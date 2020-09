7 ngày dùng thử kem dưỡng chứa vit C "mới toanh" của Hàn giá 400k : Da sáng mịn thấy rõ, nhưng lại bị điểm trừ về mùi phải mất vài ngày mới quen

Bước vào mùa hanh khô, da bạn luôn cần được dưỡng ẩm cẩn thận đầy đủ để tránh hiện tương khô bong tróc. Đặc biệt là với làn da đang bước vào tuổi lão hóa thì làn da phải luôn đủ ẩm và được "hồi sinh, tái tạo" nhờ một loại vitamin thiết yếu, đó là vitamin C - thành phần không thể thiếu đối với làn da tuổi ngoài 30 của các chị em.

Làn da của bạn cần nhất lúc này chính là một dòng kem dưỡng ẩm nhưng vẫn có vitamin C để vừa cấp ẩm kịp thời vừa dưỡng trắng giúp da trắng mịn tự nhiên. Chính vì vậy, mà tôi (Mai - 31 tuổi) đã thử nghiệm lọ kem dưỡng chứa vit C bình dân Vari:Hope 8 Days Pure Vitamin C Cream. Vari:Hope vừa nổi đình nổi đám với lọ serum Vari:Hope 8 Day Pure Vitamin C Ampoule trắng mịn chỉ sau 8 ngày sử dụng thì nay lại tiếp tục khiến phái đẹp tò mò về lọ kem dưỡng chứa vit C đặc biệt của hãng.

8 Days Pure Vitamin C Cream là kem dưỡng trắng da Vari:Hope chứa 7% Vitamin C nguyên chất chiết xuất từ mận Kakadu Plum và nấm đông cô, cúc họa mi giúp tăng sinh collagen, làm dịu da, ức chế quá trình sinh sản melanin, hỗ trợ làm mờ vết thâm, nám và tàn nhang.và không gây kích ứng.



Cảm nhận đầu tiên khi sử dụng:

Thoạt nhìn kem có kết cầu mà màu sắc khá đặc biệt. Kết cầu mỏng mịn như kem dưỡng thông thường nhưng lại có màu vàng tươi khá nổi bật đặc trưng của màu vàng vit C. Chính điều này đã khiến tôi tò mò và muốn thử nghiệm ngay lập tức.

* Ưu điểm:

- Chất kem mềm mịn, màu vàng đặc trưng.

- Lọ kem dáng ấn, đảm bảo vệ sinh và độ an toàn cho chất kem và thành phần vitamin C có trong kem dưỡng qua mỗi lần dùng.

* Nhược điểm:

- Chất kem thấm hơi lâu, chỉ nên dùng vào mùa hanh khô, nếu dùng mùa hè sẽ cảm giác hơi dính.

- Kem có mùi khá nồng rất đặc trưng, nếu ai không quen thì sẽ không thấy thoải mái khi áp lên da.

Kết quả sau khi dùng thử kem dưỡng chứa vitamin C nhà Vari:Hope

Trước khi dùng kem dưỡng

Để đảm bảo review chân thực nhất, tôi có đo độ ẩm và độ dầu nhờn trên da trước khi dùng kem. Lần đo đầu tiên, độ ẩm của da chỉ đạt mức 33% với lượng dầu lên tới 41%, tức là da khá khô nhưng lại tiết nhiều dầu trên bề mặt.

* Sau khi dùng kem dưỡng

Sau khi dùng kem dưỡng, tôi đo lại chỉ số da một lần nữa và thấy rõ sự thay đổi của da. Độ ẩm tăng lên 55% trong khi lượng dầu giảm chỉ còn 17%, da căng mướt mềm mại hơn, tuy nhiên cũng cần chờ khoảng gần 1 phút dưỡng chất của kem mới thấm hết lên da.

Khoảng 5 phút sau tôi lại đo lại lần nữa, khi dưỡng chất thấm hết lên da, bề mặt da không còn dính bởi kem dưỡng nữa thì chỉ số lúc này là 48% và lượng dầu 20%, làn da vẫn đạt chỉ số cho phép (mặt cười).

Ngoài chất kem có mùi nồng hơi khó ngửi, kem thấm hơi lâu thì kem áp lên da cho cảm giác khá êm ái, tôi thường đẩy nhanh tiến độ thẩm thấu bằng cách vỗ nhẹ 10 đầu ngón tay lên da.

Chỉ khoảng 5 phút sau, tôi cảm nhận thấy rõ da căng hơn và mềm mại hơn nhiều so với khi chưa dùng kem. Chưa kể làn da cũng trắng hơn nhờ thành phần vitamin C có trong kem. Mấy ngày trước tôi có vài nốt mụn nay thành vết thâm, mới dùng kem vài ngày, vết thâm mụn cũng mờ rất nhanh, bạn nào đang bị thâm mụn thì nên đầu tư dùng thử lọ kem dưỡng này.

Làn da sáng hơn vài tông sau 1 tuần dùng thử kem dưỡng Vari:Hope 8 Days Pure Vitamin C Cream.

Vari:Hope 8 Days Pure Vitamin C Cream: Giá 400.000 VNĐ

Mua tại: Vari: Hope Việt Nam