7 dấu hiệu ở tay cảnh báo sức khoẻ có vấn đề, từ viêm khớp đến thiếu chất, giảm tuổi thọ

Tay là một trong những bộ phận cơ thể đầu tiên có dấu hiệu lão hóa. Nhưng chúng cũng có thể chỉ ra một số vấn đề về sức khỏe.

Các bác sĩ nói rằng tình trạng của bàn tay chúng ta có thể là kết quả của một số thay đổi xảy ra ở bộ phận nào đó trong cơ thể của chúng ta.

Dưới đây, chuyên gia da liễu chỉ ra 7 dấu hiệu ở bàn tay mà ai cũng cần chú ý để duy trì sức khỏe của chính mình.

Lòng bàn tay đỏ

Lòng bàn tay màu đỏ (hoặc ban đỏ) có thể là dấu hiệu của các vấn đề về gan, đặc biệt nếu chúng ta ở độ tuổi trên 50.

David E. Bank, trợ lý giáo sư lâm sàng về da liễu tại New York, cho biết, thông thường, màu đỏ nằm ở rìa ngoài của lòng bàn tay. Lý do lòng bàn tay màu đỏ là một sự thay đổi trong sự cân bằng nội tiết tố gây giãn mạch máu. Viêm khớp dạng thấp cũng có thể là một lý do khiến lòng bàn tay có màu đỏ.

Nếu phát hiện những vùng màu đỏ trên tay, bạn chúng ta nên đến bệnh viện để tìm ra lý do thực sự cho nó.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi

Có một số lý do có thể khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi như hoạt động đổ quá nhiều mồ hôi, căng thẳng…

Trong trường hợp bị bệnh nhiều mồ hôi, mồ hôi ra quá nhiều, chúng ta có thể thử chất chống mồ hôi mạnh. Chúng ta cũng có thể làm một số thủ thuật y tế để chống lại bệnh nhiều mồ hôi.

Cố gắng hạn chế uống rượu và học cách kiểm soát mức độ căng thẳng (ngồi thiền, "hít vào-thở ra"). Nếu không có vẻ có hiệu quả thì tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ.

Mất độ nhạy và ngứa ran

Đôi khi chúng ta thức dậy với cảm giác rằng chúng ta đã mất đi sự nhạy cảm trong một số phần của cơ thể và khi chúng ta di chuyển nó bắt đầu ngứa ran. Theo David E. Bank, thường thì chỉ vì chúng ta đã tác động nhấn mạnh vào dây thần kinh cảm giác trong một thời gian dài. Tình trạng ngứa ran là do thời gian mà các dây thần kinh cần để trở lại làm việc.

Trong một số trường hợp, các triệu chứng này xuất hiện ở tay có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn như chứng thoái hóa cổ tử cung, hội chứng ống cổ tay, huyết khối tĩnh mạch chi, chấn thương cánh tay, thiếu máu hoặc tiểu đường. Nếu thường xuyên bị mất độ nhạy ở tay mà không có lý do rõ ràng, hãy đến gặp bác sĩ.

Tay khô

Những lý do phổ biến nhất khiến da tay khô là mất nước và thiếu hụt estrogen mà đi đôi với thời kỳ mãn kinh.

Theo ông David E. Bank, để tránh mất nước, hãy uống đủ nước và sử dụng kem dưỡng ẩm tay. Bổ sung thêm cá, các loại hạt có dầu vào chế độ ăn uống. Đến bác sĩ để điều trị thay thế hormone, nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát sự sụt giảm estrogen.

Tay run rẩy

Chúng ta biết rằng run tay có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh Parkinson. Nếu lo lắng nghiêm trọng, hãy đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất.

Nhưng David E. Bank cho rằng chứng run tay cũng có thể là do bạn đã uống quá nhiều caffein. Hạn chế uống cà phê và rượu mạnh vì chúng cũng có thể gây ra run rẩy. Các lý do khác có thể là lo âu và căng thẳng mạnh.

Móng tay yếu

Móng tay yếu hoặc nứt có thể là triệu chứng thiếu kẽm. Kẽm thực sự quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, nó thúc đẩy việc chữa lành vết thương, giúp tế bào phân chia và tăng cường hệ miễn dịch.

David E. Bank cho biết kẽm có thể giúp tăng trưởng và đổi mới tế bào da. Cân nhắc thêm thực phẩm giàu kẽm vào chế độ ăn uống của bạn để cải thiện tình trạng này. Một số thực phẩm giàu kẽm bao gồm mầm lúa mì, yến mạch, các loại hạt và thịt.

Sức mạnh cầm nắm của tay kém



Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet trên gần 140.000 người trưởng thành ở 17 quốc gia, việc nắm tay yếu có thể dẫn đến nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ cao hơn và cơ hội sống thọ thấp hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết lực cầm nắm là một dấu hiệu của sức mạnh cơ bắp và thể lực tổng thể nên nó sẽ là một yếu tố dự báo tử vong tốt hơn so với huyết áp. Đồng thời họ khuyến nghị tập luyện sức mạnh toàn thân và tập thể dục nhịp điệu để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.