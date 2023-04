7 mẹo khiến làn da luôn căng bóng bất chấp thời tiết oi bức

Sức mạnh của vitamin C: Cuối cùng, ai lại không muốn có làn da tươi sáng, rạng rỡ vào mùa hè? Và để làm được điều này, không gì tốt hơn là bổ sung vitamin C vào chế độ chăm sóc da của bạn. Các chất chống oxy hóa như vitamin C rất tốt trong việc chống lại tác động của khói thuốc, ô nhiễm và ánh nắng mặt trời. Đồng thời nó còn khuyến khích sản xuất collagen và elastin trong khi ức chế melanin để làm giảm sự xuất hiện của chứng tăng sắc tố da và màu da không đồng đều./.