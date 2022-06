7 món ăn sáng có tác dụng chống nắng, sinh collagen cực tốt trong mùa hè

Mọi người đều biết đến việc cần thoa kem chống nắng để ngăn chặn tia UV của mặt trời, nhưng có một việc quan trọng mà ít người để ý đến đó chính là: Ăn sáng.

Chế độ ăn uống là một phần thường bị bỏ qua trong cách chúng ta thích nghi với môi trường bên ngoài trong suốt mùa nắng.

Theo Tiến sĩ Joseph S. Takahashi (chủ tịch khoa học thần kinh tại Viện não Peter O'Donnell Jr. của Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Mỹ) cho biết: Nghiên cứu năm 2017 đã phát hiện ra rằng một loại enzyme, có tác dụng sửa chữa làn da bị tổn thương do tia cực tím, có chu kỳ sản xuất hàng ngày. Thậm chí có thể bị ảnh hưởng bởi thức ăn mà chúng ta tiêu thụ.

"Nếu bạn có một lịch trình ăn uống bình thường, thì bạn sẽ được bảo vệ khỏi tia UV vào ban ngày tốt hơn. Nhưng nếu bạn có một lịch trình ăn uống bất thường, điều đó có thể gây ra sự thay đổi có hại cho da của bạn", Tiến sĩ Joseph S. Takahashi nói.

Trong các bữa ăn, bữa sáng có tác động rất lớn đến làn da suốt cả ngày dài. Do đó, việc tiêu thụ các thực phẩm có tác dụng chống nắng vào bữa sáng rất quan trọng.

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm có tác dụng làm đẹp da, chống nắng cho da mà bạn nên ăn trong bữa sáng.

1. Đậu phụ, sữa đậu nành

Do có chứa isoflavone, các sản phẩm từ đậu nành, chẳng hạn như đậu phụ, đậu edamame, sữa đậu nành và tempeh, có thể tăng cường collagen trong da, trì hoãn sự hình thành nếp nhăn và bảo vệ da chống lại ung thư.

Ăn thực phẩm giàu đậu nành vào bữa sáng có thể giảm nguy cơ ung thư và bệnh tật, có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư da và giữ cho các tế bào khỏe mạnh hơn. Đậu phụ cũng chứa nhiều vitamin khác, như vitamin E, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

2. Quả việt quất

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Quả việt quất cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất tốt, có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn, giúp bạn có một ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ hơn.

3. Dưa hấu

Cà chua nổi tiếng với việc có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, bạn sẽ bất ngờ khi biết dưa hấu còn giàu lycopene hơn cà chua rất nhiều.

Lycopene hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nó không thể thay thế cho việc bôi kem chống nắng, mặc đồ chống nắng khi ra ngoài. Dù sao nó cũng có rất nhiều lợi ích trong việc chống lão hóa do ánh nắng tác động đến da.

4. Các thực phẩm giàu omega-3: Cá, trứng, hạt chia, quả óc chó...

Quả óc chó, hạt chia và hạt lanh, cá, trứng... đều là những nguồn cung cấp chất béo sạch và tốt cho da. Hơn nữa, chúng cũng cực kỳ giàu omega-3.

Omega-3 giúp duy trì sự toàn vẹn của làn da và chống viêm. Omega-3 cũng giúp cơ thể bạn được bảo vệ tốt hơn dưới sự tác động của ánh nắng mặt trời.

5. Cà rốt và rau xanh

Cơ thể chúng ta chuyển đổi beta carotene thành vitamin A - một loại vitamin rất quan trọng đối với sức khỏe làn da. Một phân tích tổng hợp năm 2007 cho thấy rằng beta carotene cung cấp khả năng chống nắng tự nhiên sau 10 tuần bổ sung thường xuyên.

Ăn nhiều loại thực phẩm giàu beta carotene có lợi cho việc chăm sóc da ngày nắng. Những thực phẩm giàu beta carotene bao gồm: cải xoăn, rau bina, cà rốt...

Đặc biệt, rau bina có nhiều chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Rất hữu ích trong việc bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn, tác hại của ánh nắng mặt trời và thậm chí là ung thư da.

6. Trà xanh

Vào buổi sáng, bạn có thể nhâm nhi 1 cốc trà khi đang ăn sáng, bởi trà xanh đem lại rất nhiều lợi ích đối với làn da và sức khỏe.

Trong một nghiên cứu năm 2010, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tiêu thụ trà xanh sẽ bảo vệ cơ thể chuột thí nghiệm khỏi ung thư do tia UV. Lý do là bởi trong trà xanh có chứa nhiều EGCG.

Một nghiên cứu khác trên động vật về trà xanh cho thấy nó làm giảm tổn thương da do tia UVA và bảo vệ da chống lại sự suy giảm collagen. Collagen là loại protein dồi dào nhất của cơ thể chúng ta, nó mang lại cho làn da sự toàn vẹn và săn chắc.



7. Súp lơ trắng

Súp lơ có chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại stress oxy hóa từ các gốc tự do. Ngoài ra, súp lơ còn là một loại thực phẩm chống nắng tự nhiên nhờ chất histidine. Axit alpha-amino trong súp lơ trắng có thể kích thích sản xuất axit urocanic, chất hấp thụ bức xạ tia cực tím. Bạn có thể ăn súp lơ trắng nướng hoặc luộc vào bữa sáng để nhận được lợi ích từ chúng.

