh liên quan đến viêm hô hấp có thể do virus cúm, cũng có thể do virus cảm lạnh, adeno, hợp bào gây nên. Trong số bốn virus này, chỉ virus cúm là có vaccine, những virus còn lại thì không.

Để phòng ngừa, bác sĩ Khanh lưu ý người dân cần đeo khẩu trang và rửa tay khi cần. Cạnh đó cần ngủ đủ giấc, uống đủ nước, ăn đủ chất, tập thể dục, cẩn thận khi sinh hoạt bên ngoài. Nếu mắc bệnh thì không nên chủ quan mà phải biết theo dõi. Đặc biệt cần cẩn thận khi dùng thuốc kháng virus tamiflu.

Người lớn tuổi và trẻ nhỏ cần cẩn trọng với bệnh cúm

7 nhóm người cần đặc biệt lưu ý với bệnh cúm

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, dưới đây là một số nhóm người cần đặc biệt cẩn thận với bệnh cúm:

1. Người bị hen suyễn hoặc mắc bệnh phổi mạn tính (như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xơ nang).

2. Người béo phì (chỉ số khối cơ thể BMI trên 30): Các nghiên cứu cho thấy những người béo phì có tỉ lệ mắc bệnh nặng cao hơn sau khi mắc cúm.

3. Đang mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

4. Dùng thuốc ức chế miễn dịch (như thuốc điều trị bệnh tự miễn).

5. Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai có nguy cơ biến chứng do cúm cao hơn đáng kể.

6. Thức khuya, căng thẳng cao và thói quen sinh hoạt kém: Những người này có miễn dịch suy yếu, dễ bị nặng hơn sau khi nhiễm trùng.

7. Những người có tiền sử nhập viện do cúm.

Nếu bạn gặp các triệu chứng chính bao gồm sốt cao dai dẳng, khó thở, đau ngực, lú lẫn, tím tái chân tay và đau đầu dữ dội, nên cảnh giác hơn và tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt, vì đây có thể là dấu hiệu báo trước biến chứng của bệnh cúm.

Mặc dù nguy cơ tử vong do biến chứng cúm nghiêm trọng ở người trẻ thấp hơn nhưng người trẻ vẫn cần phải chú ý.