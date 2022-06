7 loại trái cây có tác dụng chống nắng, sinh collagen nên tăng cường trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để bạn tham dự các chuyến du lịch, các bữa tiệc ngoài trời hấp dẫn. Tuy nhiên đây cũng là lúc mà bạn phải đối mặt với sự tác động của ánh nắng mặt trời. Nếu không có kem chống nắng, áo chống nắng, kính râm, mũ, khăn... thì các tia UV rất dễ phá hủy làn da, khiến da không chỉ bị đen hơn ở bên ngoài mà còn bị tổn thương từ sâu bên trong.

Theo tờ The Qint, chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi cái nắng mùa hè và tác hại của chúng nếu chọn đúng loại thực phẩm và thường xuyên đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Hãy cùng điểm qua 7 loại trái cây có tác dụng chống nắng, sinh collagen mà bạn nên tăng cường trong mùa hè này.

7 loại trái cây có tác dụng chống nắng, tăng sinh collagen

1. Quả anh đào

Anh đào là loại quả giàu chất chống oxy hóa có thể phục hồi làn da của bạn. Chúng giúp ức chế tình trạng viêm, ức chế việc sản sinh các tế bào da bất thường có thể gây ra do tác hại của tia UV.

Anh đào cũng là thứ quả có thể thúc đẩy làn da tăng sinh collagen tốt nhất. Lý do là vì loại quả này có chứa các hoạt chất có lợi dồi dào như polyphenol, axit ferulic, chlorogenic, cyanidin-glycoside…

2. Lựu

Các chất chống oxy hóa trong lựu có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Điều đó sẽ giúp làn da của bạn sáng tự nhiên, cũng như tạo ra kết cấu da mềm mại hơn. Các chất chống oxy hóa trong loại quả này cũng có thể ức chế một số hoạt động ung thư da do tác hại của tia UV. Đặc biệt, nhờ có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, mà lựu có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

3. Cà chua

Cà chua rất giàu lycopene. Đó là một trong những chất chống oxy hóa tốt nhất để giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV, vì vậy chị em hãy bổ sung cà chua tươi vào món salad, bánh mì và món canh của bạn mỗi ngày.

4. Trái bơ

Quả bơ nổi tiếng với nhiều công dụng như chống ung thư, bảo vệ tim, hỗ trợ giảm cân hiệu quả... nhưng ít ai biết bơ còn thúc đẩy làn da mịn màng, dẻo dai hơn nhờ có chứa nhiều axit béo.

Ngoài ra, nhờ chứa nhiều vitamin A mà bơ có khả năng loại bỏ các tế bào da chết, để lại cho chúng ta làn da sáng, khỏe đẹp. Hàm lượng caroten của chúng cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và thiệt hại từ tia nắng mặt trời và cũng giúp bảo vệ chống lại ung thư da.

5. Quả việt quất

Quả việt quất là một nguồn giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bạn chống lại sự hình thành của các gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân gây hại cho da, thường xuất hiện do tác hại của ánh nắng mặt trời và sự căng thẳng. Chúng cũng có chứa nhiều vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi các nếp nhăn do tiếp xúc với tia cực tím.

6. Dưa hấu

Dưa hấu có nhiều lycopene hơn cà chua nhiều và đó là lý do vì sao chúng có màu đỏ. Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, lycopene có thể bảo vệ da chống lại cả bức xạ UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời. Bạn có thể thưởng thức dưa hấu như một món tráng miệng hoặc làm nước ép dưa hấu mỗi ngày.

7. Quả cam

Để có thể sản xuất pro-collagen - tiền chất của collagen, cơ thể luôn cần nhiều vitamin C. Trong khi đó, cam là loại quả rất giàu vitamin C.

Ngoài ra, cam cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và duy trì lớp elastin. Phụ nữ nên sử dụng cam mỗi ngày để có một làn da đẹp.





