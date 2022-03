7 ngày sau cái chết của nữ diễn viên Tangmo "Chiếc Lá Bay": 2 đối tượng bị khởi tố, vạch trần loạt lời khai “máu lạnh” của người mang danh “bạn thân”

Một tuần vừa qua, truyền thông, công chúng trong nước và quốc tế đều tập trung sự chú ý vào vụ tai nạn thảm khốc của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida đêm 24/2 vừa qua trên sông Chao Phraya.

Tới nay sau đúng tròn 7 ngày kể từ khi nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" qua đời, cái chết của cô vẫn còn quá nhiều ẩn tình chưa lời giải đáp khiến công chúng liên tục đặt ra không ít nghi vấn. Trong đó, đa số cư dân mạng đều cho rằng, cái chết của Tangmo có lẽ không phải tai nạn bình thường mà là một vụ giết người.

7 ngày liền, nhưng từ khóa Tangmo vẫn luôn giữ vị trí đầu tiên trên Top trending Twitter Thái Lan. Hiện giờ, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm bằng chứng và điều tra những thông tin xung quanh vụ việc.

38 giờ tìm kiếm trong vô vọng

23 giờ ngày 24/2, truyền thông Thái Lan bất ngờ đưa tin vụ tai nạn rơi sông Chao Phraya của nữ diễn viên Tangmo. Ngay sau khi nhận được tin báo từ 5 đối tượng ở trên thuyền cùng Tangmo, đội cứu hộ và cảnh sát đã nhanh chóng lên thuyền vào tìm kiếm nữ diễn viên suốt đêm.

Thế nhưng, điều gây khó khăn cho đội cứu hộ vào đêm đầu tìm kiếm chính là việc cho thông tin mông lung từ nhóm 5 đối tượng. Khi được đội cứu hộ hỏi, San - một trong 5 đối tượng và là người cuối cùng ở gần Tangmo chỉ nói rằng, không biết nữ diễn viên rơi ở địa điểm, hay rơi lúc nào.

Khi nhận tin dữ, mẹ và anh trai của Tangmo đã lập tức tới bến thuyền để chờ. Mẹ Tangmo trả lời truyền thông rằng, con gái bà bơi giỏi từ bé. Do vậy bà vẫn tin là Tangmo có thể là đã may mắn bám vào đâu đó hay được người cứu rồi.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, đội cứu hộ nhận được rất nhiều thông tin báo từ người dân xung quanh. Thế nhưng, đa số đều là tin "fake". Cùng với quá trình tìm kiếm của đội cứu hộ, truyền thông cũng phỏng vấn được nhân chứng nhìn thấy phần nào đó trong đêm Tangmo gặp nạn. Một nhân chứng cho biết, có nghe thấy tiếng người kêu cứu 3 lần liền rồi sau đó im bặt.

Ngoài đội cứu hộ, anh trai, bạn trai, bạn thân và thậm chí là chồng cũ nữ diễn viên đều lên thuyền để tìm kiếm tung tích cô. Bạn trai Tangmo đã thức nguyên 2 ngày chỉ để ngồi thuyền tìm kiếm bạn gái trong vô vọng.

Tới 13 giờ hơn ngày 26/2 tức là sau 38 tiếng kể từ khi Tangmo gặp nạn, thi thể của cô đã nổi lên trên mặt sông Chao Phraya. Ngay sau đó, đội cứu hộ đã nhanh chóng đưa thi thể nữ diễn viên xấu số vào bờ. Do không muốn những hình ảnh về thi thể nạn nhân bị lộ ra ngoài, đội cứu hộ đã che chắn kỹ bằng bạt trắng. Truyền thông cũng thể hiện sự tôn trọng với nữ diễn viên khi hạ mọi máy quay và máy ảnh về hướng khác.

Khoảnh khắc mẹ Tangmo ngất tại chỗ ngay sau khi nhìn thi thể con gái khiến công chúng vô cùng xót xa. Về phần bạn trai Tangmo, anh cũng rơi nước mắt và liên tục xin được ôm thi thể bạn gái lần cuối.

Lời khai đáng nghi của những người mang danh "bạn thân"

Trước truyền thông, bà Panida Siriyuthyothin - mẹ của Tangmo Nida tiết lộ rằng có bằng chứng cho thấy có người đã tấn công nữ diễn viên về tinh thần và thể chất vào ngày xảy ra tai nạn. Bà cũng nhắc lại rằng, con gái mình là người nổi tiếng nên sẽ không có chuyện đi vệ sinh lộ thiên ở đuôi tàu như lời khai của những người có mặt trên tàu hôm đó.

Đêm 26/2, sở cảnh sát đã xin tòa án lệnh bắt giữ 2 đối tượng là Tanuphat Lertthaweewit (Por) và Robert Paibun Treiganjananan với 3 tội danh là: Có hành vi sơ suất dẫn tới chết người, sử dụng thuyền mà không được phép và lái thuyền khi không có bằng lái. Sau 7 ngày Tangmo thiệt mạng, cảnh sát khẳng định, tới nay vẫn chỉ có 2 đối tượng trên bị khởi tố.

Một trong những điều khiến công chúng và cả giới truyền thông đặt nghi vấn xung quanh cái chết của Tangmo chính là hành động kỳ lạ của 5 đối tượng chung thuyền.

Thứ nhất, vào thời điểm sau khi nữ diễn viên gặp nạn, 5 đối tượng này gọi đội cứu hộ tới. Thế nhưng, thay vì ở lại và nói rõ địa điểm cũng như thời gian Tangmo gặp nạn thì những người này lại "ai về nhà nấy". Chưa cần nói tới nghi vấn, hành động được cho là "máu lạnh" của những người tự xưng "bạn thân" đã đủ khiến công chúng phẫn nộ.

Thứ 2, sau khi Tangmo mất tích, thay vì quay lại hỗ trợ đội cứu hộ tìm kiếm thì 5 đối tượng này lại nhanh chóng tìm tới luật sư để nhờ tư vấn. Công chúng cảm thấy khó hiểu và cho rằng, liệu có phải họ đang muốn giấu giếm một sự tình nào đó?

Thứ 3 chính là lời khai bất thường của 5 đối tượng. Những người này khai rằng, nguyên nhân khiến Tangmo rơi xuống sông là vì đi tiểu ở đuôi thuyền và trượt chân. Thế nhưng, đa số đều cho rằng điều này không thể xảy ra được. Bởi lẽ, Tangmo là nghệ sĩ, phải giữ gìn hình ảnh, không thể "vạch quần" rồi đi tiểu lộ thiên như vậy. Nhất là trên chiếc thuyền nhỏ đó còn có 3 người đàn ông không mấy thân thiết. Quan trọng, người thân, bạn bè của Tangmo đều khẳng định rằng, nữ diễn viên là người nhịn tiểu giỏi và chỉ đi tiểu ở nơi đúng chỗ.

Thứ 4 là lời khai thay đổi liên tục của San - một trong 5 đối tượng. San là người ở cùng Tangmo cuối cùng trước khi nữ diễn viên rơi sông. Ban đầu khi nói thông tin với đội cứu hộ, San cho biết, không rõ Tangmo rơi lúc nào hay địa điểm cụ thể ở đâu. Thế nhưng, sau khi lên sóng truyền hình, San lại nói rằng, Tangmo bám hai tay vào chân mình để đi tiểu rồi sau đó trượt chân rơi sông.

Thứ 5, các đối tượng đe dọa phóng viên phải xóa hình ảnh vì không muốn để lộ hình ảnh có vết thương trên người. Trước đó, nhiều người đặt nghi vấn, trên thuyền có xảy ra xô xát mới khiến Tangmo rơi xuống sông. Những vết thương trên người các đối tượng càng khiến cho công chúng thêm phần nghi ngờ.



Gatick mang danh "con ghẻ quốc dân" sau một đêm

Gatick - quản lý Tangmo hiện giờ đích thị đã trở thành "con ghẻ quốc dân" của công chúng Thái Lan. Thế nhưng không phải tự nhiên mà Gatick lại trở thành cái gai trong mắt công chúng cũng như nghệ sĩ Thái Lan.

Nguyên nhân thứ nhất là do hành động kỳ lạ cũng như những phát ngôn được nhận xét là "máu lạnh" của Gatick. Trong buổi họp báo đầu tiên tại sở cảnh sát, Gatick cho biết, bản thân không có lý do để hại Tangmo. Bởi lẽ, Tangmo chết đồng nghĩa với việc Gatick mất việc, mất tiền. Câu nói so sánh việc Tangmo qua đời đồng nghĩa với đồng tiền của Gatick khiến công chúng cực kỳ phẫn nộ.

Thứ 2 là việc chia sẻ lý do không gọi điện báo cho mẹ Tangmo đầu tiên sau khi nữ diễn viên rơi sông. Gatick nói rằng, bản thân không thân với mẹ Tangmo. Đồng thời cho rằng, mẹ Tangmo ra cũng không giúp được gì. Công chúng cho rằng, dù không giúp được nhưng họ là mẹ con ruột thì bà có quyền được báo đầu tiên.

Thứ 3 là lời khai của Gatick về nguyên nhân bỏ về nhà sau khi Tangmo rơi sông. Gatick chia sẻ rằng, bản thân lo lắng con gái đang ở nhà Tangmo một mình. Do vậy cô nhanh chóng lên xe về nhà tắm rửa rồi ôm con gái ngủ. Công chúng Thái Lan đều sốc sau khi nghe câu nói này. Bạn thân vừa rơi xuống sông, thay vì ở lại hỗ trợ tìm kiếm thì lại về nhà ôm con ngủ. Sau đó, khi lên sóng truyền hình, Gatick lại nói muốn về nhà để xem liệu Tangmo có thể được ai cứu và tự đi về rồi.

Tới mức mà nam MC đình đám phải chất vấn ngược khi nói chuyện trực tiếp: "Cô trả lời được, công chúng có thể sẽ hiểu. Cô trả lời không được, cô sẽ trở thành bị cáo trong mắt công chúng suốt đời. Vấn đề quan trọng hơn cả tôi muốn nói ở đây là điều mấy người phải trả lời tôi cũng như công chúng rằng: 'Mấy người là bạn bè kiểu gì, khi mà bạn mất tích, mấy người lại bỏ mặc. Nếu như Tangmo còn sống, tôi tin rằng cô ấy sẽ không bỏ đi, cô ấy sẽ chờ mấy người'".

Thứ 4 chính là lời nói dối và thái độ của Gatick khi tới quỳ gối xin lỗi mẹ Tangmo lần đầu tiên sau đúng 4 ngày nữ diễn viên qua đời. Mang tiếng xin lỗi và giải thích nhưng Gatick lại khá lớn tiếng, giống như đang đối chất với mẹ Tangmo. Gatick còn nói là bản thân không biết bơi sau khi mẹ Tangmo bảo sao lúc đó không nhảy xuống sông cứu nữ diễn viên. Thế nhưng công chúng nhanh chóng "bóc phốt" Gatick nói dối khi chia sẻ clip nữ quản lý này bơi và dạy con dưới nước rất giỏi.

Thứ 5 mới đây, Anna - một trong 3 quản lý Tangmo còn chia sẻ câu nói của Gatick sau khi nữ diễn viên qua đời. Theo Anna, Gatick nói trước mặt mọi người rằng: "Tôi cũng rất giận, tại sao Mo lại chết rồi để lại gánh nặng cho tôi?". Câu nói của Gatick đã khiến rất nhiều người nghe phẫn nộ.

Anna bức xúc tiết lộ câu nói của Gatick sau khi Tangmo qua đời.

Chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ khiến Gatick trở thành "con ghẻ quốc dân" bị công chúng Thái Lan chỉ trích suốt 1 tuần qua.

Tới nay, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra những thông tin và nghi vấn xung quanh cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay". Công chúng hy vọng sự thật sẽ sớm được phơi bày để Tangmo ra đi thanh thản.

