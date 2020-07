7 điều cần đặc biệt ghi nhớ dành cho các cặp đôi khi đi đặt thiệp cưới để tiết kiệm chi phí, nhất là điều số 7 không thể bỏ qua

1. Xác định ngân sách

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều mẫu thiệp cưới đa dạng về mẫu mã, kích thước và chất liệu. Do đó, mức giá cũng khác nhau. Thông thường sẽ dao động từ 1.500 – 5.000 đồng/chiếc.

Từ số lượng đã tính toán bên trên, hãy dự tính số tiền mà bạn có thể bỏ ra để in thiệp cưới để lựa chọn mẫu thiệp phù hợp.

Chẳng hạn, số lượng khách mời là 300 người. Trong khi ngân sách của bạn là 1.000.000 đồng. Như vậy, bạn nên lựa chọn các mẫu thiệp cưới có giá khoảng 2.500 – 3.000 đồng/chiếc.

Việc lên ngân sách in thiệp cưới trước giúp đảm bảo chi phí tổ chức đám cưới theo đúng kế hoạch. Hạn chế tình trạng bội chi, ảnh hưởng đến các khoản mục cần thiết khác.

Lên ngân sách trước khi in thiệp cưới. Ảnh minh họa.

Nếu như ngân sách có hạn, không nên chi quá nhiều tiền cho việc in thiệp cưới. Điều này sẽ rất lãng phí.

2. Đặt thiệp sớm, tận dụng các ưu đãi

Nhiều công ty in thiệp thường đưa ra những khuyến mại dành cho các đôi uyên ương đặt thiệp sớm hoặc chọn thiệp trước khi mùa cưới sôi động bắt đầu. Nếu đã xác định ngày cưới, bạn nên đặt thiệp trước ngày cưới ít nhất 2 – 3 tháng. Đặt thiệp càng sớm, giá thành thiệp sẽ càng giảm và ngược lại, nếu cần in thiệp gấp, bạn sẽ phải trả thêm phí phụ trội. Việc lựa chọn mẫu thiệp sớm còn giúp các cô dâu chú rể không phải lo lắng nhiều và không gặp rủi ro thiệp in không kịp, in hỏng ngay sát ngày cưới.

3. Chọn mẫu mã

Hiện nay các kiểu dáng thiệp cưới rất đa dạng, phong phú, các cô dâu có thể chọn từ kiểu truyền thống, cổ điển, đến mẫu hiện đại, phá cách. Nếu muốn tiết kiệm ngân sách, bạn nên chú ý tìm các mẫu thiệp đơn giản, không có nhiều phụ kiện kèm theo như ruy băng, hạt cườm… vì chính những chi tiết trang trí này sẽ làm giá thành thiệp tăng lên.

Chọn mẫu mã thiệp cưới. (Ảnh minh họa)

Các mẫu thiệp đơn giản có thể là thiệp trơn, in hoa chìm, hoặc chỉ có vài họa tiết làm điểm nhấn nhỏ. Giữa hàng trăm mẫu thiệp màu mè, truyền thống hay cầu kỳ, nhiều chi tiết, những tấm thiệp trang nhã đôi khi lại khiến người nhận cảm thấy yêu thích vì vẻ đẹp nhẹ nhàng của nó. Thiệp đơn giản còn có thể phù hợp với đa số đối tượng khách mời, từ người lớn tuổi tới người trẻ và còn khiến phụ huynh thêm hài lòng.

4. Chọn chất liệu

Chất liệu giấy cũng là yếu tố quyết định giá cả thiệp cưới. Hiện trên thị trường có nhiều mẫu giấy để in thiệp xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… và giá cả cũng chênh nhau. Đa số thiệp in từ giấy Trung Quốc có giá rẻ, từ 2.000 đồng, các loại thiệp in giấy nhập khẩu khác giá ít nhất từ 5.000 đồng trở lên. Vì vậy, nếu muốn tiết kiệm, cô dâu chú rể nên chọn chất liệu rẻ, nhưng chú ý chọn các mẫu giấy dày dặn.

Chất liệu in thiệp cưới là phần quyết định quan trọng đến giá cả của thiệp. (Ảnh minh họa)

Kinh nghiệm chọn chất liệu giấy phù hợp là bạn cầm thiệp thẳng đứng, nếu tấm thiệp vẫn đứng yên, giữ dáng thì chất liệu giấy ổn, còn nếu thiệp bị rũ xuống thì cần chọn loại giấy cứng cáp hơn. Trên thực tế, việc chọn giấy Trung Quốc hay giấy Nhật, Hàn… không quá quan trọng vì không phải vị khách nào cũng chú ý tỉ mỉ tới từng chi tiết về chất liệu. Với việc tiết kiệm khi in thiệp, các đôi uyên ương sẽ dành nhiều chi phí để lo liệu trong các phần khác của đám cưới và có ngày vui hiệu quả, trọn vẹn hơn.

5. Lên danh sách khách mời

Đây là bước không thể thiếu khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Bạn sẽ ước tính được chính xác số lượng khách mời để chuẩn bị thiệp mời và tổ chức tiệc cưới.

Lên danh sách khách mời (Ảnh minh họa)

Nên cân nhắc và lựa chọn những khách mời thực sự thân thiết. Tránh tình trạng mời tràn lan nhưng khách mời không đến, dẫn đến thừa bàn tiệc. Ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí tổ chức đám cưới.

Để hạn chế việc bỏ sót khách mời, nên liệt kê danh sách theo từng nhóm:

Người thân, họ hàng Hàng xóm Bạn tiểu học Bạn trung học cơ sở Bạn phổ thông trung học Bạn đại học Đồng nghiệp

6. Lưu ý khi đặt in thiệp cưới

Trước khi đến cửa hàng, cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết về đám cưới của mình:

Tên cô dâu, chú rể Tên bố mẹ hai bên gia đình Thời gian và địa điểm tổ chức lễ Vu Quy Thời gian và địa điểm tổ chức lễ Thành hôn Thời gian và địa điểm tổ chức tiệc cưới

Sau khi đã chọn được mẫu và cung cấp thông tin, hãy yêu cầu cửa hàng lên mẫu để bạn xem thử. Có thể làm mẫu trực tiếp hoặc làm online sau đó gửi qua mail,…



Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu in thêm sơ đồ hoặc chia nhiều bản nội dung khác nhau, cần hỏi kỹ xem có tính thêm chi phí hay không. Thông thường, các cửa hàng lớn sẽ không tính thêm chi phí này.

Hãy yêu cầu cửa hàng báo lại rõ ràng thời gian hoàn thành việc in ấn. Tránh chậm trễ, ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn. Tốt nhất, nên chủ động đi in thiệp trước đám cưới ít nhất 1 tháng. Tránh xảy ra trường hợp sát ngày cưới nhưng vẫn chưa có thiệp để mời.

Thông tin trên thiệp cưới cần được kiểm tra từ 3-4 lần trước khi in. (Ảnh minh họa)

Thông thường, thiệp mời nên được trao cho khách mời trước ngày cưới khoảng 7 – 10 ngày để họ có thể nhớ và thu xếp công việc tới dự đám cưới.

Bên cạnh đó, cần hỏi thêm: Nếu bị thiếu thiệp, cửa hàng có hỗ trợ in thêm không? Giá in thêm ra sao? Thời gian in thế nào? Tránh trường hợp bị ép giá hoặc không nhận làm thêm khi thiếu thiệp.

Nếu cẩn thận hơn, có thể in thừa khoảng vài chục chiếc thiệp để dự phòng khi phát sinh thêm khách mời.

Khi đặt in thiệp cưới, chỉ nên đặt cọc tối đa 50% tổng giá trị đơn hàng. Sau khi nhận đủ số thiệp, kiểm tra kỹ lưỡng mới thanh toán phần còn lại.

7. Nội dung in sẵn trên thiệp cưới

Để khách mời nắm rõ thông tin về đám cưới của hai bạn, trên thiệp cưới cần ghi rõ:

Ngày giờ, địa điểm cụ thể tổ chức lễ Vu Quy, lễ Thành hôn (cả ngày dương lịch và âm lịch). Ngày giờ, địa điểm cụ thể tổ chức tiệc cưới (gồm cả ngày dương lịch và âm lịch ). Nếu tổ chức tại trung tâm tiệc cưới, nên có bản đồ để khách dễ hình dung. Họ tên cô dâu, chú rể. Họ tên bố mẹ hai bên gia đình.

Nếu người mời là bố mẹ, phần người đứng tên mời ghi tên bố mẹ. Nếu người mời là cô dâu, chú rể, phần người đứng tên mời là cô dâu, chú rể.



Thiệp nhà trai: Tên bố mẹ chú rể và tên chú rể nằm phía bên trái, nhà gái bên phải. Nếu tên cô dâu, chú rể để trên dưới thì tên chú rể sẽ nằm bên trên, tên cô dâu ở dưới. Nhà trai sẽ mời khách đến dự lễ Thành Hôn.

Thiệp nhà gái: Tên bố mẹ cô dâu và tên cô dâu nằm phía bên trái, nhà trai bên phải. Nếu tên cô dâu, chú rể để trên dưới thì tên cô dâu sẽ nằm bên trên, tên chú rể dưới. Và có một điểm cực kỳ phải chú ý đó là nhà gái sẽ là mời đến dự lễ Vu Quy.

Bạn hãy đọc kĩ 7 ghi nhớ trên trước khi đi in thiệp. Nhất là nội dung số 7 cần kiểm tra và rà soát cẩn thận từ 2 đến 3 lần để tránh những sai sót nhỏ dẫn tới phải in lại toàn bộ thiệp cưới.