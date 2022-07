7 lợi ích khi uống trà chanh trong mùa hè và 5 lưu ý quan trọng

Mùa hè là thời điểm những cốc trà chanh "lên ngôi", được giới trẻ ưa chuộng nhiều hơn cả trà sữa. Lý do có lẽ vì trà chanh vị thanh mát, có tính giải khát cao, rất phù hợp cho những ngày mùa hè nóng bức. Hơn nữa, trà chanh không chứa nhiều đường, sữa như trà sữa vì thế có thể coi là tốt cho sức khỏe hơn.

Trà chanh nếu được chế biến từ những thành phần sạch, an toàn thì sẽ có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Từ việc tăng cường miễn dịch đến việc giảm cân.

7 lợi ích khi uống trà chanh trong mùa hè

1. Tăng cường miễn dịch

Chanh là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời như vitamin C, vitamin B6, cũng như kali và magiê. Tất cả những yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ bạn khỏi dị ứng và nhiễm trùng. Lá trà cũng chứa flavonoid và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

2. Làm đẹp da

Chanh rất giàu đặc tính làm se nên nó trở thành siêu thực phẩm cho da. Các đặc tính chống viêm của chanh cũng làm cho thức uống này trở thành một lựa chọn tốt để đưa vào chế độ ăn uống của bạn.

Trà chanh giúp kiểm soát các bệnh về da như mụn nhọt, trứng cá, chàm và cải thiện sức khỏe làn da tổng thể của bạn.

3. Điều chỉnh cân nặng

Trà chanh là một thức uống tốt để nhâm nhi nếu bạn đang muốn giảm vài kg. Nó giúp giải độc cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Nó cũng có một số đặc tính chống viêm giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

4. Giảm căng thẳng

Loại trà này chứa nhiều flavonoid, kali, magiê, kẽm, đồng và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Một tách trà chanh ấm có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn, giảm căng thẳng và giúp bạn thư thái hơn.

5. Thanh lọc cơ thể

Trong quả chanh có chứa các thuộc tính có khả năng thanh lọc cơ thể bằng cách thải hết độc tố gây bệnh và nhiễm trùng. Trà chanh còn có tác dụng loại bỏ độc tố trong máu, từ đó cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể, làm mới tâm trí và cải thiện tinh thần minh mẫn hơn.

6. Hỗ trợ cơ thể chống lại ung thư

Trà và chanh khi kết hợp với nhau sẽ tăng cường hiệu quả và sự hấp thụ các chất chống oxy hóa.

Nhờ thế, trà chanh có tác dụng ngăn ngừa sự phá hủy của các tế bào khỏe mạnh do các gốc tự do, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, do đó làm giảm khả năng bị ung thư.

Hơn nữa, chanh có chứa một hợp chất khác gọi là limonoid giúp chống ung thư ruột kết, vú, phổi và miệng.

7. Tốt cho hệ tiêu hóa

Axit citric trong chanh hỗ trợ tiêu hóa và làm tan sỏi thận. Chính vì thế, trà chanh có tác dụng loại bỏ độc tố và chất thải trong hệ tiêu hóa để dễ dàng hấp thụ các chất có lợi trong đó.

5 lưu ý quan trọng khi uống trà chanh

Trà chanh dù là thức uống đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý một số điều sau khi uống:

- Trà chanh không phù hợp với trẻ nhỏ. Tốt nhất phụ nữ mang thai và cho con bú không nên dùng.

- Người bị huyết áp cao, đau dạ dày tiểu đường nên hạn chế uống trà chanh.

- Không nên uống trà chanh khi bị tiêu chảy hoặc hội chứng ruột kích thích. Bạn có thể uống trà đen thay thế.

- Khi đang dùng thuốc, hãy hỏi bác sĩ trước khi uống trà chanh.

- Có thể thay thế đường bằng mật ong để cốc trà chanh trở nên lành mạnh hơn.

https://afamily.vn/7-loi-ich-khi-uong-tra-chanh-trong-mua-he-va-5-luu-y-quan-trong-20220702185818682.chn