7 loại rau "bẩn nhất chợ" chứa nhiều ký sinh trùng, thuốc trừ sâu, cái thứ 5 bị “điểm tên” không hề oan

6h30 sáng, khu chợ cũ vừa mở, hơi nước từ các quầy rau đã bốc lên mờ mịt. Bà Liễu, 68 tuổi, tay xách túi vải, lựa những bó rau trông “tươi nhất”: bó rau chân vịt không hề có lỗ sâu, quả dưa chuột còn nguyên hoa và gai, mấy củ năng vẫn còn dính bùn, món quà bà muốn chuẩn bị cho cháu trai hai tuổi rưỡi trong bữa trưa.

Nhưng sau bữa ăn, đứa bé bỗng kêu đau bụng, rồi nôn ói, tiêu chảy liên tục, cuối cùng có cả máu trong phân. Gia đình phải đưa đi cấp cứu trong đêm. Khi bác sĩ hỏi “hôm nay cháu ăn gì”, kết quả xét nghiệm phân được thực hiện ngay lập tức và khiến bà Liễu bủn rủn chân tay: trứng sán lá ruột dương tính, niêm mạc ruột có nhiều con sán nhỏ bám như những chiếc “quạt mini”. Nguyên nhân chính là món củ năng sống mà bà gọt vỏ cho cháu ăn như trái cây tráng miệng.

Bác sĩ chỉ lắc đầu: “Năm nào chúng tôi cũng tiếp nhận hơn chục ca, đa số đều ăn củ năng sống”. Việc ngâm muối hay rửa nhiều lần không thể diệt được nang sán, thậm chí cắt vỏ cũng không loại bỏ hết phần thịt đã bị nhiễm.

Những loại rau, củ quen thuộc ở chợ nếu xử lý sai cách vẫn có thể đưa người vào viện. Dưới đây là 7 loại dễ bị xem nhẹ nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ .

1. Rau chân vịt (cải bó xôi)

Lá non dễ bị rệp tấn công, nông dân thường phải phun thuốc cách 2-3 ngày. Cách xử lý: rửa dưới vòi nước 30 giây, cắt bỏ gốc, ngâm nước pha 3% baking soda 5 phút rồi chần 45 giây trước khi nấu.

2. Rau muống

Rau muống trồng dưới nước hấp thu chì, cadimi mạnh hơn trồng đất. Cách xử lý: nên chọn rau muống đồng; bỏ phần rễ khoảng 5 cm, ngâm nước vo gạo 10 phút rồi chần 1 phút.

3. Xà lách

Các lớp lá cuộn chặt, bị phun nước nhiều lần khi vận chuyển, dễ sinh vi khuẩn E.coli. Cách xử lý: bỏ 3 lớp lá ngoài, tách đôi cây, rửa kỹ từng kẽ lá. Ngâm nước đun để nguội pha chút giấm 2-3 phút.

4. Súp lơ xanh

Khe hoa dày khiến trứng sâu khó thấy bằng mắt thường. Cách xử lý: úp bông súp lơ vào thau nước muối loãng 8 phút, chần nước sôi có nhỏ vài giọt dầu để trứng sâu nổi lên.

5. Củ năng (củ mã thầy)

Sống trong môi trường nước, trứng ký sinh trùng dễ xuyên vào phần thịt. Ngâm muối hay gọt vỏ đều không loại bỏ hoàn toàn. Cách xử lý: không ăn sống. Rửa bằng bàn chải, cắt bỏ mầm, thái lát rồi chần 2 phút, đảm bảo bên trong đạt 100 độ C trong ít nhất 1 phút.

6. Củ ấu

Ấu cùng môi trường sống với củ năng, trứng sán có thể bám ở vỏ đến vài tháng. Cách xử lý: rửa vỏ thật kỹ bằng bàn chải cứng, luộc hoặc hấp tối thiểu 10 phút, sau khi bóc vỏ nên xào thêm vài phút.

7. Giá đỗ

Các cơ sở thủ công thường dùng chất ức chế vi khuẩn, đồng thời ươm giá ở nhiệt độ ổn định - điều kiện vi khuẩn phát triển mạnh. Cách xử lý: chọn giá có rễ dài, thân trắng tự nhiên; rửa sạch, bỏ vỏ đậu, chần 30 giây trước khi chế biến.

Nguồn và ảnh: Sohu