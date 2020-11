7 kiểu đầm đi tiệc hút hồn, đảm bảo chiếm trọn spotlight

Đầm Off Shoulder hờ hững: Style váy cổ điển của My Way với chất liệu gấm màu hồng ngọt ngào cùng điểm nhấn bông hoa hồng 3D sẽ khiến bạn trở nên ấn tượng, như vừa bước ra từ thế giới cổ tích, sẵn sàng xuất hiện ở những bữa tiệc long trọng và xa hoa.