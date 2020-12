7 món đồ cực hot trong cộng đồng mẹ bỉm, giá lại siêu tiết kiệm

Bình nước siêu to khổng lồ 1.6 lít, chất liệu chắc chắn sale mạnh chỉ 12K, từ khung giờ 14h ngày 11.12. Bình nước One Touch Lock&Lock này sở hữu thiết kế gọn nhẹ, siêu thích hợp cho các chuyến dã ngoại hay các hoạt động thể thao ngoài trời thú vị của mọi gia đình. Mẹ yên tâm vì bình có khả năng chịu được nhiệt độ từ -40 độ C đến 116 độ C nhé!

Nơi mua: Tiki



Bình đun siêu tốc Sharp dung tích 1.5L giảm hơn 70%, "chốt đơn" chỉ 120K được tung từ khung giờ 12h ngày 11.12. Điểm cộng to bự của món bảo bối này chính là công suất mạnh mẽ xấp xỉ 2000W giúp nấu nước mau sôi, vỏ và ruột bình làm từ chất liệu inox SUS 304 cao cấp an toàn, mẹ cứ yên tâm vệ sinh trong tích tắc.

Vật dụng must-have tiếp theo gọi tên ngay phích nước nóng Rạng Đông Inox dung tích 2.5L, ưu đãi duy nhất 120K từ 16h ngày 11.12. Item này có gì mà lại hot trong các group mẹ bỉm đến thế? Thì ra việc sử dụng gioăng Silicon để tăng độ kín của phích, dùng thủy tinh cao cấp làm ruột phích chính là lý do giúp đảm bảo được độ giữ nhiệt cao 80°C lên đến 6 giờ.

Sản phẩm bán chạy mùa đông dành cho các gia đình đây, shopping ngay đèn sưởi nhà tắm 2 bóng Kohn ưu đãi đặc biệt 120K, từ khung giờ 10h ngày 11.12. Với các khả năng tuyệt vời như sưởi ấm, làm giảm các triệu chứng đau nhức cơ thể, tăng cường trao đổi chất và kích thích tuần hoàn máu, đây chính là cứu tinh bất ly thân mà chị em nào cũng phải sở hữu!

Nếu bạn đang lăn tăn có nên nâng cấp bộ dụng cụ chăm sóc nhà cửa vào dịp này? Hãy sắm ngay bộ cây lau nhà tự vắt thông minh đa năng Parroti Magic sale sập sàn 120K, từ khung giờ 16h ngày 11.12. Tiki tặng thêm chiếc móc treo và miếng lau đi kèm giúp mẹ lau sạch các loại vết bẩn dầu mỡ, chất lỏng, bụi mịn khó chiều. Đặc biệt, combo đa năng này có thể làm sạch nhiều bề mặt như kính, sàn gỗ, sàn gạch đá và tường ốp gạch.

Giá bất ngờ bậc nhất phải kể đến nồi cơm cao tần Toshiba 1 lít, sản phẩm cao cấp nhưng giá ổn áp chỉ 1.2 triệu đồng, từ khung giờ 12h ngày 11.12. Ứng cử viên này mang đến thần thái hiện đại và tiện ích tuyệt vời cho gian bếp nhà bạn với dung tích đến 1 lít, chất liệu chống dính cao cấp, công suất nấu 1000W giúp cơm chín đều và nhanh chóng. Chế độ hẹn giờ nấu tự động thông minh và hàng loạt chức năng nấu nướng tiện dụng là "trợ thủ đắc lực" mà mẹ nào cũng mê!

Item cuối cùng gọi tên bàn ủi đứng Panasonic 1800W với mức giá sale còn 1.2 triệu đồng, được tung ra từ 14h ngày 11.12. Khác với bàn ủi truyền thống, sản phẩm mang đến nhiều cải tiến về mặt công nghệ như công suất cao 1800W giúp là phẳng quần áo dễ dàng cùng công nghệ hơi nước hiện đại giúp mẹ có thể yên tâm sử dụng tên mọi chất liệu vải.

Hàng loạt sản phẩm và đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng mẹ bỉm đều có hết tại chương trình Tiki sale 12.12 "Chốt năm cực đỉnh - Săn sale hết mình": Deal đồng giá chỉ 12K, siêu coupon lên đến 1.2 triệu đồng, mua 1 được 2, ưu đãi độc quyền cho hội viên TikiNOW và freeship cực hot. Hội mẹ bỉm tham khảo thông tin và mua sắm ngay tại đây nhé!