7 loài cây hoa giúp phòng khách hút tài lộc, cây thịnh thì người thịnh

1. Quất vàng - Biểu tượng của sự phát tài và may mắn

Quất vàng là loài cây mang một ý nghĩa vô cùng may mắn. Từ "quất" trong tiếng Trung đồng âm với "cát" (吉), tượng trưng cho đại cát đại lợi. Hình dáng quả tròn trịa và màu vàng rực rỡ của nó cũng mang biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng, như một lời chúc tiền tài sẽ đến như nước.

Quất vàng không chỉ là một cây cảnh đẹp mắt mà còn thu hút ánh nhìn với những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ trên cành, hòa quyện cùng lá xanh mướt, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Ngoài ra, quất vàng còn có mùi thơm nhẹ nhàng, giúp không khí trong phòng trở nên trong lành, đồng thời thanh lọc không khí và giảm căng thẳng.

2. Cây kim tiền - Biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng

Cây kim tiền, với những lá xanh mọc thành từng chuỗi dài như những đồng tiền vàng treo lủng lẳng trên cành, mang đến cảm giác vận tài lộc lan toả. Với hình dáng đặc trưng, cây rất phù hợp để đặt ở vị trí phong thuỷ trong nhà, mang lại sự thịnh vượng và giàu có, đặc biệt là trong không gian phòng khách.

Không chỉ có ý nghĩa tốt đẹp, cây kim tiền còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Lá cây có khả năng hấp thụ các khí độc hại như CO2 và CO, chuyển hóa chúng thành oxy trong quá trình quang hợp, giúp không gian sống thêm trong lành.

Vào mùa đông, cần hạn chế tưới nước và bảo vệ cây khỏi lạnh, nhất là khi nhiệt độ dưới 10℃. Cây kim tiền ưa thích môi trường ấm áp và không chịu được lạnh, vì vậy việc bảo quản cây trong môi trường lý tưởng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh.

3. Cây hạnh phúc - Biểu tượng của bình an và hạnh phúc

Cây hạnh phúc là loài cây quen thuộc trong nhiều gia đình, thường được ưu ái trưng ở phòng khách - khu vực "mặt tiền" của ngôi nhà. Với tán lá xanh tươi và rậm rạp, cây mang đến không gian sống đầy tươi mới và dễ chịu.

Ngoài ra, cây hạnh phúc còn tượng trưng cho sự bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc lâu dài, đồng thời mang lại sự hòa thuận trong gia đình. Nếu được chăm sóc tốt trong hơn 3 năm, cây có thể nở hoa, mang lại may mắn và thịnh vượng.

4. Lan hồ điệp - Biểu tượng của sự quyền quý và hạnh phúc

Hoa lan hồ điệp, được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài lan", là loài hoa rất được yêu thích trong các dịp lễ Tết. Với hình dáng như những con bướm bay lượn, hoa lan hồ điệp mang vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát và tươi mới, làm bừng sáng không gian sống.

Không chỉ tượng trưng cho "hạnh phúc đang đến", hoa lan hồ điệp còn là biểu tượng của sự quý phái, thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc gia đình và tình yêu viên mãn.

5. Cây cau cảnh - Biểu tượng của sự phát tài

Cây cau cảnh, với những chiếc lá dài rũ xuống như chiếc đuôi chim, là loài cây phong thủy nổi bật mang lại thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên, cau cảnh còn giúp cải thiện chất lượng không khí, mang đến không gian trong lành và dễ chịu.

Những lá cây tỏa ra bốn phía của cau cảnh biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ, với ý nghĩa "bốn mùa đều thành công, mọi việc đều thuận lợi".

6. Cây trầu bà - Biểu tượng của thịnh vượng và sức khỏe

Cây trầu bà, với những chiếc lá xanh mướt và hình dáng thanh thoát, là loài cây mang lại vẻ đẹp tươi mới và năng lượng tích cực cho không gian sống. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trầu bà còn có khả năng lọc không khí hiệu quả, giúp loại bỏ các chất độc hại như formaldehyde và CO2, mang lại không gian trong lành và dễ chịu.

Hình dáng lá cây trầu bà mềm mại, tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn và sức khỏe lâu dài. Cây trầu bà mang ý nghĩa của sự thịnh vượng bền vững, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Đây là loài cây lý tưởng giúp gia đình bạn luôn khỏe mạnh và an lành.

7. Cây bình an - Biểu tượng của sự an yên và may mắn

Cây bình an, với những chiếc lá dày, xanh mướt, không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại lợi ích thực tế cho không gian sống. Cây có mùi thơm dịu nhẹ, giúp loại bỏ mùi hôi và làm không khí trong lành hơn.

Lá cây dày dặn và tươi tốt tượng trưng cho sự ổn định, bảo vệ sự bình an cho gia đình. Tên gọi "bình an" phản ánh sự hòa thuận và may mắn, là loài cây lý tưởng để tạo ra không gian sống yên bình, mang lại sự an lành và vận khí tốt lành.

Cây bình an ưa sáng nhẹ nhưng không chịu được ánh nắng trực tiếp. Nên trồng cây trong đất có tính acid nhẹ và bảo đảm thoát nước tốt. Để cây luôn khỏe mạnh và đẹp, cần cắt tỉa định kỳ để duy trì hình dáng cân đối và thẩm mỹ.

Nguồn: Toutiao