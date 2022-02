7 loại quả tăng sinh collagen, chị em ngoài 30 chăm ăn để da đẹp mướt căng

1. Cam, chanh, bưởi

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt… vốn là loại quả tốt cho sức khỏe và làn da mà các chị em không thể bỏ qua. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất pro-collagen – đây chính là tiền chất giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen. Do đó, nếu chăm chỉ bổ sung các loại trái cây này vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp da dẻ mướt căng, tăng khả năng sản sinh collagen. Ngoài ra, những loại trái cây giàu vitamin C còn giúp làm sáng da và ngừa lão hóa hiệu quả.

2. Dâu tây

Dâu tây cũng là loại quả có thành phần giàu vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng da, ngừa lão hóa, giảm thiểu sự xuất hiện nếp nhăn.

Bên cạnh vitamin C, trong dâu tây còn giàu các chất chống oxy hóa khác như folate, anthocyanin, quercetin… giúp ngừa lão hóa.

3. Lựu

Lựu là loại quả giàu dưỡng chất và giúp ngừa lão hóa hiệu quả, chiết xuất lựu thường xuyên được bổ sung vào trong những loại mỹ phẩm chống lão hóa. Bên cạnh vitamin C, trong lựu còn có chứa Lycopene là một chất chống oxy hóa, vừa đóng vai trò giúp bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời lại vừa kích thích cơ thể sản xuất collagen. Do đó, chăm chỉ ăn lựu sẽ giúp ngừa lão hóa hiệu quả.

4. Cà chua

Giống như lựu, cà chua cũng có thành phần giàu vitamin C và Lycopene giúp ngừa lão hóa và kích thích cơ thể sản sinh collagen. Chăm chỉ ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp bảo vệ da và duy trì lượng collagen của cơ thể, xua tan các dấu hiệu lão hóa.

5. Bơ

Quả bơ vốn là loại quả thần kỳ trong công cuộc giảm cân, ngừa lão hóa mà các chị em không thể bỏ qua. Bơ có thành phần chứa nhiều acid béo, vitamin A và hàm lượng caroten giúp làm đẹp da, giữ vẻ đẹp mịn màng, mướt mà và khiến da sáng đẹp, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa từ trong trứng nước.

6. Chuối

Loại quả bình dân và phổ biến này cũng có vai trò quan trọng với cả sức khỏe và làn da. Trong chuối có nhiều loại vitamin như B, A, C, E và các acid amin giúp nuôi dưỡng làn da, duy trì độ đàn hồi, thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa, đẩy lùi gốc tự do.

7. Táo

Nếu đang tìm kiếm 1 loại quả vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho quá trình giảm cân lại giúp ngừa lão hóa hiệu quả thì táo chính là loại quả mà bạn không thể bỏ qua. Táo có thành phần giàu vitamin, các chất chống oxy hóa và enzyme giúp duy trì độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa sớm. Chăm chỉ ăn táo mỗi ngày sẽ giúp bạn có làn da mịn màng, tươi tắn.

https://afamily.vn/7-loai-qua-tang-sinh-collagen-chi-em-ngoai-30-cham-an-de-da-dep-muot-cang-20220125163305738.chn