7 lọ serum tốt nhất dành cho nàng 30+: Giúp trẻ hóa làn da, xóa mọi khuyết điểm nên bác sĩ rất khuyến khích dùng

Từ tuổi 30 trở lên, làn da của chị em sẽ có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, chẳng hạn như tốc độ tự tái tạo da chậm lại, collagen suy giảm… khiến các dấu hiệu tuổi tác dần hiện hữu. Đây là lý do mà từ tuổi 30 trở lên, chị em sẽ cần dùng những sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu hơn, chẳng hạn như serum. Dưới đây chính là 7 lọ serum lý tưởng nhất cho các chị em ngoài tuổi băm, hãy ghim ngay để lột xác làn da mịn màng và trẻ trung hẳn ra nhé!

1. Sunday Riley A+ High-Dose Retinoid Serum (Khoảng 1.549.000 VNĐ)

Nếu chị em cần đặc trị những tổn thương nghiêm trọng của làn da, đây chính là lọ serum hoàn hảo để bổ sung cho tủ đồ skincare. Mặc dù sản phẩm này rất mỏng nhẹ, nhưng "em nó" chứa liều lượng retinol lý tưởng, kết hợp với loại enzyme CoQ10 và mật ong để giúp giảm thiểu nếp nhăn, làm sáng da và tăng độ căng mọng, lấp lánh.

Nơi mua: Lingbeau

2. Avène Hydrance Intense Rehydrating Serum (Khoảng 1.402.000 VNĐ)

Lọ serum này được ví như một cốc nước tươi mát cho làn da. "Em nó" chứa 3 loại lipid, glycerin có nguồn gốc thực vật và nước khoáng đặc trưng của hãng. Combo những thành phần này sẽ giúp xoa dịu và cấp nước dồi dào cho làn da khô héo của bạn, giúp bạn có được làn da căng mọng, mướt mát và ngăn chặn sự thất thoát độ ẩm trong suốt thời gian dài.

Nơi mua: Tiki

3. Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum (Khoảng 1.175.000 VNĐ)

Từng viên nang nhỏ bé này chứa loại dưỡng chất đầy tinh túy có thể làm được rất nhiều điều cho làn da; và đây chính là lý do vì sao, em nó nhận được rất nhiều review tốt. Sản phẩm chứa retinol giúp kích thích da tái tạo, ceramide củng cố lớp màng bảo vệ da và peptide kích thích sản sinh collagen. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loại dầu trong công thức sẽ giúp dưỡng ẩm sâu, và bạn sẽ thức dậy với làn da khỏe khoắn, ẩm mọng hơn.

Nơi mua: Elizabeth Arden

4. Murad Retinol Youth Renewal Serum (Khoảng 3.100.000 VNĐ)

Lọ serum ưu việt này chứa không chỉ một mà là hai loại serum, bao gồm một loại có tác dụng nhanh và một loại sẽ giúp cải thiện làn da dần dần theo thời gian. Bên cạnh đó, lọ serum còn chứa những thành phần có thể gia tăng hiệu quả của retinol, kết hợp với Hyaluronic Acid để giúp giảm thiểu nếp nhăn hiệu quả, kích thích sản sinh collagen, cải thiện tông da và hạn chế tối đa tình trạng da khô tróc, kích ứng.

Nơi mua: Murad

5. Drunk Elephant C-Firma Day Serum (Khoảng 2.290.000 VNĐ)

Lọ serum chứa đầy vitamin C này sẽ giúp hồi sinh và trẻ hóa làn da của bạn. "Sản phẩm chứa enzyme trái cây giúp nhẹ nhàng loại bỏ da chết ở tầng ngoài cùng của làn da. Điều này mang đến hai lợi ích, đó là không chỉ hack da sáng mịn mà còn giúp các chất chống oxy hóa trong lọ serum này thẩm thấu vào da sâu hơn", theo bác sĩ Sejal Shah tại New York.

Nơi mua: Her Skincare

6. iS Clinical Active Serum (Khoảng 1.550.000 VNĐ)

Hãy tin dùng lọ serum này để giải quyết những vấn đề khó nhằn của làn da, chẳng hạn như là: nếp nhăn, mụn hay da khô. "Lọ serum chống lão hóa này chứa glycolic acid và lactic acid có khả năng giữ cho làn da của bạn được mịn màng, đều màu và tươi sáng hẳn. Trong khi đó, salicylic acid thì cực kỳ được việc trong khoản trị mụn do có khả năng giữ cho lỗ chân lông của bạn được thoáng sạch và ngăn mụn xuất hiện trở lại", theo chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Shani Darden.

Nơi mua: Lingbeau

7. SkinCeuticals CE Ferulic (Khoảng 3.990.000 VNĐ)

Nếu bạn muốn chỉ cần sắm một sản phẩm skincare mà có thể làm nhiệm vụ của 5 sản phẩm cùng một lúc, hãy đầu tư ngay cho lọ serum xịn sò nhà SkinCeuticals. "Lọ serum chứa combo các chất chống oxy hóa như là vitamin C, E, cùng với ferulic acid giúp đẩy lùi nếp nhăn, vô hiệu các gốc tự do, ngăn chặn sự lão hóa gây ra bởi môi trường. Sản phẩm đa chức năng này sẽ giúp cải thiện từ làn da về cả phần nhìn lẫn kết cấu", theo bác sĩ Dendy Engelman tại New York.

Nơi mua: Her Skincare

Nguồn: Oprah Daily

Ảnh: Internet